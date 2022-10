Das derzeitige Schlusslicht der ADMIRAL Bundesliga, TSV Egger Glas Hartberg, empfängt am Samstag in der Profertil Arena die WSG Tirol - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Das Spiel steht im Zeichen der fairplay Aktionswochen 2022 "Gemeinsam gegen Hass & Hetze - Für Vielfalt im Fußball". Unterstützung gibt es für die Ost-Steirer auf der Nord-Tribüne von den JUNIORS Hartberg. Fixausfälle bei den Gastgebern sind die beiden Langzeitverletzten Christian Klem und Philipp Sturm. Die zuletzt aus disziplären Gründen fehlenden Stammkräfte Jürgen Heil & Keeper René Swete kehren wieder zurück. SR: Josef Spurny aus Wien.

"Jetzt heißt es den Spieß umzudrehen"

Mittelfeldspieler Jürgen Heil (Foto): "Nach der Niederlage letzte Woche in Altach wollen wir diese Woche gegen Tirol Wiedergutmachung betreiben. Ich glaube, das 0:1 in Altach hat uns alle sehr getroffen, aber nichtsdestotrotz müssen wir nach vorne schauen. Mit der WSG kommt eine sehr unangenehme Mannschaft, die uns in den letzten Spielen sehr viele Probleme bereitet hat. Jetzt heißt es den Spieß umzudrehen und dann werden wir hoffentlich mit drei Punkten belohnt."

Chefcoach Klaus Schmidt: "Nach der Watsch'n vorige Woche in der 92. Minute geht es für uns wieder darum, auf die Siegerstraße zurückzukehren. Die Wattener präsentierten sich in den letzten Runden extrem wuchtig und geradlinig. Wir wollen dieser Wucht entgegentreten und einen wirklichen Fight bieten. So können wir drei Punkte auf unser Konto draufpacken, was uns in unserer aktuellen Situation sehr gut tun würde."

