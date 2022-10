WhatsApp ist down! User können aktuell über WhatsApp keine Nachrichten verbreiten, da das größte Social Network offenbar seit 09:00 nicht mehr funktioniert. Wie lange WhatsApp down sein wird, ist aktuell noch unklar. Ebenso, was die Gründe für die Störung sind. Österreichs größtes Fußballportal www.ligaportal.at hält euch selbstverständlich über die Website und über die Ligaportal-App auf dem Laufenden.

Foto: Pexels

WhatsApp: Störungen und Probleme beim Versenden und Empfangen von Nachrichten

Auf der Seite allestoerungen.de meldeten tausende Nutzer Probleme mit WhatsApp. Bei Allestörungen verorten die Nutzer die Probleme vorwiegend beim Senden und Empfangen von Nachrichten sowie bei den Serververbindungen.

WhatsApp selbst hat sich noch nicht zu den Störungen geäußert.

