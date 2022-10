Auch im 4. Heimspiel in Folge verpasst der LASK einen Sieg, geht zwar zum 12. Mal in dieser Saison in der ADMIRAL Bundesliga auch in Rd. 13 mit 1:0 in Führung, um sich am Ende gegen Austria Wien - wie im Hinspiel - mit einem Remis zu begnügen. Der Tabellendritte aus Linz dürfe dennoch unter den Top6 überwintern. Gelang den Violetten in der Generali Arena Ende Juli noch durch Gruber der späte 1:1-Endstand, verhinderte diesmal Horvath für den LASK mit seinem Tor zum 2:2 die mögliche dritte Heimniederlage in Folge. Nachfolgend Statements zum Spiel und darüberhinaus!

"Haben heute Punkte verloren, die nicht zu verlieren waren"

Dietmar Kühbauer (Trainer LASK) über...

...das Spiel: „Es war sehr wichtig und auch verdient, dass wir zurückgekommen sind. Es hat ja in den letzten Wochen immer geheißen, dass wir keinen Rückstand aufholen können. In dem Fall war es sehr wichtig. Eigentlich hätten wir das Spiel gewinnen müssen, aber wir müssen uns mit dem X begnügen. 1. Halbzeit sind beide Mannschaft nicht in das letzte Risiko gegangen.

2. Halbzeit waren wir weit besser im Spiel, sind verdient in Führung gegangen und hatten da eigentlich auch unsere beste Phase. Genau dann bekommen wir aber den Ausgleichstreffer und trotzdem hätten wir die Führung wieder erzielen können. Wir bekommen aber das 1:2 und sind dann Gott sei Dank noch zurückgekommen. Wir haben heute Punkte verloren, die nicht zu verlieren waren.“



…den Elfmeter: „Robert hat das clever gemacht und der Gegenspieler kann sich nicht auflösen. Dadurch war ein Kontakt da, aber insgesamt clever gemacht.“



…Fehlen von Keito Nakamura: „Es wäre schlimm, wenn man einen Spieler mit so vielen Scorerpunkten nicht vermisst. Für uns war es klar, dass er uns in der Offensive fehlen wird, aber jammern hilft nichts und ich hoffe einfach, dass er nächste Woche wieder dabei ist. Davon gehe ich aus und dann wird er unser Offensivspiel beleben. Wir hätten das Spiel heute aber auch ohne ihn gewinnen müssen.“

Vorsichtsmaßnahme bei Keito Nakamura

...Ligaportal-Nachfrage bzgl. angeschlagenem Nakamura: "Es ist eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Wir haben jetzt doch noch drei Spiele und wir wollen ihn schonen. In den restlichen drei Spielen gehe ich schon davon aus, dass er in der nächsten Woche wieder dabei sein wird. Das Risiko gehen wir nicht ein, dass es etwas passiert hätte können und er dann vlt. längere Zeit ausfällt."

…das Cup-Los Austria Klagenfurt: „Das erste Mal, dass wir ein Heimspiel haben. Grundsätzlich ist Klagenfurt auch heuer wieder gut in der Saison und es wird ein enges Spiel. Es ist jetzt aber noch so weit weg, dass es mich im Moment nicht interessiert. Das Los ist aber natürlich eine gute Geschichte, weil es ein Heimspiel ist.“



Sascha Horvath (LASK): „Wir gehen in Führung und bekommen dann zwei unnötige Tore. Wir sind aber gut zurückgekommen und das ist für den Kopf sehr wichtig, dass wir den Punkt trotzdem geholt haben. Es war ein schweres Spiel, weil sie es ganz gut gemacht haben und den Ball gut laufen lassen haben. Mit 2 Toren können wir zufrieden sein. 1. Halbzeit haben wir den letzten Ball einfach nicht angebracht, da fehlen gerade ein bisschen die Kleinigkeiten, aber das kommt mit harter Arbeit zurück und ich bin zuversichtlich, dass wir das machen. Zum Glück ist mir am Schluss noch einer abgerissen und es freut mich, dass ich wieder einmal getroffen habe.“

"Im Winter werde ich zu 100% einsatzfähig sein"

Philipp Wiesinger (LASK) über seinen aktuellen Verletzungsstand: „Die Schmerzen haben bereits letztes Jahr im August begonnen, sind dann nicht mehr weggegangen und dann war es eigentlich schon chronisch. Mittlerweile geht es mir soweit gut. Ich bin schmerzfrei und kann bereits teilweise am Training teilnehmen. Ich bin aktuell mit der Situation zufrieden, weil ich nach einem Jahr wieder schmerzfrei bin. Jetzt geht meine Vorbereitung quasi erst los und im Winter werde ich dann zu 100% einsatzfähig sein. Wir sind aber gut beraten, jetzt einmal nichts zu überstürzen.“





Manfred Schmid (Trainer Austria Wien) über...

