Er war der auffälligste Akteur beim Gipfeltreffen der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga zwischen Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg und dem Zweiten SK Sturm Graz (0:0) am vergangenen Samstag: Strahinja Pavlović. Auch tragische Figur! Von diversen Szenen wird beim legitimen Nachfolger des "Mentalitäts-Monsters" Rasmus Kristensen (seit Sommer in der Premier League bei Leeds United und Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch) allerdings eine besonders in Erinnerung bleiben: die sensationelle Rettungstat - siehe Video - nach Eckball zuvor auf der anderen Spielseite und einem Sprint über das ganze Feld .

Geht auch dahin, wo es weh tut: Kämpferherz Strahinja Pavlović - ein Typ! Hier im Duell mit ADMIRAL Bundesliga-Toptorjäger Marin Ljubičić vom LASK.

In Salzburg scheint Strahinja Pavlović nach jahrelanger Wanderschaft angekommen

Es gab schon so viele Senkrechtstarter beim FC Red Bull Salzburg. Sie alle zu nennen, würde diverse Seiten füllen. Exemplarisch sei hier an dieser Stelle Strahinja Pavlović genannt. Der 21-jährige Serbe kam im Sommer vom französischen Renommierklub AS Monaco, nachdem der Innenverteidiger von den Franzosen zwischenzeitlich an den FC Basel, Cercle Brügge und Partizan Belgrad reihenweise ausgeliehen war, in die Mozartstadt.

Beim österreichischen Serienmeister schienen zu Saisonbeginn Oumar Solet & Maximilian Wöber gesetzt, hatte sich der 21-fache serbische Nationalspieler "anzustellen", um dann seine Chance zu nutzen. Per Kaltstart! Beim Aufwärmen in der Auftaktpartie der Salzburger in der Champions League gegen den AC Milan am...verletzte sich Maximilian Wöber an der Leiste, sodass der ÖFB-Teamspieler passen musste und Chefcoach Matthias Jaissle seinen 1,94 Meter großen "serbischen Schrank" ins Geschehen warf.

Und die Nr. 31 aus dem Bullen-Stall bestand die "Feuertaufe gegen den 36-jährigen Milan-Mittelstürmer und französischen Weltmeister Olivier Giroud...ja erweckte gar den Eindruck, als hätte Strahinja Pavlović (Vertrag bis Juni 2027 beim FC Red Bull Salzburg) schon zig Königsklassen-Spiele absolviert. Seither ist der Linksfuss in der Championsleague fester Bestandteil in der Salzburger Startelf und genießt das volle Vertrauen von Trainer-Youngster Jaissle.

Erst Rettungstat, dann Gelb-Rot vom "Power Pavlović"

Im Samstag-Spiel gegen Vizemeister SK Sturm Graz war Strahinja Pavlović nicht nur omnipräsent, sondern auch "tragische Figur". Erst beinahe mit einem Kopfball die Salzburger 1:0-Führung erzielt, dann beim prompten Grazer Gegenangriff im Eiltempo retour und gegen William Bøving, der bereits vor dem leeren Gastgeber-Gehäuse war, mit der Rettungstat.

Bitter dann allerdings, dass der Salzburger Innenverteidiger in der Schlußphase wegen einer "angeblichen Schwalbe" gelb und somit die Ampelkarte sah, wodurch er im nächsten Liga-Spiel (Samstag, 17 Uhr, in der Red Bull Arena gegen Schlusslicht TSV Hartberg) gesperrt ist.

Für das morgigen Champions League-Match - ab 18:45 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - steht Strahinja Pavlović allerdings bereit...

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg