Gipfeltreffen in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim, wo in der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg (29) den Zweiten SK Sturm Graz (27) empfängt - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER! Meister vs. Vizemeister! Das Beste im österreichischen Vereinsfußball! 19 Pflichtpartien (RBS) bzw. gar 21 (Sturm) wettbewerbsübergreifend in den Beinen - Europacup-Highlights vor der (breiten) Brust! Die Roten Bullen in der Champions League daheim gegen Chelsea London, (Die., 18:45 Uhr), die Steirer in der Europa League gegen Feyenoord (Do., 21 Uhr). Wird heute personell rotiert? Sehen Sie selbst.

Drei Duelle gab es saisonübergreifend im Kalenderjahr 2022 in der ADMIRAL Bundesliga zwischen beiden Top-Klubs. Die letzten beiden gewann jeweils mit 2:1 der Vizemeister aus der Steiermark, in Graz-Liebenau. Der letzte Sieg des FC Red Bull Salzburg datiert vom 13. März zum Start des Meistergruppe-Playoff mit 1:0. Siegtorschütze vor 7 Monaten in der Red Bull Arena war Maximilian Wöber (Foto), der heute als Linksverteidiger beginnt (Kapitän Ulmer angeschlagen fehlend).

(Serien-) Meister und Vizemeister machen da weiter, wo sie in der vergangenen Saison 2021/2022 aufgehört haben...sind in der Erfolgsspur. Der FC Red Bull Salzburg nach 12 Runden bei 9 Siegen, 2 Remis (beide daheim, je 1:1 vs. SK Rapid & LASK) und nur einer Niederlage (in Graz in Rd. 2) mit 29 Zählern auf dem angestammten Spitzenreiter-Platz. Als erster und mittlerweile eiserner Verfolger Sturm Graz dahinter, bei 8 Siegen, 3 Remis und ebenfalls nur einer Niederlage (daheim mit 0:1 gegen den LASK). Die Salzburger also zuhause noch unbesiegt, die Steirer auswärts.

ADMIRAL Bundesliga, 13. Runde

Samstag, 22. Oktober 2022, 17 Uhr, Red Bull Arena in Wals-Siezenheim, SR: Stefan Ebner (36 Jahre, Braunau/OÖ)

FC Red Bull Salzburg - SK Puntigamer Sturm Graz

FC Red Bull Salzburg (4-4-2, mit Raute im Mittelfeld): Köhn - Dedic, Solet, Pavlovic, Wöber (K) - N. Seiwald, Gourna-Douath, Sučić, Kjaergaard - Okafor, Junior Adamu. Trainer: Matthias Jaissle.

Ergänzungsspieler: Mantl (TW), Piatkowski, Diarra, van der Brempt, Agyekum, Šimić und Šeško. Es fehlen: Ulmer, Kameri, Capaldo, Fernando, Koita und Tijani (alle verletzt).

SK Puntigamer Sturm Graz (4-4-2, mit Raute im Mittelfeld): Siebenhandl - Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante - Hierländer (K), Gorenc-Stankovic, T. Horvat, Prass - Emegha, Bøving. Trainer: Christian Ilzer.

Ergänzungsspieler: Schützenauer (TW), Borkovic, Ajeti, Kiteishvili, Jantscher, Schnegg und Fuesein. Es fehlen: Sarkaria, Demaku (verletzt).

