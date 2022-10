Mit einem verdienten 3:1-Sieg im Uniqa-ÖFB-Cup-Achtelfinale beim ADMIRAL Zweitligsten FC Blau Weiß Linz steigt ADMIRAL Bundesligist RZ Pellets WAC in der 3. Saison in Folge ins Viertelfinale auf. Nach Spielende stellte sich der 57-jährige WAC-Chefcoach Robin Dutt, langjähriger Trainer der Deutschen Bundesliga (SC Freiburg, Bayer Leverkusen, Werder Bremen, VfB Stuttgart und VfL Bochum) sowie Ex-DFB-Sportdirektor (2012/13), den Fragen von Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann zu diversen Themen wie u.a. Cup-Spiel in Linz, Ausblick Altach, Miroslav Klose, Liga-Reform und Spieler-Streichung aus Kader nach "Verschlafen".

Mit geänderter Pressingvariante nach Pause zum Doppelschlag

Ligaportal: Da wir uns noch aus Deinen Traineranfängen in Deutschland Ende der 90iger kennen, lass uns beim du bleiben. Knackpunkt bei Blau Weiß Linz war der Doppelschlag kurz nach dem Seitenwechsel, da war der Cup-Sieg besiegelt, oder?

Robin Dutt: Ja, wir sind gut aus der Halbzeit raus gekommen. Weil wir ein, zwei Kleinigkeiten, aber entscheidende Sachen umgestellt haben. Aber natürlich war der Doppelschlag wichtig.

Ligaportal: Was waren das für Umstellungen?

Robin Dutt: In der 1. Halbzeit haben wir etwas eine andere Pressingvariante genützt. Da waren wir immer knapp dran oder aber ob der Gegner in die Tiefe und ins Umschaltspiel kommt. Das haben wir dann nach der Pause mit der ersten Aktion gleich besser gemacht und dadurch das 2:0 erzielt. Hätten wir vlt. gleich so machen sollen.

Ligaportal: Trainer von favorisierten Mannschaften im Cup sagen oft gerne..."hinfahren, gewinnen, heimfahren". Welche Erkenntnisse nimmst Du aus dem Spiel in Linz mit?

"Man muss auswärts bei Blau Weiß erst mal so deutlich gewinnen"

Robin Dutt: Na ja, dass war kein Spiel mit Pflichtsieg. Das ist ein schwieriges Spiel gewesen. Wir brauchen uns nur gestern die Spiele in Österreich im Pokal anschauen oder in Deutschland. Zweit- gegen Erstligist. In so einem Spiel gibt es da keinen großen Unterschied. Da ist die Leistungsdichte zu nah dran. In Österreich noch näher, weil wir hier nur 12 Erstligisten haben. Von daher muss man das auswärts bei Blau Weiß erst mal so deutlich gewinnen.

Ligaportal: Beim WAC ist das ja in dieser Saison wie eine Achterbahnfahrt. Mal Niederlagen- dann wieder Sieg-Serie. Zuletzt zwei Niederlagen. Ist das auch dem Prozeß geschuldet durch den personellen Umbruch im Sommer?

Robin Dutt: Achterbahnfahrt ist es nur dann, wenn man die Rahmenbedingungen nicht heran zieht. Ansonsten sehe ich keine Achterbahnfahrt, sondern eine Auf- und Abfahrt mit hoffentlich einer Kurve, die im Durchschnitt nach oben geht. Und die sehe ich schon.

Ligaportal: Blick voraus. In 10 Tagen ist der WAC ja wieder hier, in der Liga beim LASK in Pasching. Doch vorher ist noch ein Heimspiel (Sonntag, 14:30 Uhr). Ausblick Altach! Bei den Vorarlbergern war ein Leistungs-Aufwärtstrend zu verzeichnen, auch ergebnistechnisch

Robin Dutt: Miro Klose hat eine klare Handschrift, Ballbesitz-Fußball. Hat jetzt auch im System etwas umgestellt, habe ich gesehen. In dieser Liga gibt es keinen Gegner, der leicht oder schwer zu bewerten ist. Die Spiele sind alle knapp.

Ligaportal: Was verbindest Du mit Miro Klose?

Robin Dutt: Als ich Sportdirektor beim DFB war, da war er Spieler. Ansonsten war es unser WM-Torschützenkönig. Ein überragender Torjäger, aber auch eine überragende Persönlichkeit.

"Halte Punkteteilung sportlich für diskussionswürdig"

Ligaportal: Vor einem Jahr fragte ich Dich mal nach Deiner Einschätzung, was Du von der Liga-Reform mit Punkteteilung in Österreich hälst. Da wolltest Du noch abwarten, wie fällt jetzt nach der ersten Saison-Erfahrung Deine Meinung dazu aus?

Robin Dutt: Für die Zuschauer sicherlich gut, weil Du jetzt viel früher eine Spannung in der Liga hast. Für das, wofür sie eingeführt wurde, um Salzburg näher zu kommen, ist sie gescheitert. Insgesamt ist es für die Spannung gut. Von der Sportlichkeit her bin ich mir nicht so sicher, ob es richtig ist, dass eine Mannschaft, die 22 Spiele gute Leistungen gebracht hat, durch eine Punkte-Halbierung auf ein Mal am Rande des Klassenerhalts steht. Sportlich halte ich es für diskussionswürdig.

Ligaportal: In den vergangenen Tagen kam es wiederholt zu disziplinären Maßnahmen, wurden beim TSV Hartberg mit Swete & Heil sowie bei Werder Bremen mit Ducksch Leistungsträger aus dem Kader gestrichen, weil sie ein Training verpasst oder gar verschlafen hatten. Ohne das gutzuheißen, doch lässt sich das nicht anders lösen, um ein Exempel zu statuieren. Man straft doch auch die Mannschaft damit. Wie löst Du das beim WAC, wenn derartiges passiert?

"...dann reicht ein bisschen ein böser Blick"

Robin Dutt: Ich kann die Fälle in Hartberg und Bremen nicht beurteilen. Bei uns ist es ein Unterschied, ob der Spieler das 1. Mal zu spät kommt oder ob es ein Dauerpatient ist. Wenn es das 1. Mal ist, ist ja klar, dass dann ein bisschen ein böser Blick eigentlich schon reicht. Da weiß der Junge dann schon bei mir, okay, es tut ihm leid. Wenn einer ständig zu spät kommt, kann es auch mal härtere Maßnahmen geben. Doch das muss man von Fall zu Fall beurteilen.

Ligaportal: Besten Dank. Gute Heimfahrt ins Lavanttal und bis Bald beim LASK-Spiel.

