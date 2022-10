Der 1:0-Triumph am Samstag beim SK Rapid Wien war für den Tabellen-4. Austria Klagenfurt bereits der 4. Auswärtssieg in Folge! Für die Violetten in ihrer jungen BL-Zugehörigkeit Rekord! Letzteres gilt auch für Peter Pacult! War der 4:3-Erfolg im Kärntner Derby beim WAC am 4. September der 100. Dreier für den Coach, bedeutet der Sieg in Hütteldorf den 104., wodurch der 62-jährige Wiener in die Top 10 der erfolgreichsten BL-Trainer einzog. Freuen dürfen sich beim bevorstehenden Heimspiel gegen die WSG Tirol - Samstag, 29. Oktober ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - auch andere! Austria Klagenfurt lädt zu einer Ferien-Ticketaktion: Freier Eintritt für Schüler bis zur 8. Klasse, Jugendrotkreuz und Pfadfinder sowie VIP-Rabatt.

Warmherziger Empfang für Pacult bei Ex-Klub Rapid

Vor seiner Rückkehr nach Hütteldorf war Peter Pacult darauf bedacht, den "Ball flachzuhalten". Doch wer dem letzten Meistermacher von Rapid Wien nach dem Abpfiff einer packenden Partie genau ins Gesicht schaute, der erkannte, dass es für ihn etwas Besonderes war. Im 6. Anlauf im Duell mit den Kärntner Violetten schaffte sein Team endlich den ersten Bundesliga-Sieg.

Mit freundlichem Applaus war der Klagenfurter Erfolgscoach in der alten Heimat begrüßt worden, im VIP-Bereich des Allianz-Stadions klopften ihm viele Rapid-Anhänger auf die Schultern und zollten Respekt für die großartige Entwicklung seiner Mannschaft, deren Architekt er seit Dezember 2020 ist, die er zum Aufstieg ins Oberhaus und in der Premierensaison ins obere Playoff führte – und heuer nach 13 Runden mit 20 Punkten auf den 4. Platz. Eine beeindruckende Bilanz.

"Ist uns gelungen, bei Rapid Stecker zu ziehen"

So sehr sich Pacult über den Erfolg freute, so sachlich und nüchtern analysierte er das Duell mit dem Rekord-Champion. „Mit dem klaren Sieg im Cup in Tirol herrschte Aufbruchstimmung bei Rapid, die Kulisse war da. Aber es ist uns gelungen, den Stecker zu ziehen, weil wir von Anfang an hellwach und extrem dominant waren. Leider haben wir es versäumt, das zweite und dritte Tor zu machen. So blieb es eng, aber wir haben auch stark verteidigt. Da kann ich meinen Burschen nur ein großes Kompliment für eine tolle Leistung aussprechen.“

Rapids Sportdirektor und Interimstrainer Zoran „Zoki“ Barišić , einst Assistent von Peter Pacult und gemeinsamer Weggefährte beim Wiener Traditionsklub, schloss sich an. „Gratulation an Peter und sein Team. In der 1. Halbzeit sind wir kaum aus dem eigenen Drittel herausgekommen, die Austria hat früh attackiert und ist in dieser Phase dominant gewesen. Im zweiten Durchgang war es besser, aber wir haben es leider nicht drehen können.“

Haben auch in diesem Herbst viel Grund zum Jubeln: Toptorjäger & Kapitän Markus Pink und Austria Klagenfurt. Die Violetten sind derzeit nicht nur die Nr. 1 in Kärnten, sondern holten in den vergangenen fünf Partien vier Siege. Die Pacult-Elf im Flow...will den Schwung auch gegen die WSG Tirol mitnehmen.

Ticket-Aktion & weitere Überraschungen für Top-Spiel vs. WSG Tirol

Für die Austria Klagenfurt beginnt nun die Vorbereitung auf die nächste Aufgabe in der ADMIRAL Bundesliga – und auch in Runde 14 wartet eine Herausforderung. Die WSG Tirol reist nach dem Kantersieg beim TSV Hartberg (5:1) mit breiter Brust aus dem "Heiligen Land" in die Kärntner Landeshauptstadt.

Zum Topspiel Vierter vs. Fünfter laden die Waidmannsdorfer alle Schülerinnen und Schüler bis zur 8. Stufe sowie die Helferinnen und Helfer vom Jugendrotkreuz und die Mitglieder der Kärntner Pfadfinder ins Stadion ein. Dafür nahm Ticket-Manager Christian Reichenhauser in der vergangenen Woche Kontakt zu den Landesverbänden der Organisationen auf. Bis Montag wurden mehr als 100 Karten angefordert.

Bei den Heimspielen in der 28 BLACK Arena bietet die Austria zudem die Gelegenheit, das Fußball-Fest mit einem kulinarischen Höhepunkt zu verbinden. Im VIP-Bereich können die Besucherinnen und Besucher vor und nach dem Match gemütlich zusammen sitzen, sich vorher gemeinsam einstimmen oder nachher fachsimpeln und dabei mit feinen Speisen und Getränken verwöhnen lassen. Regelmäßig gibt es ganz besondere Aktionen und Kärntner Köstlichkeiten.

Im Rahmen der Partie am Samstag gegen die WSG Tirol, die in der Tabelle nur 3 Punkte Rückstand auf die Violetten aufweist, sind VIP-Tickets zum Sonderpreis um 99 Euro (statt 199 Euro) zu haben. Alle Abo-Besitzer können sich um 69 Euro (Kinder: 39 Euro) ein VIP-Upgrade für die spannende Partie sichern. Die Vorteile: Ein Parkplatz direkt am Stadion sowie 28 BLACK, Bier und Softdrinks aus dem Hirter-Angebot, Cocktails an der Teatro-Bar, Sekt von Schlumberger und das Büffet von Kärnten Aktiv Catering sind im Ticketpreis schon voll inkludiert.

"Begeistern und dazu beitragen, dass sich neue Generation an Fans bildet"

Geschäftsführer Sport Matthias Imhof: „Mit der Austria geht es zwar schon seit drei Jahren steil nach oben, davor erlebte unser Klub aber eine extrem schwierige Zeit, in der viele Menschen in Klagenfurt und der Region das Vertrauen verloren und sich vom Verein abgewendet haben. Es ist unser Ziel, sie mit harter, verlässlicher, nachhaltiger Arbeit und sportlichem Erfolg zurückzugewinnen. Ich denke, da sind wir seit dem Einstieg unserer Gesellschafter im Frühjahr 2019 auf einem sehr guten Weg. Darüber hinaus wollen wir mit gezielten Aktionen junge Leute für uns begeistern und dazu beitragen, dass sich eine neue Generation an Fans bildet."

Tickets für das wichtige Match am Samstag (17 Uhr) sind Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle sowie im Online-Shop erhältlich.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Josef Parak