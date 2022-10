2 Monate nach dem ursprünglich geplanten Spieltermin (20./21. August) wird die Partie der 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem SK Rapid Wien und TSV Egger Glas Hartberg am morgigen 26. Oktober (Nationalfeiertag) nachgeholt - ab 16 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Beide Teams sind nach jeweiligen Unserien in Zugzwang. Die Gastgeber haben die Chance, mit einem Heimsieg einen großen Sprung in der Tabelle zu machen und im dichtgedrängten Mittelfeld von Rang 9 auf Platz 5 zu klettern. Die Ost-Steirer ihrerseits würden mit einem vollen Erfolg die "Rote Laterne" an die SV Guntamatic Ried abgeben.

Szene aus der vergangenen Saison zwischen TSV Hartberg-Rekordtorjäger Dario Tadic (li.) und Kevin Wimmer vom SK Rapid Wien.

Nach 5 Niederlagen in 6 Spielen in Folge Reaktion gefordert

"Englische Woche" für den TSV Hartberg, die zweite in Folge bereits für den SK Rapid nach dem ÖFB-Cup-Match vergangene Woche in Wattens, wo Kapitän Burgstaller und Co. bei der WSG Tirol 4:1 siegten.

Weniger positiv gegen die Wattener verlief es für den TSV Hartberg, der am Samstag gegen die Silberberger-Schützlinge eine 1:5-Heimklatsche kassierte. Welche Reaktion wird die Elf von Chefcoach Klaus Schmidt vier Tage danach in Hütteldorf zeigen? Nach fünf Niederlagen in den jüngsten sechs Spielen strotzen Kapitän Swete und Co., die in der vergangenen Saison in Cup und Liga beide Partien beim SK Rapid gewannen, nicht gerade vor Selbstvertrauen, brauchen jetzt dringend Punkte, um die Rote Laterne alsbald los zu werden.

Im Allianz Stadion zeigten die Blau-Weißen immer gute Leistungen, verloren von 6 Spielen gegen den Rekordmeister nur eines (3 Siege, 2 Remis). Auch beim letzten und bisher einzigen Aufeinandertreffen in 2022 Anfang des Jahres gelang den Hartbergern im ÖFB-Cup-Viertelfinale ein Sieg in Hütteldorf.

Der damalige 2:1-Siegtorschütze Philipp Sturm wird diesen Mittwoch allerdings ebenso fehlen wie Christian Klem und Albert Ejupi (alle verletzt). Hinter Jürgen Heil und Thomas Kofler stehen Fragezeichen.

"Wir müssen morgen in Hütteldorf anders auftreten"

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr: "Spieler und Trainer sind in die Pflicht zu nehmen! Wir müssen morgen in Hütteldorf anders auftreten. Ich erwarte mir eine Reaktion und bin überzeugt, dass wir auch ein anderes Gesicht zeigen werden. Ich will die Hartberger Tugenden Leidenschaft, Kampf- und Laufbereitschaft über 90 Minuten sehen. Dann können wir auch bei Rapid Punkte mitnehmen.“

Cheftrainer Klaus Schmidt: "In diesen Tagen erwartet uns eine englische Woche, am Mittwoch Rapid und am Samstag Salzburg - beides auswärts. Speziell die Nachtragspartie am Mittwoch bietet uns die Möglichkeit unsere Tabellensituation zu verbessern. Dafür müssen wir uns aber von unserer besten Seite zeigen."

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL