Der LASK empfängt in Runde 13 der ADMIRAL Bundesliga den FK Austria Wien in der Raiffeisen Arena Pasching - Sonntag ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Es ist ein Top-Spiel und inzwischen auch prestigeträchtig. Das Duell zwischen de Dritten & Fünften. Die auswärts noch unbesiegten Linzer sind seit drei Heimspielen ohne Dreier (2 N, 1 U), würden mit einem Sieg den Vorsprung auf die Eurofighter aus Wien-Favoriten auf 10 Punkte ausbauen. Das Hinspiel in Runde 2 in der Generali Arena endete 1:1. Schiedsrichter am 23. Oktober: Ing. Sebastian Gishamer/Salzburg. Siehe auch "Violette Vorschau"

Kaum zu glauben, doch das ist der einzige Torjubel vom Führenden der BL-Torschützenliste (siehe auch) Marin Ljubičić (9 Tore) in einem Heimspiel und schon 3 Monate her. Zum Auftakt in Rd. 1 gegen die Violetten aus Kärnten, danach traf der 20-jährige Kroate auch gegen die Violetten aus Wien und gesamt 8 Mal auswärts.

Auf & Ab bei Austria Wien

Am vergangenen Wochenende gelang dem LASK mit einem 3:1-Auswärtssieg in Klagenfurt die Rückkehr auf die Siegerstraße. Nun wartet im Heimspiel mit der Wiener Austria ein österreichischer Europacup-Teilnehmer auf die Schwarz-Weißen. Die Elf von Trainer Manfred Schmid reist als Fünftplatzierter zum LASK, der auf dem dritten Rang liegt – sieben Punkte beträgt der Vorsprung der Linzer auf die Austria. Die Liga-Formkurve der Wiener war zuletzt wechselhaft, Niederlagen gegen Salzburg (1:3) und Sturm Graz (0:3) wechselten sich mit Siegen gegen Rapid (2:1) und die SV Ried (3:0) ab.

Unter der Woche bestritten beide Teams ihre Achtelfinal-Partien im UNIQA ÖFB Cup – mit unterschiedlichem Ausgang. Während sich der LASK bei Zweitligist FAC durch ein "Last-Minute-Tor" von Thomas Goiginger mit 2:1 durchsetzen konnte, kassierte die Austria beim Ost-Regionalligisten Wiener Sport-Club mit 1:3 eine überraschende Niederlage. Nach dem Cup-Aus wird die Austria beim Auswärts-Auftritt beim LASK ein anderes Gesicht zeigen wollen. Die Linzer werden indes alles daransetzen, auch in der heimischen Raiffeisen Arena wieder voll anzuschreiben – seit drei Heimspielen warten die Athletiker auf einen Sieg.

Gegen die Wiener Austria haben die Schwarz-Weißen seit dem Wiederaufstieg 2017 eine äußerst respektable Bilanz vorzuweisen: In seither 15 Duellen konnte der LASK neun Siege erringen, nur zwei Mal jubelte die Austria. Das Hinspiel der laufenden Saison endete mit einem 1:1-Remis. Nach dem LASK-Führungstreffer durch Bundesliga-Toptorjäger Marin Ljubicic gelang Ex-LASKler Andreas Gruber zwei Minuten vor Schluss noch der Ausgleich.

"Gezittert hat keiner bei uns"

LASK-Chefcoach Didi Kühbauer über...

...was abgeschaut von Wiener SC beim Cup-Coup vs. Austria: "Das Spiel kann man mit unserem Spiel gar nicht vergleichen. Das muss ich jetzt auch mal klar sagen...wir reden im Cup von drüber kommen und Blamage und was auch immer. Es ist nicht so, dass du da hinfährst und mit Hacke, Spitze...1,2,3 da rüber kommst.

