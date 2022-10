Nachdem mit Kapitän René Swete und Jürgen Heil zuletzt beim Auswärtsspiel in Altach zwei Stammkräfte des TSV Hartberg aus disziplinaren Gründen fehlten, weil sie laut TSV-Chefcoach Klaus Schmidt ein Training "verschlafen" hatten, kehrt heute im Heimspiel in Runde 13 der ADMIRAL Bundesliga gegen die WSG Tirol - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - Schlussmann Swete wieder zurück und steht bei strömendem Regen in der Ost-Steiermark erwartungsgemäß in der Start-Elf zwischen den Pfosten. Doch wieder nicht dabei ist der "Heiländer". Wiederholungs-"Täter" oder was ist passiert?

"Im Training zusammengecrasht"

Jürgen Heil (im Foto rechts), der 25-jährige Mittelfeldspieler bisher in dieser Saison ein Dauerbrenner beim TSV Hartberg (bis vor seiner "Spiel-Sanktion" in allen möglichen 10 Bundesliga-Partien im Einsatz), wäre durchaus für das Match gegen die Wattener eine Option. Doch Chefcoach Klaus Schmidt meinte vor dem Ankick bei Sky Sport Austria, dass der "Heiländer" im Training "zusammen gecrasht" sei und deswegen heute angeschlagen ausfällt.

"Ungünstiger Zeitpunkt gewesen"

Die disziplinare Maßnahme sorgt im übrigen nachwievor für Diskusssionsstoff. Dazu Sky-Experte und Ex-ÖFB-Stürmer Marc Janko: "Wenn sie, wie gesagt wurde, einen Blödsinn gemacht haben, ist das diskussionswürdig. Ich bin zu wenig nah dran, um zu beurteilen, was genau vorgefallen ist. Ob sie am Vorabend weg gewesen sind und deswegen verschlafen haben oder ob das iphone gerade ein Update gemacht hat in der Früh, ich weiß es nicht. Fakt ist, sie haben verschlafen. Er (Anm.: Trainer Klaus Schmidt) hat sich für diese Rüge entschieden und die Spieler haben es, glaube ich, auch so akzeptiert, aber es ist auf jeden Fall ein sehr ungünstiger Zeitpunkt gewesen."

Das wichtige Spiel um Big Points gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt beim SCR Altach wurde mit 0:1 verloren.

