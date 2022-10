Auch wenn es öffentlich keiner der beiden Klubs zugegeben wird, doch beim Gipfeltreffen der 13. Rd. der ADMIRAL Bundesliga zwischen Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg und dem Zweiten SK Sturm Graz entstand der Eindruck, dass das Duell in Anbetracht der anstehenden, finanziell wie sportlich sehr bedeutsamen Europacup-Heimspiel-Highlights nächste Woche gegen Chelsea London (Salzburg, Champions League) und Feyenoord Rotterdam (Graz, Europa League) eine eher untergeordnete Rolle spielte. Am Ende ein 0:0, beide Teams behalten ihre vorderen Tabellenplätze bei. Und behielten sich nachfolgende STATEMENTS vor!

Junior Adamu (re.) und der FC Red Bull Salzburg haben sich im 3. Liga-Heimspiel in Folge mit einem Remis zu begnügen. Während Sturm-Abwehrchef Gregory Wüthrich (re.) mit den Steirern zum 6. Mal in dieser BL-Saison kein Gegentor kassierte und nunmehr seit 3 Duellen gegen die Roten Bullen unbesiegt ist (2S,1U).

"War ein brutales Kampfspiel"

Matthias Jaissle (Trainer FC Red Bull Salzburg) über...

…das Spiel: „Es war ein brutales Kampfspiel, beide Seiten haben extreme Intensität auf den Platz gebracht, deswegen blieben vielleicht die ganz großen Torchancen aus. Der Herbst ist enorm intensiv, das ist spürbar. Bei uns kommt mittlerweile die große Anzahl an Verletzten dazu und das musst du natürlich kompensieren. Wir sind seit langer Zeit zuhause ungeschlagen, deswegen sind wir zufrieden. Es gab aber die einer oder andere Großchance, die wir machen hätten müssen.



…aktuelle Verletzungssituation im Hinblick auf kommendes Chelsea-Champions League-Spiel und nächsten Wochen: „Die (die Verletzten, Anm.) werden rund um die Uhr betreut, aber mittlerweile gehen wir schon ein bisschen am Stock. Wir müssen schauen, dass wir gut durchkommen die nächsten Wochen.“

"Hier Zuhause haben wir seit langer Zeit nicht verloren"

Strahinja Pavlovic (Foto, FC Red Bull Salzburg) über...

…die gelb-rote Karte und den Kontakt im Strafraum: „Ich bin darüber enttäuscht, weil ich das nächste Spiel nicht spielen kann. Ich fühlte den Kontakt und wollte das Foul haben. Ein Unentschieden geht aber in Ordnung.“



…seine Leistung: „Ich hätte heute gerne auch getroffen, ich hatte ein paar Möglichkeiten. Vielleicht klappt es das nächste Mal.“



…das kommende CL-Spiel vs. Chelsea: „Es wird schwierig werden, aber wir werden wie immer 100 % geben. Hier Zuhause haben wir seit langer Zeit nicht verloren.“



Kapitän Andreas Ulmer (FC Red Bull Salzburg), ob er am Dienstag wieder am Platz stehen wird: „Es sollte sich für Dienstag ausgehen. Ich bin auf einem guten Weg. Ganz gut ist es natürlich noch nicht, weil sonst hätte ich mich heute wieder zurückgemeldet. Ich werde noch den ein oder anderen Tag brauchen und den habe ich auch noch bis Dienstag.“

"Debütanten-Ball" für den 18-jährigen Lawrence Agyekum aus Ghana, der quasi per "Kaltstart" seine Startelf-Premiere für den FC Red Bull Salzburg feierte, weil sich Luka Sučić beim Aufwärmen eine Adduktorenblessur plagte.

"Es war viel Ping-Pong"

Christian Ilzer (Trainer SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…das Spiel: „In der 1. Halbzeit war Salzburg näher dran, in der 2. Halbzeit waren wir deutlich näher und waren sehr nah dran an der Führung. Über das Spiel gesehen, war es ein gerechtes Unentschieden. Es war viel Ping-Pong. Wir haben von der Bank momentan viele Möglichkeiten zu reagieren, aber es ist schade, dass wir keine dieser Möglichkeiten genutzt haben.“



…die gelb-rote Karte für Pavlovic nach "Schwalbe": „Er fällt sehr theatralisch. Die Lösung wäre gewesen, keinen Elfmeter zu geben und auch keine gelbe Karte. Schiedsrichter Ebner hatte eine harte Linie, aber hat ein sehr gutes Spiel gemacht.“



…das kommende Europa League-Heimspiel gegen Feyenoord Rotterdam: „Das 0:6 war eine kräftige Ohrfeige für uns. Feyenoord war unglaublich effektiv und wir haben es nicht geschafft, ihnen etwas entgegenzusetzen. Wir können es im Nachhinein als Vorwärtsscheitern betrachten. So schlecht war die Antwort auf diese Klatsche nicht. Jetzt gibt es die direkte Chance, es viel besser zu machen. Es brennt uns unter der Brust. Wir haben es gar nicht erwarten können, bis das Spiel auf uns zukommt. Wir werden uns top auf dieses Spiel einstellen. Zuhause rechnen wir uns etwas aus uns wollen uns revanchieren für die 0:6-Klatsche.“



…die Gerüchte rund um Schalke 04 (vor dem Spiel): „Ein Gerücht und viel mehr Platz hat das momentan nicht in meinem Terminkalender. Wir haben so einen dichten Spielkalender. Ein Spitzenspiel jagt das andere und da ist es mir nicht recht, wenn ich mich dann mit Dingen beschäftige, die außerhalb von meinem Aufgabenbereich liegen. Meine Aufgabe ist es, mein Team jetzt perfekt auf dieses Spiel vorzubereiten und deshalb ist es ein Gerücht und es gibt nicht mehr dazu zu sagen.“

"In Konsequenz ist Gelb-Rot womöglich zu hart"

Schiedsrichter Stefan Ebner zur Gelb-Rot-Entscheidung gegen Pavlovic: „Die Bewegung von Pavlovic ist eine Simulation, obwohl ich den Kontakt am Boden wahrgenommen habe. Das war mir zu theatralisch vom Spieler und die Konsequenz war Gelb-Rot. Im Nachhinein ist man immer gescheiter. Es ist eine Situation, wo man diskutieren kann. In der Konsequenz ist Gelb-Rot womöglich zu hart.“



Marc Janko (Sky Experte) über..

…den Spielverlauf: „Sie haben sich im Großen und Ganzen unspektakulär neutralisiert. Es war nicht viel los und es war insgesamt ein bisschen die Luft draußen. Möglicherweise auch aufgrund des Fokus auf die kommenden internationalen Aufgaben.“



…Gelb-Rot-Entscheidung gegen Pavlovic: „Es war ein Kontakt da, aber was für die These Schwalbe spricht, ist die Bogenspannung, die er im Flug macht. Was allerdings für den Elfmeter spricht, ist der Fußkontakt. Es ist eine Entscheidung, wo man beiden Seiten etwas abgewinnen kann.“

"So eine Fehlentscheidung kann Balance des Spiels enorm verändern"

…eine mögliche Abänderung der VAR-Regeln bzgl. gelber Karten: „Ich würde mir wünschen, dass man bei der FIFA darüber nachdenkt, weil so eine Fehlentscheidung die Balance des Spiels enorm verändern kann. Wenn sich der VAR das nochmal anschauen hätte können und die Entscheidung über die gelbe Karte zurücknehmen hätte können, würde ich das begrüßen.“

