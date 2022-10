Gleich 12 Spieler der ADMIRAL Bundesliga haben in der bevorstehenden 14. Runde am kommenden Wochenende aufzupassen, sind mit jeweils 4 Gelben Karten vorbelastet und würden im Falle einer weiteren, in der darauffolgenden, vorletzten Runde vor der Winterpause am ersten November-Wochenende zuschauen. Bei einem Klub sind gleich drei Akteure gefährdet!

Lucas Galvão sah am vergangenen Sonntag im Auswärtsspiel von Austria Wien beim LASK (2:2) seine vierte gelbe Karte, nach einem von Referee Ing. Sebastian Gishamer zu Unrecht gegegebenen Elfmeter für die Linzer und Robert Zulj, der dann vom Punkt aus auch für die Athletiker die 1:0-Führung erzielte.

Trio von ohnehin personell gebeuteltem FK Austria Wien dabei

Es handelt sich im Einzelnen um:

Luka Sučić (FC Red Bull Salzburg),

Jon Gorenc Stankovič (SK Puntigamer Sturm Graz),

Nicolas Wimmer (SK Austria Klagenfurt),

Lukas Sulzbacher und Valentino Müller (beide WSG Tirol),

Dominik Fitz, Lucas Galvão, Reinhold Ranftl (alle FK Austria Wien),

Lukas Jäger und Nosa Edokpolor (beide Cashpoint SCR Altach),

Pius Grabher (SC Austria Lustenau),

Patrick Farkas (TSV Egger Glas Hartberg).

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at