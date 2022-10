Auch im 4. Heimspiel in Folge in der ADMIRAL Bundesliga verpasst der LASK in der Raiffeisen Arena in Pasching einen Sieg (je 2 U + N), ging zum 12. Mal in dieser BL-Saison 1:0 in Führung und rettete mit dem späten Ausgleichstor von Sascha Horvath gegen Austria Wien in Rd. 13 zumindest noch einen Punkt (2:2). Und hat damit weiter Rang 3 inne sowie ein Polster "über´m Strich" (der 7. WAC - nächster Heimgegner kommenden Sonntag - liegt 9 Zähler hinter den Linzern). Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann fragte im LASK-Lager nach bei Peter Michorl, René Renner, Torschütze Robert Zulj und Chefcoach Dietmar Kühbauer.

"...dann musst du im Endeffekt mit 2:2 zufrieden sein"

René Renner (im Foto gegen Galvao) über...

...ein verrücktes Spiel, das in Hz. 2 Fahrt aufnahm: "Ja, auf alle Fälle. Es ist hin und her gegangen in dem Spiel. Wir haben die 2 Gegentore nicht gut verteidigt. Ein Mal müssen wir innen zumachen und beim 2. Mal muss ich mich vlt. fallen lassen, weil ich von hinten was abbekomme. Es war alles dabei in dem Spiel."

...Erklärung, warum nach 12 Mal 1:0-Führung diese schon 7 Mal hergegeben, 5 Mal dadurch kein Sieg: "Da habe ich keine Erklärung für, schwierig zum Sagen."

...gewonnener Punkt oder 2 verlorene: "Auch das ist kurz nach dem Spiel eine schwierige Frage. Ich glaube, dass es in beide Richtungen hätte ausgehen können. Wir hätten den Führungstreffer viel schneller erzielen können, weil wir in der 2. Halbzeit gute Chancen hatten. Haben dann durch den Standard das Gegentor gekriegt, dann musst du im Endeffekt mit dem 2:2 noch zufrieden sein."

...wie das beim 1:2 war, wo unmittelbar gegen Torschützen Martins beteiligt: "Ich habe gesehen, dass er hinter mir gekommen ist. Er hat mir von hinten einen kleinen Rempler gegeben. Es ist immer schwierig im Rückwärtslaufen und dass er den Ball dann auch noch so trifft und er so rein geht, da ist auch immer etwas Glück dabei."

"Wir müssen halt dann mal zu Null spielen"

Peter Michorl, dass LASK nahezu jedes Spiel 1:0 in Führung geht und sie wieder aus Hand gibt: "Du hast es ja gesehen. Der erste Torschuss lang ins Eck - Tor. Zweiter Torschuss, zweites Tor. Natürlich müssen wir es besser verteidigen. Vor allem das erste Tor. Das ist zu einfach.

Wir haben zuvor einen Tausender durch Marin (Anm.: Ljubicic), den er über das Tor jagt. Das Tor hat wieder gefehlt, aber wir sind diesmal top zurück gekommen. Wir müssen halt dann mal zu Null spielen und irgendwie die Tore verteidigen. Aber so müssen wir den Punkt nehmen."

"Wenn er mich dann irgendwie berührt, dann falle ich"

Gegen Austria Wien mal nicht Robert Zulj oder Sascha Horvath, sondern beide in der Startelf und mit je einem Tor.

1:0-Torschütze Robert Zulj über...

...die Szene beim Elfmeter: "Ich versuche zu kreuzen und wenn er (Anm.: Galvao) mich dann irgendwie berührt, dann falle ich. Ob es dann Elfmeter ist, weiß ich nicht. Um ehrlich zu sein, kann man es pfeifen, muss man nicht. Mehr kann ich dazu nicht sagen."

"Müssen als Mannschaft dann gefestiger sein"

...warum nach 12 Mal 1:0-Führung diese wiederholt (7x!) hergegeben, 5x dadurch kein Sieg und dass man ja nachlegen wollte und Chancen auf 2:0 hatte: "Du musst als Mannschaft dann gefestigter, stabiler sein. Man muss ab und zu auch mal ein 1:0 heimfahren. Das ist auch ein weiterer Punkt, den wir verbessern müssen. Damit wir letztendlich dann auch solche Spiele gewinnen.

Und wie du selber sagst, wenn man 12 Mal mit 1:0 in Führung gegangen ist, dann kann man sich ausrechnen, wieviel Punkte wir eigentlich schon verloren haben. Das ist ein Kritikpunkt, den wir uns gefallen lassen müssen und an dem müssen wir arbeiten."

"Das Spiel war nicht zu verlieren"

Chefcoach Dietmar Kühbauer über...

...ob gewonnener Punkt oder 2 verlorene: "Ich habe in den letzten Wochen immer gehört, dass wir nach Rückstand nicht die Mentalität und den Charakter aufbringen. Wenn du in der 83. Min. das 1:2 kriegst und in der 87. den Ausgleich machst, dann war das diesmal sehr wichtig für uns. Das wäre sehr schlecht gewesen, wenn wir das Spiel verlieren...denn das war nicht zu verlieren, weil die Austria eigentlich wenig bis gar keine Tormöglichkeiten vorgefunden hat. Trotzdem haben sie 2 Tore geschossen. Wir haben da schon mehr in das Spiel investiert, doch müssen den Punkt annehmen."

...ob das billige Gegentore waren: "Fußball-Tore entstehen oftmals durch Fehler. Es gibt wenige Tore, wo man wenig dagegen tun kann. Es ist auch wieder so eine Geschichte. Wir werden es ansprechen. Wir haben es über 90 Minuten ganz gut verteidigt, trotzdem hast du am Ende des Tages 2 Tore gekriegt. Und das waren genau die zwei einzigen Schüsse der Austria auf´s Tor."

"...das haben wir vermissen lassen und sind dafür bestraft worden"

...weiter zum Spiel: "Nach dem 1:0 haben wir ja gute Möglichkeiten gehabt. Marin kann das 2:0 machen, ja muss es gar. Man muss aber auch im Spiel drin bleiben und wachsam sein auf beiden Seiten. Speziell in der eigenen Hälfte musst du im Prinzip immer fokussiert sein. Das haben wir vlt. ein bisschen vermissen lassen und sind dafür bestraft worden. Fußball ist ein Fehlersport! Wir haben zwei Fehler gemacht und die Austria hat es gnadenlos ausgenutzt."

