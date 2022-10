Austria Wien hat nach dem 3:1-Cup-Aus vs. Regionalligist Wiener SC viel Häme einzustecken, zeigte Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga mit Moral, Mentalität und intakter Mannschafts-Leistung eine positive Reaktion, um sich das 2:2 beim LASK zu verdienen. Auch Dank dem Innenverteidiger-Duo Galvao & Meisl, beide Linksbeiner. Bis auf den (unberechtigten) Elfmeter und Horvaths Sonntagsschuss ließen die Violetten wenig zu. Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann begab sich auf Statement-Fang bei Dominik Fitz, Keeper Christian Früchtl und BL-Premieren-Torschütze Manuel "Toni" Polster. Plus Coach Manfred Schmid.

"Wir müssen das 2:1 über die Zeit bringen"

Dominik Fitz (im Foto im Duell mit Branko Jovicic) über...

...ob nach Tor zum 2:1 in 82. Min. und Spiel gedreht schon etwas als Sieger gewähnt: "Ja, das haben wir uns kurzzeitig schon gedacht. Doch dann haben wir beim Gegentor zum 2:2 als Mannschaft keinen Zugriff bekommen. Da hätten wir besser attackieren müssen, aber er (Anm.: Horvath) haut ihn dann auch super rein. Wir hätten es verteidigen können, aber wir müssen nach vorne schauen. Wir können mit dem 2:2 leben."

...ob gewünschte Reaktion auf Cup-Aus: "Wir haben ein relativ gutes Spiel gemacht, sind defensiv über einige Phasen sehr gut gestanden. Nach vorne haben wir unsere Chancen genutzt, war die Effizienz gut. Aber wir müssen trotzdem das 2:1 über die Zeit bringen. So stehen wir mit einem Punkt da, ist auch nicht schlecht, aber es wären absolut drei drin gewesen."

"Geht auf jeden Fall Traum in Erfüllung"

Manuel Polster über...

...wie sich 1. BL-Tor anfühlt: "Super! Ich bin froh, dass ich mit dem Tor der Mannschaft zum Unentschieden helfen konnte. Mit dem ersten Bundesliga-Tor geht auf jeden Fall ein Traum in Erfüllung. Dazu ein erkämpftes 2:2."

...verrückte Szene beim Tor, Stojkovic rutschte Ball durch, oder: "Ich weiß, wenn Dominik (Anm.: Fitz) den Ball hat, dass man tief laufen muss oder kann, weil er die besten Pässe in die Tiefe spielt. So wie wir es trainiert haben, hat es dann geklappt. Ja, war glücklich wie der Ball durchgekommen ist. So ist das im Fußball, Glück gehört auch dazu."

...ob gewünschte Reaktion auf Cup-Aus: "Wir haben uns von Anfang an vorgenommen da zu sein, zu kämpfen. Das ist uns völlig gelungen. Abgesehen vom Ergebnis haben wir auf jeden Fall die gewünschte Reaktion gezeigt. Das war das Wichtigste heute."

Warum Früchtl beim 2:2-Gegentor unglücklich aussah...

Christian Früchtl (Foto) über...

...das Spiel: "Natürlich letztendlich bitter, wenn du nach einem Rückstand zurückkommst und 2:1 vorne liegst und dann das zu einfache 2:2 bekommst."

...Szene bei LASK-Führung mit Elfer: "Ich glaube schon, dass es eher eine Schwalbe war bzw. er was probiert hat. Wenn es eine Schwalbe war, verstehe ich nicht, warum er pfeift. Letztendlich war es super wie wir zurück gekommen sind."

...2:2, ob "Strahl" von Horvath zu spät gesehen: "Der war natürlich sehr scharf und ging, glaube ich, durch vier, fünf Männer durch. Es soll jetzt keine Ausrede sein, aber im Torraum ist ein neuer Rasen ausgelegt. Der ist noch nicht angepflanzt und da bin ich ein bisschen weg gerutscht und konnte keine Kraft aufbauen zum Wegdrücken."

