Nach dem hochemotionalen Grazer Derby im Uniqa-ÖFB-Cup-Achtelfinale gegen den ADMIRAL 2. Ligisten Grazer AK 1902 ist für den SK Puntigamer Sturm Graz vor dem Gipfeltreffen. In dem die Ilzer-Elf in 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga bei Tabellenführer FC Red Bull Salzburg, ehe der Europa League-Kracher gegen Feyenoord Rotterdam folgt (Donnerstag, ab 21 Uhr im Ligaportal-Ticker). Das Spiel in Wals-Siezenheim am Samstag, 22. Oktober 2022, leitet Schiedsrichter Stefan Ebner - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Im Hinspiel fügten die Steirer dem Serienmeister die bisher einzige Saison-Niederlage zu.

Feiert heute sein 45. Wiegenfest: SK Sturm Graz-Erfolgscoach Christian Ilzer.

"Ligakrösus Salzburg zeigt, dass sie in Österreich Maß der Dinge sind"

SK Sturm-Chefcoach Christian Ilzer an seinem heutigen Geburtstag vor dem Duell beim Meister aus der Mozartstadt: "Auf uns wartet ein absolutes Top-Duell gegen den Ligakrösus Salzburg. Sie zeigen mit konstant starken Leistungen in der Bundesliga und beeindruckenden Leistungen in der Champions League, dass sie in Österreich das Maß der Dinge sind. Wir wollen den Salzburgern in ihrem Stadion eine Intensitätsschlacht liefern und uns zutrauen, auch dort mit unserer Art und Weise von Fußball bestehen zu können. Wenn es uns gelingt, in allen Bereichen unser Potenzial abzurufen, sind wir für für jedes Team ein extrem unangenehmer Gegner."

Ilzer zur Personalsituation: "Ich würde lügen, wenn ich sage, alles geht spurlos an uns vorbei. Klar summiert sich die Belastung der letzten Wochen – aber ich weiß auch, dass unsere Jungs topfit sind, wir ein hochengagiertes und motiviertes Med-Team haben, mein Trainerteam die Belastungen perfekt steuert und ich die Überzeugung in mir trage, dass ein Körper alles schaffen kann, wenn man die Kraft hat seinen Geist davon zu überzeugen. In diesem Sinne: alles fit und bereit für das Topspiel!"

"Werden versuchen Salzburg auch auswärts zu besiegen"

Mittelfeldspieler Alexander Prass freut sich auf das Duell mit dem Tabellenführer: "Natürlich ist es – auch wenn man die Tabelle betrachtet – ein Spitzenspiel, aber wir als Mannschaft schauen nicht auf die Tabelle. Wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen, ganz egal wer uns gegenübersteht. Wobei uns natürlich bewusst ist, dass wir diesmal nicht der Favorit sind. Aber wir haben Salzburg in dieser Saison zuhause bereits besiegt, genau das werden wir auswärts auch wieder versuchen!"

Beim Topspiel in Salzburg kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem amtierenden Meister und dem Vizemeister, die in der Tabelle aktuell auch die Plätze eins und zwei belegen – Spannung garantiert! 🙌 #sturmgraz #AdmiralBL #RBSSTU https://t.co/aHmV8KVXN1 — SK Sturm Graz (@SKSturm) October 21, 2022

Fakten zum Spiel:

Der SK Puntigamer Sturm Graz gewann in der ADMIRAL Bundesliga gegen den FC Red Bull Salzburg zwei Spiele in Folge (beide allerdings daheim) – drei Duellsiege in Folge gelangen dem SK Sturm gegen Salzburg zuletzt im Jahr 2002.

Der FC Red Bull Salzburg traf in der ADMIRAL Bundesliga gegen den SK Puntigamer Sturm Graz in 15 Spielen in Folge (36 Tore insgesamt) – erstmals so lange in der BL-Geschichte.

Der SK Puntigamer Sturm Graz ist seit sieben BL-Spielen ungeschlagen (6S 1U) – unter Trainer Ilzer nur im August/September 2021 länger (damals 8 Spiele – 6S 2U). Weiters feierte der SK Sturm fünf Siege in Folge – wie zuletzt im Dezember 2020 (ebenfalls 5).

Der FC Red Bull Salzburg ist in der ADMIRAL Bundesliga seit 32 Heimspielen ungeschlagen (27S 5U). Die letzten beiden Heimspiele endeten aber jeweils mit einem Remis.

Beim SK Puntigamer Sturm Graz trugen sich in den ersten 12 Runden 16 verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein – ein neuer Rekord zu diesem Zeitpunkt einer Saison der ADMIRAL Bundesliga. Rekord zuvor waren 14 verschiedene Torschützen vom FK Austria Wien 1990/91, SK Rapid Wien 1988/89, First Vienna FC 1894 in der Saison 1987/88 und dem FC Wacker Innsbruck 1985/86 – jeweils exklusive Eigentore.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL