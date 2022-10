Nach drei Heimspielen ohne Sieg (1U, 2N) und den jüngsten beiden Niederlagen in Pasching gegen die WSG Tirol (1:4) und den TSV Hartberg (0:3) will der LASK in der Raiffeisen Arena endlich wieder einen Dreier holen und damit zugleich den Abstand auf Gegner FK Austria Wien auf 10 Zähler ausbauen - wir berichten ab 17 Uhr im LIVE-TICKER. Die Veilchen im Herbst im Akkord-Einsatz, eine "englische Woche" folgt auf die nächste, bereits 21 Pflicht-Partien. Der Tabellenfünfte personell und physisch gebeutelt, will drei Tage nach dem ÖFB-Cup-Aus gegen Regionalligist Wiener SC eine Reaktion zeigen. Und zwar mit dieser Startelf:

ADMIRAL Bundesliga, 13. Runde

Sonntag, 23. Oktober 2022, 17 Uhr, Raiffeisen Arena Pasching, SR: Ing. Sebastian Gishamer.

LASK: A. Schlager (K) - Stojković , Ziereis, Luckeneder, Renner - Jovičić, Michorl - Goiginger, R. Zulj, Horvath - Ljubičić. Trainer: Dietmar Kühbauer.

FK Austria Wien: Früchtl - Ranftl, Galvao, Meisl, Martins - Braunöder, Fischer (K) - Teigl, Fitz, Polster - Dovedan. Trainer: Manfred Schmid.

Fotocredit: Josef Parak