Im Duell zweier Teams, die im September jeweils einen 3:0- bzw. 4:1-Auswärts-Coup beim Tabellendritten LASK landeten, lieferten diesmal nur die Gäste der WSG Tirol einen Gala-Auftritt ab. Für den gastgebenden TSV Hartberg war es dagegen ein total gebrauchter Samstag. Bei Dauerregen schlichen die Schmidt-Schützlinge mit der weiterhin vorhandenen Roten Laterne in die Kabine. Die 1:5-Klatsche bedeutet für die Blau-Weißen die höchste Saison-Niederlage und dritte daheim in Folge, während Wattens schon den dritten Dreier in der Fremde feiert. Nachfolgend Statements.

"Sind in Führung und schenken Partie innerhalb von 3 Minuten ab"

Klaus Schmidt (Trainer TSV Egger Glas Hartberg) über...

...die Niederlage: „In einer Situation, wo es nicht läuft, sind es Kleinigkeiten durch die wir den einen oder anderen Gegentreffer hinnehmen müssen und dann ist das Ganze natürlich nicht so stabil, wie wenn es läuft. Das tut natürlich weh und ist bitter. Von fünf Toren haben wir uns vier selber gemacht, das ist Fakt. Wir sind 1:0 in Führung und schenken diese Partie innerhalb von drei Minuten ab. Dass solche individuellen Fehler zu so einer hohen Niederlage führen, ist natürlich sehr, sehr bitter. Es ist vielleicht an der fehlenden Courage gelegen.“



…die Suspendierung von Rene Swete und Jürgen Heil (vor dem Spiel): „Im Prinzip war für mich nach der Aussprache dieser Suspendierung, es dann erledigt. Die Spieler haben es genauso aufgenommen. Sie haben genau gewusst, woran es liegt, und sie haben gewusst, dass es jetzt keine nachhaltige Geschichte ist. Sie haben so reagiert, wie ich es mir gewünscht habe. Ab Tag eins nachdem diese Strafe ausgesprochen wurde, haben sie so reagiert, wie es Profis machen. Das habe ich vorher schon gewusst, dass es so passieren wird, weil die Jungs trotzdem einfach in Ordnung sind. Sie haben einfach einen Blödsinn gemacht und dafür sind sie geradegestanden.“

"Es ist ein bisschen eine Leere da"

Kapitän & Keeper Rene Swete (TSV Egger Glas Hartberg) über...

…die Niederlage: „Es ist ein bisschen eine Leere da. Die WSG war die bessere Mannschaft heute, das ist kein Geheimnis. Wir haben uns von den 5 Toren jedes einzelne selbst gemacht. Im Moment ist es sehr schwere Kost.“



…seine Suspendierung von letzter Woche: „Es ist klar, dass der Trainer da irgendwie ein Zeichen setzen muss. Es ist in Ordnung für mich und es ist auch für den Heili in Ordnung, aber jetzt heißt es nach vorne zu schauen.“

"Natürlich werden wir mit dem Trainer weitergehen"

Erich Korherr (Obmann TSV Egger Glas Hartberg) über eine mögliche Trainerfrage: „Natürlich werden wir mit dem Trainer weitergehen. Es ist noch nicht so lange her, dass Klaus Schmidt als Trainer gekommen ist. Jetzt sofort einen Wechsel zu machen, macht gar keinen Sinn. Wir werden so lange wie möglich ruhig bleiben. Ich denke, wir werden am Mittwoch (Anm.: Nachtragsspiel bei Rapid Wien) ein anderes Bild von der Mannschaft sehen.“

Kapitän & Keeper Ferdinand Oswald (WSG Tirol): „Heute haben wir das umgesetzt, was wir die letzten Wochen schon gut gemacht haben und haben es heute in Tore umgemünzt. Wir sind in Rückstand gegangen und haben uns dann wieder hochgezogen. Das ist ein schönes Gefühl.“

"0:1 hat uns eigentlich noch stärker gemacht"

Thomas Silberberger (Trainer WSG Tirol): „Man hat gesehen, dass wir das Heft immer in der Hand hatten. Die Mannschaft ist top zurückgekommen. Das 0:1 hat uns eigentlich noch stärker gemacht. Wir sind in der Pause hochverdient 2:1 in Führung gewesen und haben dann in der 2. Halbzeit eine Reife an den Tag gelegt, sodass wir nie in Bedrängnis gekommen sind und haben dann noch das dritte gemacht und zum Schluss noch zwei Tore. Am Ende des Tages ist es mir egal wie hoch, sondern dass wir eine top Auswärtsleistung geboten haben.“

Marc Janko (Sky Experte) über...

…die aktuelle Situation beim TSV Hartberg: „Sie sind sich des Ernstes der Situation bewusst. Wenn man die Tabellensituation ansieht, ist nicht so viel verloren. So schnell den Stab über den Trainer zu brechen, ist vielleicht auch fragwürdig.“



…die Suspendierung von Swete und Heil: „Die Suspendierungen sind auf jeden Fall diskussionswürdig, weil bei dieser Kellerpartie gegen Altach diese zwei Leistungsträger auf die Bank zu setzen, wenn sie einen Blödsinn gemacht haben, ist das diskussionswürdig.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: RiPu