...ob gewünschte Reaktion auf Cup-Aus: "Wie wir Donnerstag fußballerisch aufgetreten sind, war viel zu wenig. Kämpferisch konnte man uns trotzdem nichts vorwerfen. Da haben wir alles versucht, doch fußballerisch ging an dem Abend gar nichts. Da war es wichtig, dass wir in Pasching eine Reaktion zeigen. Wäre natürlich besser gewesen, wenn wir gewinnen, aber hier einen Punkt mitzunehmen ist auch ok."

...Ausblick Conference League vs. Lech Posen (Do., 18:45 Uhr): "Wir wissen, dass wir gewinnen müssen. Wenn wir da spielen wie bisher und beide Spiele gewinnen, sind wir, glaube ich, weiter."

Entsetzen & erhitzte Gemüter bei den Veilchen über die Elfmeter-Entscheidung nach VAR-Check. Nach dieser Szene und der 1:0-Führung des LASK folgte eine "wilde Fahre" in einer intensiven Partie.

"Er hat einen Riesen-Entwicklungsschritt hinter sich"

Chefcoach Manfred Schmid über...

...Leistung von Youngster & IV Matteo Meisl: "Man darf generell nicht vergessen, was bei uns in den letzten Monaten passiert ist. Die Kadersituation, wie viele verletzte Spieler wir haben. Meisl war vor der Saison nicht für die 1. Mannschaft geplant und im Kader der 2. Mannschaft, ist bei uns rein gerückt und hat nie aufgegeben. Es hat für ihn lange keine Chance gegeben, doch ich hab ihm vermittelt, dass er dran bleiben soll. Er hat einen Riesen-Entwicklungsschritt hinter sich und sehr hart an sich gearbeitet, ist immer ruhig geblieben. Ich finde das überragend. Für die wenigen Spiele, die er bisher gemacht hat.

"Der könnte auch in anderen Ligen spielen"

Und Galvao an seiner Seite ist eh ein Spieler, der könnte auch in anderen Ligen spielen. Charakterlich und menschlich totol top. Von seiner Aggressivität und Qualität. Ich muss den ein und anderen herausheben. Wie Georg Teigl, der lange nicht gespielt hat. Ein Polster, der unter der Woche Fehler gemacht hat und sich wieder voll rein geworfen hat. Oder Marvin Martins, der nicht auf seiner Position spielt. Das ist aller ehrenwert und war heute ein richtiger Charaktertest meiner Mannschaft. Die es nicht einfach hat, doch intakt und wirklich ein Team ist."

...personelle Situation im Hinblick auf Donnerstag in Conference League: "Bei Gruber ist es unverändert. Er hat seit einigen Spielen Probleme, da müssen wir schauen. Von den anderen her wird es schwer. Mühl ist auch noch fraglich. Handl ist lange außer Gefecht, das wird sich nicht ausgehen. Sehr viel wird sich an der Kadersituation nicht verändern. Trotzdem werden wir mit diesem Willen, dieser Leidenschaft, mit der die Mannschaft spielt, auch da wieder eine Chance haben."

"Das habe ich Marko Raguž strikt untersagt"

...lange Leidenszeit Marko Raguž und wie Perspektive: "Schwer zu sagen. Er ist immer wieder in Deutschland in Behandlung, schon seit einigen Wochen. Für mich ein super Junge. Ich kenne ihn von Videos auf dem Platz. Da weiß man, wie er Fußball spielen kann. Wäre eine absolute Verstärkung für uns, wenn er fit wäre. Im Moment ist es so, dass er kleine Fortschritte macht. Er selber hat sich geäußert, dass er am Ende der Herbstrunde noch Einsätze will. Aber das habe ich ihm strikt untersagt, weil es das Ziel sein muss, dass er im Jänner bei der Vorbereitung dabei ist und halbwegs mit der Mannschaft trainieren kann. Weil das Risiko einfach zu groß ist. Ob das funktioniert, kann ich nicht sagen. Er ist ein tolller Junge und hat einen Riesen-Leidensweg, kicken kann er auch wie wir wissen. In unserer Kadersituation würde er uns schon helfen."

