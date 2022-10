Unter den acht Teams, die im UNIQA-ÖFB-Cup überwintern, sind sieben Bundesligisten und ein Drittligist. Auch dem neuen Format geschuldet, wurde es Zweit- und Amateurligisten schwerer gemacht, um ins Viertelfinale aufzusteigen. Mit dem Regionalliga-Ost-Klub Wiener Sport-Club hat es dennoch ein Underdog geschafft, der gar Erinnerungen wach werden lässt an die historische Pokal-Saison 2012/13. Als der damalige Regionalligst FC Pasching mit Coach Gerald Baumgartner nicht nur mit Rapid Wien, Red Bull Salzburg und Austria Wien in "David-Schleuder-Manier" einen "Goliath" nacheinander besiegte, sondern gar den Cup gewann. Der Wiener SC eliminierte bisher die Bundesligisten Austria Lustenau & Austria Wien, wird nun die dritte Austria (Klagenfurt) zugelost? Sehen Sie nachfolgend!

Die Jagd auf die Roten Bullen geht auch in 2023 weiter. Der Cup-Seriensieger FC Red Bull Salzburg ist seit 27 Pokal-Partien unbesiegt, gewann in den vergangenen 9 Jahren 8 Mal den Cup. Lediglich vor 4 1/2 Jahren durchbrach Sturm Graz in die Pokaltriumph-Phalanx der Mozartstädter und gewann am 9. Mai 2018 mit 1:0 nach Verlängerung das Finale. Im Achtelfinale ließen sich Benjamin Šeško und die Jaissle-Elf von Thomas Ebner und dem FC Admira nicht aufhalten und zwangen die "Panther" in die Knie. Am Ende 1:6!

Sieben Bundesligisten und ein Underdog aus Regionalliga

64 Klubs gingen in der neuen Saison 2022/2023 im Uniqa-ÖFB-Cup Mitte Juli an den Start. Fünf der zwölf ADMIRAL Bundesligisten blieben auf der Strecke im Herbst, sieben überwintern im Herbst und eröffnen das Pflichtspiel-Jahr 2023. Darunter als Underdog Drittligist Wiener Sport-Club.

Begegnungen im ÖFB-Cup-Viertelfinale (3. bis 5. Februar 2023):

1. LASK vs. SK Austria Klagenfurt

2. Wiener Sport-Club vs. SV Ried

3. FC Red Bull Salzburg vs. SK Sturm Graz

4. WAC vs. SK Rapid Wien





Die UNIQA ÖFB Cup-Termine im Frühjahr

Viertelfinale: 3. bis 5. Februar 2023

Halbfinale: 4. bis 6. April 2023

Finale: 1. Mai 2023 in Klagenfurt (Wörthersee Stadion)

