Wenn der Tabellen-Erste den -Zweiten empfängt, fällt das definitiv in die Rubrik Gipfeltreffen. Welches am kommenden Samstag, den 22. Oktober, in der Red Bull Arena stattfindet, wenn der FC Red Bull Salzburg den ersten Verfolger SK Puntigamer Sturm Graz zu Gast hat - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Beide trennen nur 2 Punkte. Und für beide stehen nächste Woche Europacup-Kracher an: die Roten Bullen in der Champions League gegen den FC Chelsea (Die., 18:45 Uhr Ligaportal-LIVETICKER) und die Steirer ebenfalls daheim in der Europa League vs. Feyenoord (Do., 21 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Szene aus dem Hinspiel am 30. Juli in der Merkur Arena in Graz-Liebenau mit SK Sturm Graz-Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic (li.) und FC Red Bull Salzburg-Mittelfeldspieler Maurit Kjaergaard. Die Partie der 2. Runde endete mit einem 2:1-Heimsieg der Steirer und ist - wettbewerbsübergreifend (!) - die einzige Saison-Niederlage der erfolgsverwöhnten Roten Bullen in 19 Pflicht-Partien (13S, 5U, 1N).

"Sind mitten in einer positiven Phase"

FC Red Bull Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund über…

... den bisherigen Saisonverlauf: „Wir haben bislang eine super Bilanz und von 19 Pflichtspielen nur eines verloren. Wir sind Erster in der Liga, im Cup im Viertelfinale und ungeschlagen in der Champions League. Jetzt haben wir zuletzt vier Spiele auswärts bestritten, die Mannschaft hat auch das richtig gut gemacht. Wir sind also mitten in einer positiven Phase und wollen uns in den letzten sechs Spielen in diesem Jahr belohnen.“

…die Bedeutung des Schlagers: „Am Samstag erwartet uns ein absolutes Spitzenspiel, die aktuell besten zwei Mannschaften in Österreich stehen sich gegenüber. Sturm macht das derzeit richtig gut, wenn man sieht, wie sie auch international mithalten. Wenn ich an deren Spiel zuletzt in Rom denke, dann war das ein richtiges Ausrufezeichen. Aber wir sind der amtierende Meister und wollen das Spiel zu Hause unbedingt gewinnen. Auch wenn es erst der Grunddurchgang ist, ist es ein sehr wichtiges Spiel. Die Red Bull Arena wird dabei voll sein, und wir freuen uns darauf.“

"Sie marschieren ähnlich gut durch Liga wie wir"

FC Red Bull Salzburg-Chefcoach Matthias Jaissle über das anstehende Match gegen den schärfsten Verfolger: „Die Vorzeichen sind klar, es wird ein absolutes Topspiel, denn es spielt der Erste gegen den Zweiten. Wir sind auf diesen Kracher sicherlich sehr gut vorbereitet, und die Partie gegen Sturm ist das, was jetzt für uns zählt. Sturm macht es sehr gut, großes Kompliment an Trainer Christian Ilzer und seine Mannschaft. Sie marschieren ähnlich gut durch die Liga, wie wir es tun. Es ist überhaupt keine Überraschung für mich, dass Sturm es so gut macht. Ich habe ja schon vor der Saison betont, dass es für uns kein Selbstläufer wird.“

gewann in der Bundesliga gegen den SK Sturm Graz – so häufig wie kein anderes Team seit der Saison 2005/06. Die Roten Bullen sind seit 32 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen . Die letzte Niederlage gab es am 20. Dezember 2020 gegen den RZ Pellets WAC (2:3).

sind seit . Die letzte Niederlage gab es am 20. Dezember 2020 gegen den RZ Pellets WAC (2:3). Der Serienmeister blieb nur in einem der letzten 59 Meisterschaftsheimspiele torlos , am 20. November 2021 beim 0:0 gegen die Admira.

blieb nur in einem der letzten 59 Meisterschaftsheimspiele , am 20. November 2021 beim 0:0 gegen die Admira. Junior Adamu traf am 11. und 12. Spieltag und dadurch erstmals in zwei Bundesliga-Spielen in Folge. Gegen die Wiener Austria erzielte der 21-Jährige erstmals in einem Bundesliga-Match mehr als ein Tor (drei) und auch als erster Spieler des FC Red Bull Salzburg in dieser Saison.

traf am 11. und 12. Spieltag und dadurch erstmals in zwei Bundesliga-Spielen in Folge. Gegen die Wiener Austria erzielte der 21-Jährige erstmals in einem Bundesliga-Match mehr als ein Tor (drei) und auch als erster Spieler des FC Red Bull Salzburg in dieser Saison. Der SK Puntigamer Sturm Graz ist seit sieben BL-Spielen ungeschlagen (sechs Siege, ein Remis). Weiters feierte zuletzt Sturm fünf Siege in Folge.

Personelles

Nicolas Capaldo (Knie), Fernando (Oberschenkel), Sekou Koita (Oberschenkel) und Samson Tijani (Schien- und Wadenbein) fallen aus. Der Einsatz von Dijon Kameri (Schulter), Innenverteidiger Oumar Solet (Oberschenkel) bzw. Kapitän Andreas Ulmer (Adduktoren) ist fraglich.

Die jüngsten 9 BL-Spiele gegen den SK Sturm Graz

30.07.2022 SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 2:1 (1:0)

27.04.2022 SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 2:1 (1:1)

13.03.2022 FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 1:0 (0:0)

24.10.2021 FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 4:1 (2:0)

23.07.2021 SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 1:3 (1:0)

09.05.2021 SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 1:3 (0:1)

04.04.2021 FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 3:1 (3:1)

28.02.2021 SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 2:1 (2:0)

21.11.2020 FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 1:3 (0:0)

