Nach dem 2:2 im Hinspiel gab es auch im Rückspiel zwischen dem RZ Pellets WAC und CASHPOINT SCR Altach wieder ein Torfestival, wobei im "Duell mit offenem Visier" gar noch zahlreiche Chancen ausgelassen wurden. Nachdem WAC-Torjäger Tai Baribo Ende Juli mit seinem Last-Minute-Ausgleich den Vorarlbergern noch den Sieg raubte, ließ ihn sich die Elf von Miroslav Klose diesmal nicht nehmen und feierte mit dem 3:2 (2:2)-Auswärtserfolg den 3. Dreier aus den jüngsten 4 Spielen. Alles Weitere zum Altacher Aufwärtstrend sowie der zweiten Wolfsberger Heimniederlage in Folge in den nachfolgenden STATEMENTS.

"Wir stehen ein paar Punkte hinter den Erwartungen"

WAC-Chefcoach Robin Dutt über...

…das Spiel: „Wir waren heute noch ein Stück weit offener als in den anderen Spielen. Wir hatten genug Chancen, aber du kannst nicht immer drei, vier Tore machen. Wir sind diese Saison schon insgesamt nicht stabil in der Defensive und wenn dann auch noch 5 Spieler aus dem hinteren Bereich ausfallen, dann hilft das natürlich auch nicht weiter. Wir haben kein Personal zur Verfügung und deshalb kann ich auch keine taktische Einheit einsetzen. Wir sind defensiv schwach und haben immer wieder zusätzlich einen Ausfall in der Defensive. Dadurch werden wir nicht unbedingt stärker.“

…die bisherige Saison: „Trotz neuer Mannschaft stehen wir ein paar Punkte hinter den Erwartungen. Gerade zuhause gegen Ried und heute Altach haben wir uns mehr Punkte vorgestellt.“

"Nach 4-5 Wochen sollte es wieder passen"

Der langzeitverletzt fehlende WAC-Innverteidiger Simon Piesinger über..

…die vielen Gegentore in der aktuellen Saison: „Wir wollen eigentlich immer hoch pressen und dadurch ergeben sich auch unglaubliche Räume für den Gegner, wenn wir nach einem Ballverlust schlecht umschalten.“



...die 1. Halbzeit: „Es war ein super Start in die Partie. Wir haben Chancen kreiert und sind gut über die Seiten gekommen. Der letzte Pass ist dann einfach oft nicht gekommen. Dann ist das Spiel ein bisschen gekippt und wir haben Altach zu leichten Chancen eingeladen. So schnell geht es und dann bist du plötzlich 1:2 hinten. Altach hat gut hinter die Ketten gespielt, weil wir auch hoch stehen.“



…seine Verletzung: „Die Diagnose war am Anfang ein wenig missverständlich. Es hat geheißen, dass ich vielleicht eine Operation brauche, vielleicht aber auch nicht. Im Endeffekt ist es jetzt nur ein Innenbandaneinriss und nach vier bis fünf Wochen Pause sollte es wieder passen. Ich bin froh, dass es jetzt nur das ist.“

"Jetzt glauben wir an uns"

SCR Altach-Chefcoach Miroslav Klose über...

…das Spiel: „Wir haben das richtig gut gemacht und das Fitnesslevel wird durch die vielen Spiele auch immer besser. Dass wir nach dem Rückstand weiter an uns glauben, ist im Gegensatz zu früher viel besser. Da haben wir viel schneller aufgesteckt. Jetzt glauben wir an uns und wir wissen, dass wir Chancen kreieren können. Heute haben wir mehr als genug Chancen kreiert.“



…das obere Play-Off: „Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir den Strich attackieren wollen. Deswegen bin ich auch hergekommen und das ist mein großes Ziel mit der Mannschaft. Es war nicht einfach, die Mannschaft zu überreden, dass das möglich ist. Wenn wir solche Spiele für uns entscheiden, dann glaubt die Mannschaft auch daran.“

…den neuen Altacher Sportdirektor Georg Festetics: „Wir hatten bereits zwei Zoom-Calls und haben uns da ein wenig über unsere Philosophien ausgetauscht. Jetzt freue ich mich auf die Zusammenarbeit und auf die Dinge, die wir gemeinsam umsetzen.“

SCRA-Akteur Lukas Jäger: „Wir haben eine super Reaktion auf den Rückstand gezeigt, sind zurückgekommen und haben die Partie gedreht. Leider dann der Ausgleich und der verschossene Elfmeter vor der Pause, aber am Ende völlig egal, weil wir gewonnen haben und das ist das Wichtigste."

"Wir wollen die Top-6 angreifen und Welle mitnehmen"

SCRA-Doppeltorschütze Noah Bischof über...

…seine Tore: „Endlich muss ich sagen. Es hat lange gedauert, bis ich getroffen habe. Ich war ein paarmal kurz davor und heute war endlich einmal die Erlösung.“



…das obere Play-Off: „Wir rechnen natürlich nicht damit, aber wir wollen die Top-6 angreifen und das wäre eine Belohnung für uns nach dem schlechten Start. Wir müssen dranbleiben, die Welle mitnehmen und weiter punkten.“

SCRA-Akteur Amankwah Forson über...