…das Spiel: „Mit dem Punkt kann ich auf jeden Fall gut leben. Gerade wenn man beachtet, was in den letzten Wochen bei uns los war. Die Kadersituation ist momentan richtig schwierig und deshalb war das heute auch ein Charaktertest für meine Mannschaft. Sie haben alles auf dem Platz liegen gelassen und die Leistung war in Ordnung. Meine Mannschaft hat sehr viel investiert, guten Fußball gespielt und wir waren auch sehr effizient. Nach dem Führungstreffer habe ich schon gehofft, dass wir das rüberbringen.“



…den Elfmeter: „Nie und nimmer ist das ein Elfmeter. Also es tut mir leid, ich bin keiner, der auf den Schiedsrichter los geht, aber man sollte einen Fehler auch zugeben, wenn man einen macht.“



…nur zwei Spieler-Wechsel: „Natürlich muss von den Spielern, die auf der Bank sitzen, mehr kommen, darüber brauchen wir nicht reden. Heute war es aber so, dass ich das Gefüge nicht auseinander nehmen wollte, weil wir einen guten Fußball gespielt haben und gut gestanden sind. Also ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt eingreife, könnte es gefährlich werden.“



…kommendes Spiel gegen Lech Posen: „In erster Linie werden wir einmal ordentlich regenerieren. Das braucht die Mannschaft jetzt auch und danach werden wir uns gut vorbereiten. Wir waren beim Auswärtsspiel nicht chancenlos und hätten zur Halbzeit sicher führen können. Natürlich spielen wir auf Sieg solange die Chance lebt. Diese Chance wollen wir auch nützen.“

„Mit mir hat noch niemand gesprochen“

…seinen auslaufenden Vertrag zum Saisonende: „Ich hoffe, dass ich das ausstrahle, dass mir das Arbeiten mit den Jungs jeden Tag Spaß macht. Es waren jetzt, bis auf das letzte Spiel, doch eineinhalb erfolgreiche Jahre. Mit mir hat noch niemand gesprochen und natürlich bin ich gesprächsbereit, aber ich gehe davon aus, dass nach diesen doch intensiven Zeiten jetzt in Kürze ein Gespräch folgen wird.“



…das Cup-Aus gegen den Wiener SC: „Wenn du so eine Leistung ablieferst, dann gibt es natürlich Gesprächsbedarf. Wir haben das knallhart analysiert, darüber gesprochen und vor allem die schweren Fehler, die passiert sind, dürfen so nicht passieren. Für uns ist das jetzt aber abgehakt.“



…die Verletzungsprobleme (vor dem Spiel): „So viele Optionen gibt es jetzt natürlich nicht mehr. Trotzdem haben wir elf Spieler auf dem Platz, die heute bestehen können, davon bin ich überzeugt. Wir werden nicht zu jammern beginnen.“



…Didi Kühbauer: „Wir kennen uns jetzt schon sehr lange. Früher als Spieler haben wir uns meistens nicht gegrüßt, mittlerweile ist das aber ein bisschen abgeflacht und wir haben Spaß miteinander und plaudern über unsere Situation.“

Neben den beiden Bundesliga-Premieren-Torschützen in dieser Saison - Manuel Polster & Marvin Martins - war Dominik Fitz (Nr. 36) der gefeierte Akteur bei Austria Wien. Der Youngster bereitete beide Treffer vor.

"...deshalb gehe ich instinktiv tief"

Manuel Polster (Austria Wien) über...

…das Spiel: „Für uns war das Wichtigste, nach dem letzten Spiel eine Reaktion zu zeigen und das ist uns sehr gut gelungen. Wir waren von Anfang an in den Zweikämpfen da. Leider ist es am Ende 2:2 ausgegangen, aber wir können zufrieden sein. Gratulation an die Mannschaft.“



…sein 1. Bundesligator: „Wenn Fitzi den Ball hat, weiß man immer, dass er die besten Pässe spielen kann. Deshalb gehe ich instinktiv tief, so haben wir es trainiert und ich bin froh, dass das so geklappt hat. Mein erstes Tor freut mich auf jeden Fall.“



…seine offensive Position: „Ich war eigentlich von klein auf Offensivspieler, deshalb fühle ich mich dort auch wohler, aber ich nehme die Chance, die mir der Trainer gibt. Offensiv gefällt mir auf jeden Fall sehr.“



Marvin Martins (Austria Wien) über...

…das Spiel: „Ziemlich bitter, weil wir die letzten fünf Minuten nicht konzentriert verteidigt haben. Durch eine Einzelaktion ist ihnen der Ausgleich gelungen. Das sollte man schon besser verteidigen, aber das 2:2 ist insgesamt gerecht. Es war eine gute Reaktion auf das Cup-Aus.“



…sein 1. Bundesligator: „Unser Standardtrainer hat mir in der Halbzeit gesagt, dass ich ab jetzt nur mehr auf die 2. Stange gehen soll und dass es mir so gelungen ist, ist schon gut. Ich bin schon ein wenig bekannt dafür, höher springen zu können. Ich bin zufrieden, mein erstes Tor für die Austria geschossen zu haben und mit dem einen Punkt können wir auch zufrieden sein.“

