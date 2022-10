Der SK Rapid Wien vermeldet vor dem Heimspiel der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga gegen Austria Klagenfurt - Samstag, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - einen längerfristigen Ausfall. Mit Maximilian Hofmann wird einer der grün-weißen Kapitäne fehlen: Der 29-jährige Innenverteidiger spielte zuletzt trotz erheblicher Schmerzen und unterzog sich nach dem 4:1-Sieg im ÖFB-Cup-Achtelfinalspiel bei der WSG Tirol in Wattens einer Untersuchung bei Dr. Markus Reichkendler in Schwaz.

Operativer Eingriff an Hüfte bei Maximilian Hofmann

In Absprache mit dem grün-weißen Ärzteteam um Teamarzt Dr. Lukas Brandner wird bei Maximilian Hofmann (Foto oben) Anfang kommender Woche ein operativer Eingriff an der Hüfte vorgenommen, bis zu einem Comeback wird es mehrere Monate dauern. Dr. Markus Reichkendler, ein ausgewiesener Spezialist in diesem Bereich, hat in der Vergangenheit u.a. bereits Christopher Dibon (2017) und auch Philipp Schobesberger (2018) erfolgreich an der Hüfte operiert.

Am Samstag ebenfalls noch nicht zur Verfügung stehen zudem Offensivakteur Nicolas Kühn (Sprunggelenksverletzung) und Innenverteidiger Kevin Wimmer (Knie), beide arbeiten so wie Moritz Oswald (Bänderriss im Knöchel) an ihrem Comeback!

Niklas Hedl, der am Dienstag im Cup wegen einer Fingerverletzung passen musste, könnte wieder ein Thema sein. Der vielfache ÖFB-U21-Teamgoalie konnte am Donnerstag das Torwart-Training bestreiten und eine endgültige Entscheidung über seine Einsatzfähigkeit folgt nach den verbleibenden Einheiten mit der Mannschaft am Freitagnachmittag und dem Aktivierungstraining am Spieltag.

"Fiebere 1. Spiel als Trainer im Allianz Stadion extrem entgegen"

SK Rapid-Interimscoach Zoran Barišić über das Heimspiel gegen Klagenfurt: "Ist das 1. Mal für mich im Allianz Stadion als Trainer auf der Bank. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt und freue mich aber auch irrsinnig, dass ich in diesem Stadion Trainer sein darf. Ich hoffe, dass die Spieler sich genauso auf das Spiel morgen freuen und eine gute Leistung bringen. Dass diese Spielfreude auch auf dem Platz erkennbar ist. Das wünsche ich mir. Für mich ist es so, dass ich dem Spiel extrem entgegen fiebere und ich hoffe, es geht allen Spielern genauso."

"Man hat gespürt, dass richtiger Schwung durch Mannschaft ging"

Bernhard Zimmermann, der gegen Austria Klagenfurt in der vergangenen Saison seine Bundesliga-Premierentore erzielte, über...

...seinen Doppelpack im Frühjahr gegen die Kärntner Violetten: "Ja, an den Verein habe ich gute Erinnerungen und hoffentlich kann ich es wiederholen. Nach dem Ried-Spiel war es sehr wichtig, dass wir stark zurückschlagen im Cup. Es war nicht die beste Leistung, die wir in Wattens (Anm.: 4:1-Sieg) gezeigt haben. Von Minute 15 bis 70 war nicht so überragend. Dann sind uns die Tore geglückt und ist es auf ein Mal wieder leichter gegangen. Auch mit dem verschossenen Elfmeter haben wir mal das Spielglück gehabt. Wie einige Spieler habe auch ich meine Defizite. Ich habe probiert mein Kopfballspiel zu verbessern und wie es ausschaut gelingt es mir auch ganz gut (Anm.: zuletzt 2 Kopfballtore).

...Trainerwechsel und Interims-Coach Zoran Barišić: "Man auch gespürt, dass ein richtiger Schwung durch die Mannschaft gegangen ist und wir vielleicht mal einen neuen Impuls und so was gebraucht hat. Hoffentlich können wir an das WSG-Cupmatch anknüpfen."

...Austria Klagenfurt im 2. BL-Jahr: "Sie haben sich sehr gut etabliert, sind ein körperlich starker Gegner und spielen relativ dreckig, auch hinten rein stellen. Es wird nicht leicht, aber wenn wir einen guten Matchplan haben, wovon ich ausgehe, und das gewisse Spielglück, werden wir das als Sieger vom Platz gehen."

...durchwachsene Heimbilanz im Allianz Stadion in dieser Saison (nur 1 Sieg) und Optimismus, dass sich das im Oktober/November noch umkehrt: "Man will natürlich immer gewinnen und Zuhause ist es nochmal schöner. Wir werden das Beste tun und dann sehen, was raus kommt."

"Focus liegt auf dem Sportlichen"

Patrick Greil vor dem Spiel gegen seinen Ex-Klub über...

...Zoran Barišić als Interimscoach: "Erfahrungsgemäß ist ein neuer Impuls, so spannend ist das in dem Sport, positiv. Ohne wertend darüber zu sprechen, aber es tut einer Mannschaft schon in einer gewissen Art und Weise gut. Was die großen Veränderungen sind, werden wir in den nächsten Wochen sehen. Dafür haben wir bisher zu wenig Einheiten gehabt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die letzten Spiele vor der Winterpause bestreiten werden."

...Heimspiel-Doppelpack vs. Klagenfurt & Hartberg und Negativ-Heimserie: "Die Chancen stehen schon gut, auch wenn wir mit Klagenfurt auf einen Gegner treffen, der nicht zu unterschätzen ist. Sie sind eine sehr, sehr gute Bundesliga-Mannschaft. Haben einzeln eine sehr gut Qualität, sind aber auch als Team vor allem ein sehr unangenehmer Gegner. Ich weiß es aus der Vergangenheit und dass sie sich im Sommer auch sehr gut verstärkt haben. Ein sehr, sehr schwieriger Gegner für uns, aber ich bin schon zuversichtlich, dass wir die Stimmung im Stadion diesmal für uns nutzen können. Und fußballerisch sowie gegen den Ball 100% auf den Platz bringen. Dann werden wir erfolgreich sein."

...ob bei Duell mit Ex-Klub mehr Vorfreude auf alte Kameraden & Coach Pacult oder Anspannung: "Beides. Freue mich, die Gesichter mal wieder zu sehen. Aber in erster Linie sind wir in einer Situation, in der wir keine Geschenke machen können. Der Focus liegt auf dem Sportlichen."

Fotocredit: Josef Parak und Richard Purgstaller