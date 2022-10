Der österreichische Milliardär Dietrich Mateschitz - der in den vergangenen Jahren auch die Welt des Sports vielfältig und teils umstritten prägte - starb im Alter von 78 Jahren. Woran genau der Vorzeige-Unternehmer starb, lesen Sie hier. Auch Bundesligaklub SK Rapid Wien drückte am Sonntag seine Anteilnahme aus. Und sorgte damit für Diskussionsstoff. Der Klub löschte das Twitter-Posting am Sonntagnachmittag wieder.

Nur kurz nachdem die Öffentlichkeit über den Tod von Dietrich Mateschitz informiert wurde, meldete sich Bundesliga-Klub SK Rapid Wien via Social Media zu Wort: "Es ist uns ein Anliegen, unsere aufrichtige Anteilnahme auszudrücken und bitten dies auch an die Hinterbliebenen von Herrn Mateschitz zu übermitteln. Herr Mateschitz war unbestritten einer der erfolgreichsten und innovativsten Unternehmer in der Geschichte unserer zweiten Republik und auch wenn wir andere Ansätze in Bezug auf den Betrieb eines Fußballklubs verfolgen, waren und sind die Erfolge des FC Red Bull Salzburg - vor allem auch auf internationaler Bühne - für den gesamten Fußball in unserem Land sowie den Blick auf unsere Klubs und Spieler aus dem Ausland von sehr hoher Bedeutung."

Die Beileids-Bekundung, unterschrieben von Präsident Martin Bruckner, Geschäftsführer Christoph Peschek und Sportvorstand Zoran Barisic, kam aber nicht bei allen gut an. Denn darin versteckte sich auch ein kleiner Seitenhieb gegen den Erzrivalen FC Red Bull Salzburg.

Die Grün-Weißen löschten den Tweet am Sonntagnachmittag wieder. Rapid begründete den Schritt laut Sportjournalist Michael Fiala wie folgt: "Der Tweet wurde deswegen wieder gelöscht, da 90% der Kommentare darunter pietätlos waren und man diesen Personen keine Bühne geben möchte."

Die Ligaportal-Redaktion hat sich vor der Löschung des Tweets alle User-Kommentare durchgelesen und kann dies nur in aller Form bestätigen - absolut respektlos, verwerflich und inakzeptabel.

Archivfoto Ligaportal