Auch bei uns beim FAC war es so. Wobei gezittert hat keiner bei uns. Dass man immer mal Phasen hat, die über 90 Minuten gehen, ist was anderes. Doch wir haben das Spiel innerhalb 90 Minuten gewonnen! In Cup-Spielen ist es in Wahrheit so, dass du als Favorit straucheln kannst. Und der Sportclub hat das nötige Glück gehabt. Und die Austria hat möglicherweise das Spiel nicht so ernst genommen. Das wird aber am Sonntag definitiv nicht passieren."

"Lassen uns vom Cup-Aus der Austria nicht blenden"

...weiter zum Gegner Austria Wien: „Vom Cup-Aus der Austria lassen wir uns nicht blenden, am Sonntag werden sie wieder so auftreten, wie sie das in der Liga dieses Jahr schon oft gezeigt haben, nämlich als äußerst starker Gegner. Am Sonntag haben wir die Chance, mit einer guten Leistung ganz vorne dranzubleiben. Diese Chance wollen wir nutzen.“

...die vergangenen beiden Heimspiel-Niederlagen vs. WSG Tirol & TSV Hartberg: "Ich sehe die guten und die schlechten Dinge. Wir haben da 2 gute Spiele gemacht, aber uns nicht belohnt. Weil die nötige Effizienz gefehlt hat und wir aus vielen Möglichkeiten kein Tor geschossen haben. Chancen herausarbeiten und zu kreieren ist das eine, aber dann muss man die Tore auch machen. Dann kann es für uns leichter sein. Schlimm wäre es, wenn wir überhaupt keine Chancen haben und rum rennen wie Halbdamische. Aber davon sind wir weit weg."

...ob Horvath & Zulj beide in Anfangs-Elf möglich: "Ich kann natürlich beide bringen. Ich denke nach. Danke für den Hinweis..."

...Update der zuletzt verletzten Husein Balic, Philipp Ziereis und Filip Twardzik: "Bei Husein ist es in dieser Saison so passiert, dass er von der vergangenen schon eine Verletzung mitgeschleppt hat und sich dann wieder einen Faserriss zugezogen hat. Aber er ist nächste Woche wieder dabei. Philipp Ziereis ist absolut ein Thema für Sonntag. Filip Twardzik hat auch einen Faserriss. Unsere Personaldecke ist nicht die größte, aber man muss das annehmen. Wenn man da andere Klubs anschaut, die eine größere Kaderdichte haben und mehr Spieler. Doch die Spieler, die wir haben, sind gut genug, um am Sonntag ein gutes Spiel zu machen."

"Aktive Phasen so lange wie möglich im Spiel haben"

Offensivakteur Thomas Goiginger: "Wir müssen sehen, dass wir die aktiven Phasen so lang wie möglich im Spiel haben und dann unsere Chancen vorne nutzen. Dann werden wir hoffentlich als Sieger vom Platz gehen."

Goiginger zum Wiedersehen mit ehemaligen Weggefährten (6 Ex-LASK-Spieler bei Austria plus -"Athletiker-Architekt" Jürgen Werner): "Das ist bei uns kein Thema. Wir wollen gegen die Austria eine gute Leistung bringen und wer da spielt, ist nicht unser Ding. Ich freu mich, dass es für die Austria in dieser Saison gut läuft, aber wir wollen am Sonntag in dem Match einfach die bessere Mannschaft sein und da geht es nicht darum, wer bei uns mal gespielt hat. Es geht nur darum, dass wir als LASK eine sehr gute Leistung bringen."

Anreise-Infos aufgrund Linz Marathons

Bei der Anreise zur Raiffeisen Arena Pasching ist am Sonntag auf die zu erwartenden Verkehrsbehinderungen aufgrund des Linz Marathons zu achten: Im Linzer Stadtgebiet ist mit umfangreichen Straßensperren zu rechnen. Für die Straßenbahnlinien ist zwischen Sonnensteinstraße und Hauptbahnhof ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, Richtung Raiffeisen Arena Pasching verkehren die Straßenbahnen ab dem Hauptbahnhof uneingeschränkt. Alle Verkehrsinfos gibt’s hier.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at