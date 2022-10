"Duell der Erfolglosen" im Herbst: SK Rapid Wien vs. Schlusslicht TSV Hartberg. Die auf Wunsch der Hütteldorfer im August wegen den Conference League-Playoffpartien gegen den FC Vaduz verlegte Partie der 5. Runde in der ADMIRAL Bundesliga wird am Nationalfeiertag, dem 26. August, nachgeholt. Ankick im Allianz Stadion: 16 Uhr - im Ligaportal-LIVETICKER. Tabellen-9. kontra -letzter! Beide Klubs bekleckerten sich in dieser Saison nicht gerade mit Ruhm. Mit einem Sieg würden die Grün-Weißen auf Rang 5 klettern, der TSV im Falle eines Auswärts-Dreiers die Rote Laterne an die SV Ried abgeben. Nachfolgend Fakten!

Besonderes Match für René Kriwak (li.), hier noch im Frühjahr im Dress vom SK Rapid Wien. Der 23-jährige, 1,98 Meter große Mittelstürmer ist in dieser Saison vom SK Rapid an den TSV Hartberg ausgeliehen und erzielte in 10 Bundesliga-Einsätzen für die Ost-Steirer bisher zwei Treffer.

Allianz Stadion für TSV Hartberg bisher "gutes Pflaster"

Die Bundesliga-Bilanz in den Duellen zwischen beiden Klubs ist mit je 4 Siegen, Remis und Niederlagen ausgeglichen (23:21 Tore zugunsten von Rapid). Wobei der TSV Hartberg im Allianz Stadion bereits 3 Mal siegte, dazu 2 Remis und nur eine Niederlage. Auch heuer am 5. Februar im ÖFB-Cup-Viertelfinale "ärgerten" die Blau-Weißen die Wiener und gewannen mit 2:1 durch Tore von Jürgen Heil & Philipp Sturm (Knasmüllner hatte Rapid früh in Führung gebracht).

Überhaupt läuft es ja für Rapid auch in dieser Herbstsaison in der Bundesliga daheim überhaupt nicht: 1 Sieg, 1 Remis, 4 Niederlagen sind die kärgliche Heimbilanz. Und der eine Sieg liegt bereits drei Monate zurück, am 24. Juli in Runde 1 gegen die SV Ried (1:0).

Zahlen & Fakten beider Teams

Der TSV Egger Glas Hartberg blieb vergangene BL-Saison gegen den SK Rapid Wien unbesiegt (1S, 1U plus dem ÖFB-Cup-Viertelfinalsieg!) – erstmals in einer Spielzeit. Die Oststeirer kassierten 2021/22 gegen Rapid nur ein BL-Gegentor – weniger als gegen jedes andere Team.

Rapid Wien schlug in dieser BL-Saison 192 Flanken aus dem Spiel heraus – so viele wie kein anderes Team. Der TSV Hartberg brachte es auf 107 Flanken – nur die SV Guntamatic Ried (81) weniger. Beide Teams trafen je dreimal nach Flanken aus dem Spiel, bei Hartberg sind das 23% der erzielten Tore – nur der SCR Altach (33%) mit einem höheren Anteil in dieser Saison.

Die Hütteldorfer kassierten 6 Gegentore in der Anfangsviertelstunde – doppelt so viele wie in der gesamten Vorsaison (3) und Höchstwert in dieser BL-Saison. Der TSV Egger Glas Hartberg traf gegen Rapid zuletzt am 27. April 2019 in den ersten 15 Minuten – damals sogar doppelt und im Allianz Stadion.

Die Gastgeber kassierten vier Gegentore in der 2. Hälfte – so wenige wie sonst nur Sturm Graz in dieser BL-Saison.

Der TSV Hartberg traf dreimal per Elfmeter – kein Team in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga häufiger. Der SK Rapid Wien kassierte vier Gegentore per Elfmeter – so viele wie sonst nur der SC Austria Lustenau.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL