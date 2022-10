Die Nachricht vom Tod von Dietrich "Didi" Mateschitz hat die Red-Bull- & Sport-Welt erschüttert. Der Rennstallbesitzer und Red Bull-Chef verlor den Kampf gegen eine kurze, schwere Krankheit im Alter von 78 Jahren. Die Bestürzung ist groß. Die Staatsspitze verneigt sich vor Mateschitz. Van der Bellen verweist auf den "beeindruckenden Lebensweg". Auch ein Bundesliga-Klub - Erzrivale von FC Red Bull Salzburg - drückte bereits seine Anteilnahme aus.

"Dietrich Mateschitz hat von Österreich aus ein weltweit bekanntes und erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, mit ihm ist aber auch ein großer Förderer des heimischen Spitzen- und Extremsports von uns gegangen", zeigt sich Bundespräsident Alexander van der Bellen tief betroffen. "Mateschitz hat Österreichs Unternehmens- und Sportlandschaft geprägt, wie wenig andere in unserem Land. Sein Lebensweg war für viele Österreicherinnen und Österreich einfach beeindruckend.

Auch Bundesliga-Klub SK Rapid Wien meldet sich via Social Media zu Wort: "Es ist uns ein Anliegen, unsere aufrichtige Anteilnahme auszudrücken und bitten dies auch an die Hinterbliebenen von Herrn Mateschitz zu übermitteln. Herr Mateschitz war unbestritten einer der erfolgreichsten und innovativsten Unternehmer in der Geschichte unserer zweiten Republik und auch wenn wir andere Ansätze in Bezug auf den Betrieb eines Fußballklubs verfolgen, waren und sind die Erfolge des FC Red Bull Salzburg - vor allem auch auf internationaler Bühne - für den gesamten Fußball in unserem Land sowie den Blick auf unsere Klubs und Spieler aus dem Ausland von sehr hoher Bedeutung."

Foto: IMAGO / Laci Perenyi