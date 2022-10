Nach 3 Pflichtpartien en suite scheint bei der SV Guntamatic Ried die "Leichtigkeit des Seins" zurück. Den (Auf-) Schwung wollen die Schützlinge von Chefcoach Christian Heinle nach 2 Siegen in Folge in der ADMIRAL Bundesliga auch in Rd. 13 mitnehmen, in der die Innviertler beim spielstarken Aufsteiger Austria Lustenau, der im ÖFB-Cup bereits in Rd. 2 ausgeschieden war und somit unter der Woche spielfrei hatte, gastieren - Sonntag, 23. Oktober, ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Das Hinspiel am 30. Juli gewannen die Rieder daheim, wenn auch glücklich, mit 1:0 durch ein Tor von Julian Wiessmeier (20. Min., Foto)

Leichtigkeit des Seins bei SV Ried retour

Bei der SV Guntamatic Ried scheint sowas wie die "Leichtigkeit des Seins" (und "Tuns") zurück. Bis Ende September saisonübergreifend in 22 Spielen gesamt 2 Siege, nun im Oktober allein binnen acht Tagen in 2 Spielen 2 Siege. Plus dem Triumph am Dienstagabend im Achtelfinale des ÖFB-Cups in Horn, wo die Heinle-Elf beim 2. Liga-Spitzenreiter die Partie noch bog und einen 0:2-Rückstand in ein 3:2 verwandelte. Auch wenn der Horner Ausschluss nach bereits 24 Spielminuten beim Spielstand von 2:0 für die Waldviertler den Innviertlern eminent "in die Karten spielte", zeugt es durchaus von der derzeit "breiten Brust" der Wikinger, die Partie bei den heimstarken Hornern noch zu drehen.

Für den Bundesligisten aus dem Innviertel scorten Seifedin Chabbi (53.), Stefan Nutz (68., per Traumtor ins Kreuzeck) und SV Ried-Rückkehrer Oliver Kragl in der Nachspielzeit (90.+1.). In der Meisterschaft gewannen die Innviertler in der vergangenen Runde durch einen Treffer von Christoph Monschein (50. Elfer) zuhause gegen den SK Rapid Wien mit 1:0 und davor mit 2:1 beim WAC in der Lavanttal Arena in Wolfsberg. Die SV Ried hat damit nach 12 Runden 11 Punkte am Konto.

"...zeigt die Moral der Mannschaft"

ÖFB-Cup-Torschütze Seifedin Chabbi: „Es war gegen Horn ein typisches Cupspiel. Mit dem 0:2 haben wir es unnötig spannend gemacht." Der 29-jährige, gebürtige Vorarlberger (Bludenz) mit tunesischer Abstammung weiter: „Dass wir das Spiel so wie gegen Wels (Anm.: Rd. 2) noch gedreht haben, zeigt die Moral der Mannschaft und welcher Kampfgeist vorhanden ist. Auch nach einer roten Karte muss man ein Spiel erst drehen können. Das ist gegen einen tiefstehenden Gegner oft fast noch schwerer. In der 2. Halbzeit sind wir dann sehr dominant aufgetreten. Das war wirklich sehr gut von uns.“

SVR-Chefcoach Christian Heinle ergänzt: „Horn ist extrem engagiert in das Spiel gestartet. Nach dem Fight gegen Rapid hat man gesehen, dass wir ein bisschen gebraucht haben, um ins Spiel zu finden. Horn hat mit den ersten beiden Chancen die Tore gemacht. Nach dem 0:2 haben wir umgestellt und mehr Zugriff auf das Spiel bekommen. Der Ausschluss hat uns natürlich in die Karten gespielt. Danach haben wir eine fußballerisch gute Leistung gegen einen sehr tiefstehenden Gegner gezeigt. Die Mannschaft hat das 0:2 noch gedreht.

"Im Cup zum 2. Mal ein 0:2 aufgeholt"

Das war eine super Reaktion. Wir haben im Cup jetzt bereits zum 2. Mal ein 0:2 aufgeholt. Das zeigt die Moral dieser Mannschaft. Die ersten 20 Minuten müssen wir im Detail aufarbeiten, die waren nicht gut. Wir haben damit unser großes Ziel, im Cup zu überwintern, geschafft. Es hat sich ausgezahlt, dass wir im Umfeld ruhig geblieben sind und konsequent weitergearbeitet haben.“

Zum Ende der "englischen Woche" geht es nun für die Innviertler "on Tour"...die weite Reise aus Oberösterreich ins Ländle. Zum Aufsteiger Austria Lustenau, der in der vergangenen Runde bei der WSG Tirol trotz großem Aufbäumen und gezeigter Moral mit 2:3 unterlag und damit seinen Negativlauf fortsetzte. Für die Vorarlberger, die jetzt mit 12 Punkten Tabellen-9. sind, scorten Anthony Schmid (48.) und Anderson (92.).

"Ein besonderes Spiel, weil Lustenau ein großer Teil meiner Geschichte ist"

Seifedin Chabbi: „Lustenau hat eine sehr gute Mannschaft, die schon gezeigt hat, was sie kann. In den letzten Spielen sind sie aber auch im Liga-Alltag angekommen. Unser Ziel muss sein, dass wir den 3. Bundesliga-Sieg in Folge feiern. Dazu brauchen wir aber wieder 100 % Einsatz. Wir müssen auf den Punkt unsere Leistung bringen und von Beginn an Gas geben. Mit den Siegen geht vieles jetzt wieder leichter von der Hand. Wir haben gegen zwei sehr starke Gegner – WAC und Rapid - 6 Punkte geholt. Deshalb können wir mit Selbstvertrauen in das Spiel gehen.

Wir haben auch gezeigt, dass wir auswärts gewinnen können. Auch das war sehr wichtig. Ich kenne noch sehr viele Leute in Lustenau. Ich bin dort großteils aufgewachsen, mein Papa war in Lustenau Trainer und ich habe dreieinhalb Jahre dort gespielt. Es war der erste Verein, bei dem ich Profi war. Das ist deshalb für mich schon ein besonderes Spiel, weil Lustenau ein großer Teil meiner Geschichte ist.“

"Sie haben unglaublich starke Flügel, die jeder Mannschaft wehtun können"

SVR-Chefcoach Christian Heinle mit dem Ausblick: „Lustenau ist ein starker Aufsteiger. Das haben wir schon beim Spiel in Ried gesehen. Sie hatten danach eine sehr starke Phase. Lustenau wird zuhause offensiv spielen. Sie haben unglaublich starke Flügel, die jeder Mannschaft wehtun können. Wir müssen wieder sehr kompakt auftreten.

Ein wesentlicher Aspekt ist, dass wir nach der extrem anstrengenden Woche bis Sonntag wieder frisch werden. Nach den Auswärtssiegen beim WAC und in Horn wissen wir jetzt auch, das wir auswärts was mitnehmen können. Das wollen wir auch in Lustenau schaffen. Drei Siege hintereinander hat es lange nicht mehr gegeben. Deshalb gehen wir sehr positiv und mit Selbstvertrauen in dieses Spiel.“

Zahlen zum Spiel

Insgesamt gab es zwischen beidne Klubs 33 Pflichtpartie-Duelle – 13 Mal in der 1. Liga, 18 Mal in der 2. Liga und zwei Mal im Cup. Bilanz: 18 Siege SV Ried, 4 Austria Lustenau, 11 Remis. In der obersten Liga holte Ried aus den 13 Spielen sieben Siege und sechs Unentschieden (19:8 Tore).

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at