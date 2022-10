In Runde 13 der ADMIRAL Bundesliga gab es - einmal mehr - keinen Heimsieg. Bei 3 Remis durften allein 3 Mal Gast-Teams Dreier feiern. Die großen Gewinner kommen aus dem Westen & Wörthersee (Austria Klagenfurt fügte Rapid die nächste Heim-Pleite im Allianz Stadion zu). Doch "let´s go West": Altachs Aufwind hält an, 3. Dreier im 4. Liga-Spiel en suite für die Klose-Elf. Die WSG Tirol setzte noch einen drauf: präsentiert sich weiter in Torlaune und lieferte eine "Gala", die mit dem 5:1 bei Schlusslicht TSV Hartberg auch ergebnistechnisch zum Ausdruck kam. Auffallend auch: die beiden Top-Torjäger der Liga - Marin Ljubičić (LASK, 9 Tore) und Markus Pink (Klagenfurt, 8) - scorten jeweils nur 1 Mal im heimischen Stadion. Siehe auch Torschützenliste! Weiter Wissenswertes in der nachfolgenden Nachlese mit Daten und Fakten.

Maximilian Wöber (li.), hier gegen Alexander Prass und bei einem seiner 103 Ballaktionen, hatte sich gegen Sturm Graz nach LASK (1:1) und SK Rapid (1:1) auch im 3. Liga-Heimspiel in Folge mit einem Remis zu begnügnen.

Pavlovic & Prass die Eroberer-Ersten

FC Red Bull Salzburg – SK Puntigamer Sturm Graz 0:0

ÖFB-Team-Abwehrakteur Maximilian Wöber hatte mit 103 Ballaktionen den Höchstwert in diesem BL-Spiel. Sein Mitspieler aus der Offensiv-Abteilung - Junior Adamu - hatte mit 21 Zweikämpfen in dieser Sequenz den Höchstwert. Der Ex-Salzburger Abwehrspieler David Affengruber hatte mit fünf klärenden Aktionen die meisten im Gipfeltreffen Erster kontra Zweiter.

Salzburgs Innenverteidiger Strahinja Pavlovic und Sturm-Mittelfeldspieler Alexander Prass eroberten jeweils 13 Bälle - Höchstwert in diesem BL-Spiel. Sturm Graz holte seit dem 6. Spieltag dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga 20 Punkte – so viele wie kein anderes Team im Vergleichszeitraum und um zwei Punkte mehr als der FC Red Bull Salzburg.

Die Roten Bullen sind seit 33 BL-Heimspielen unbesiegt, die letzte Niederlage in der Red Bull Arena am 20. Dezember 2020 (2:3 vs. WAC), spielten zuletzt allerdings drei Mal remis. Im Vorjahr gesamt in 16 Partien daheim nur zwei Mal (14 Siege).

Co-Produktion Pink-Karweina hat Konjunktur bei Auswärtsschreck Austria

SK Rapid Wien – SK Austria Klagenfurt 0:1 (0:1)

Markus Pink erzielte sein 8. BL-Tor in dieser Saison, sieben davon auswärts. Es war sein drittes Kopfballtor, das eher einem Kopfstoß gleichkam bei der Wucht des Abschlusses – so viele Kopfballtore erzielte der 31-jährige, "Klagenfurter Eingeborene" nie zuvor in einer BL-Saison. Sinan Karweina lieferte seinen 3. BL-Assist ab – alle drei für Pink.

Rapid-Innenverteidiger Michael Sollbauer hatte mit 118 Ballaktionen den Höchstwert in diesem BL-Spiel. Sein offensiver Mitspieler Marco Grüll gewann mit 10 Zweikämpfen die meisten im Match.

Austria Klagenfurt gewann erstmals 4 BL-Auswärtsspiele in Folge und damit bereits jetzt so viele Auswärtsspiele wie in der gesamten Vorsaison.

Raphael Behounek (li.) und die WSG Tirol ließen sich in Hartberg durch nichts aus der Bahn werfen...weder dem frühen 0:1-Rückstand oder wittrigen Witterungsverhältnissen...und auch nicht von TSV-Stürmer René Kriwak.

TSV Egger Glas Hartberg – WSG Tirol 1:5 (1:2)

Lukas Fadinger brachte Hartberg früh in Führung und erzielte in seinem 14. Spiel mit seinem 13. Schuss sein erstes BL-Tor. Ansonsten setzen die Tiroler bei ihrem bereits 3. Auswärtssieg die Akzente. Nik Prelec traf zum 5. Mal in dieser Saison (alle fünf auswärts, Dreierpack beim LASK in der 9. Runde) und belässt es nie bei einem Treffer. Wenn der 21-jährige Slowene, dann mindestens doppelt.