…Altach und die bisherige Saison: „Ich lebe in Altach, es ist mein zweites Zuhause. Ich fühle mich wirklich gut hier, bekomme Spielzeit und kann meine Karriere vorantreiben. Das ist wichtig, aber das große Ziel ist aber schon, nach dieser Saison wieder nach Salzburg zurückzukehren. Das ist mein Wunsch. Leider haben wir oft nicht gewonnen, obwohl wir immer gut spielen. Wir werden weiter alles geben und ich hoffe, dass es besser wird.“

…Alexis Tibidi: „Seit ich in Altach bin, machen wir alles gemeinsam. Er ist mein bester Freund.“

3:2-Siegtorschütze Alexis Tibidi über...

…das Spiel: „Wir haben jetzt aus den letzten 4 Spielen 9 Punkte geholt und das ist auch der verdiente Lohn für die harte Arbeit in den letzten Wochen. Das soll es auch noch nicht gewesen sein. Wir denken jetzt von Spiel zu Spiel, aber es könnte schon sein, dass die Top-6 sich ausgehen. Es ist unser großes Ziel.“

…sein Tor: „Ich kenne Noah Bischof mittlerweile schon ein bisschen besser und wusste in dieser Situation deshalb auch, dass er den Ball so spielen wird.“

…seinen Werdegang: „Ich habe mir die Aufmerksamkeit verdient. In meinem 1. Jahr in Deutschland habe ich meine Qualitäten angedeutet und Entwicklungsschritte gemacht. In Stuttgart habe ich viel gelernt und erste Erfahrungen im Profibereich gesammelt. Das hat mir die Integration in Altach erleichtert.“

…ihn als Unterschiedspieler: „Das ist schon auch mit Stress verbunden, aber ich versuche nicht zu viel darüber nachzudenken. Wenn ich mich zu sehr damit befasse, ist die Gefahr da, sich nicht auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ich möchte der Mannschaft einfach helfen und Tore erzielen.“

…die bisherige Saison: „Wir spielen gut und schießen auch viele Tore. Ich glaube es ist durchaus möglich, in den kommenden Wochen weiter nach vorne zu kommen. Warum sollten wir nicht um die Top-6 mitspielen.“

Tibidis Trikolore-Teamtraum

…seine persönliche Zukunft: „Ich bin hier als Leihspieler und nächstes Jahr werde ich wieder meine Chance in Deutschland suchen und hoffe, dass es noch besser läuft. Wie alle französischen Spieler habe auch ich den Traum, in der Nationalmannschaft zu spielen. Wenn das irgendwann klappt, wäre ich schon sehr glücklich.“

…Amankwah Forson: „Er ist mein bester Freund. Ich kenne ihn zwar erst seit Sommer, aber ich mag ihn sehr.“

"Konnte auch 5:8 ausgehen - so ein Spiel will man sehen"

Andreas Herzog (Sky Experte) über...

…das Spiel: „Altach hat verdient gewonnen. Es war eine richtig unterhaltsame Partie, geprägt von starken Offensivreihen. Das Spiel hätte auch 5:8 ausgehen können. So ein Spiel will man sehen. Der WAC hat anhaltende Probleme in der Defensive und das haben die Altacher sehr gut ausgenutzt. Es war extrem spannend und der WAC hatte auch bis zum Schluss die Möglichkeiten zum Ausgleich.“

…die Entwicklung von Altach in den letzten Wochen: „Miroslav Klose hat jetzt eine Mannschaft gefunden und es ist schön anzuschauen, wie sie sich in den letzten Wochen auch spielerisch weiterentwickelt haben. So kommst du zwangsläufig zu Möglichkeiten und zu Tore. Tore bringen dir Punkte und das macht Altach momentan stark.“

…den WAC: „Wenn du wichtige Spieler in der Defensive verlierst, bist du als Trainer auch irgendwann einmal machtlos. Fakt ist aber, dass sie nach vier 1:0 Führungen, Spiele aus der Hand geben. Sie haben trotzdem noch das Attackieren vorne und das Pressen drinnen. In der Abwehr haben sie dann aber nicht die Leader, die den Takt übernehmen. Beim 2:3 hat man gesehen, dass sie falsch bzw. gar nicht miteinander kommunizieren. Sie gehen nicht aggressiv auf den Ball und unterbinden nicht die Umschaltsituation.

Da sind sie zu blauäugig, haben zu wenig Qualität und das wird in den nächsten Wochen der Schlüssel zum Erfolg sein, weil sie vorne gut sind, aber wenn du jedes mal zwei, zweieinhalb Tore bekommst, dann geht sich das auf Dauer nicht aus. Gegen Ried und Altach haben sie zuhause wahrscheinlich mit vier bis sechs Punkten gerechnet. So wären sie vorne dabei gewesen, aber jetzt haben sie ein Problem und das darf sich im Kopf nicht festsetzen.“

…Alexis Tibidi: „Diese Bewegungen und Dribblings sind fantastisch anzuschauen. Aber so wie Miroslav Klose es schon gesagt hat, er muss im Training schon noch ein wenig professioneller werden. Er muss arbeiten, damit er dieses Tempo über 90 Minuten hochhalten kann. Die Anlagen sind fantastisch.“

…den neuen Altacher Sportdirektor Georg Festetics: „AS Monaco ist sicher ein Verein, von dem du sehr viel mitnehmen kannst. Weltstars wie Kylian Mbappe sind dort herausgekommen. Das kannst du aber natürlich nicht eins zu eins umsetzen auf einen kleineren Verein wie Altach. Fakt ist aber auch, dass du jetzt eine Mannschaft bilden musst, die wieder weiter vorne mitspielen kann.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Richard Pulsinger, Harald Dostal/www.sport-bilder.at und GEPA-ADMIRAL