Der Ex-Rapidler Lukas Sulzbacher erzielte in seinem 13. BL-Spiel mit seinem 9. Schuss sein erstes Tor - ein ziemlich kurioses. Zan Rogelj verbuchte sein 3. Tor in dieser BL-Saison und stellte damit seinen Bestwert aus der Saison 2020/21 ein. Bror Blume lieferte seinen 2. BL-Assist in dieser Saison ab – gleich viele wie in der Vorsaison. In zwei der letzten drei BL-Spiele war der 30-jährige Däne Vorbereiter.

RZ Pellets WAC – CASHPOINT SCR Altach 2:3 (2:2)

WAC-Kapitän Mario Leitgeb erzielte bei seinem "Strahl" im Nachschuss an seinen zunächst abgeblockten Freistoßball sein 1. BL-Tor in dieser Saison – gleich viel wie in der Vorsaison. Beide außerhalb des Strafraums.

Tai Baribo erzielte sein 18. BL-Tor (4 davon gegen den SCR Altach, gegen den der WAC-Toptorjäger in jedem seiner 4 Spiele traf). Der 24-jährige Israeli scorte in sechs seiner letzten sieben BL-Spiele.

Der Altacher Noah Bischof erzielte in seinem 31. BL-Spiel seinen ersten Doppelpack, damit erzielte er in diesem Spiel gleich viele Tore wie in seinen ersten 30 BL-Spielen. Alle vier Tore auswärts.

Salzburgs Leihspieler beim SCRA - Forson Amankwah - lieferte seinen 4. BL-Assist ab. Alexis Tibidi erzielte sein 5. BL-Tor, vier davon in seinen letzten fünf Spielen.

SC Austria Lustenau – SV Guntamatic Ried 0:0

Der gebürtige Vorarlberger und Rieder Stürmer Seifedin Chabbi gab 3 Schüsse ab – Höchstwert in diesem BL-Spiel. Austria-Abwehrspieler Jean Hugonet setzte mit 98 Ballaktionen in dieser Rubrik die "Benchmark" der Partie. Der Lustenauer Offensivakteur Stefano Surdanovic gewann 10 Zweikämpfe – Topwert in diesem BL-Match.

Austrias-Sommerneuzugang Anthony Schmid hatte als einziger Startelf-Spieler 100% Passgenauigkeit in diesem BL-Spiel. Der Aufsteiger blieb erstmals seit dem 13. November 1999 in einem BL-Spiel ohne Gegentor (damals 0:0 gg. den GAK). Dazwischen blieben die Vorarlberger in 29 BL-Spielen in Folge nie ohne Gegentor und stellten in dieser Hinsicht den Negativrekord eines BL-Teams auf.

Kamen zuletzt wiederholt daheim ins Straucheln: Filip Stojkovic und der LASK, der seit 27. August in der Raiffeisen Arena in Pasching auf einen Sieg wartet (seither je 2U + 2N). Rechts der frühere LASKler Nikola Dovedan, der in dieser Saison zu seinem Startelf-Debüt für die Wiener Veilchen kam.

LASK – FK Austria Wien 2:2 (0:0)

LASK-Sommerneuzugang Robert Žulj erzielte sein 2. BL-Tor seit seiner Rückkehr – beide in Heimspielen und als Startelf-Spieler. Der 30-jährige Welser trat erstmals zu einem Elfmeter in der BL an. Sascha Horvath erzielte sein 18. BL-Tor, vier davon gegen seinen Ex-Verein FK Austria Wien – sein Höchstwert.

Austria-Youngster Manuel Polster erzielte in seinem 4. BL-Spiel mit seinem ersten Torschuss sein erstes Tor, Mannschaftskollege Marvin Martins in seinem 25. BL-Spiel mit seinem 8. Schuss sein erstes Tor.

Mit Polster & Martins erzielten zwei Spieler ihr BL-Premierentor. Das gab es bei Austria Wien in einem BL-Spiel zuletzt am 8. März 2015, als Lukas Rotpuller und Vanče Šikov ihre BL-Premierentreffer beim 2:1-Heimsieg gegen den SK Rapid erzielten. Dominik Fitz hatte seine neunte direkte Torbeteiligung in dieser BL-Saison (4 Tore, 5 Assists). Er war in jedem seiner letzten drei BL-Spiele an zumindest einem Tor beteiligt.

Informations-Quelle: Bundesliga + Ligaportal

