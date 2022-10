In der finalen Sonntag-Partie der 14. Runde der Admiral Bundesliga gastiert die seit 4 Pflichtpartien (davon 3 in der Liga) unbesiegte SV Guntamatic Ried am Sonntag, dem 30. Oktober, bei Vizemeister SK Sturm Graz - 30. Oktober, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Christoph Monschein erzielte im Hinspiel gegen Sturm Graz am 6. August in der 77. Minute für die zu diesem Zeitpunkt dezimierten Rieder (Ausschluss Mikic) den 1:1-Endstand per Elfmeter nach VAR-Check (Duell SVR-Innenverteidiger Plavotic vs. Ingolitsch von den "Blackies")

"In letzten Spielen agieren wir in Defensive viel besser"

In der vergangenen Runde der Admiral Bundesliga trennte sich die SV Guntamatic Ried auswärts von Austria Lustenau mit einem 0:0 und steht damit nach 13 Runden bei 12 Punkten auf Rang 11.

SVR-Kicker Kingsley Michael im Rückblick: „Es war gegen Lustenau vor allem in der 2. Halbzeit kein schlechtes Spiel von uns. Wir haben auswärts gespielt und hatten auch die Chance auf den Sieg. Es war wichtig, dass wir auch in Lustenau gepunktet haben. In den letzten Spielen hat man gesehen, dass wir in der Defensive viel besser agieren. Ich fühle mich sehr wohl in Ried. Alle – die Mannschaft, das Trainerteam – sind immer freundlich und unterstützen mich.“

SVR-Chefcoach Christian Heinle: „Wir sind zu Beginn gegen Lustenau sehr schwer ins Spiel gekommen. Lustenau hat umgestellt und uns damit überrascht. Wir haben keine Torchancen zugelassen, Lustenau war aber spielbestimmend. Wir haben dann Adaptionen vorgenommen und es ist besser geworden. Offensiv ist uns aber wenig gelungen. In der Halbzeit haben wir umgestellt und dadurch mehr Zugriff zum Spiel bekommen. Wir hatten dann die größte Chance im Spiel. Der Sieg wäre möglich gewesen, über 90 Minuten gesehen war es aber ein gerechtes Unentschieden. Wir haben dadurch unsere Serie von jetzt 4 Spielen ohne Niederlage fortführen können.“

SV Ried als "Sturm-Sandwich" zwischen EL-Duellen gegen Feyenoord & Midtjylland

Sturm Graz ist seit 8 BL-Spielen unbesiegt (6 Siege, 2 Remis) und kassierte seine letzte und einzige Niederlage am 20. August daheim gegen den LASK (0:1). In der vergangenen Runde holte die Elf von Christian Ilzer auswärts bei Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg verdientermaßen einen Punkt und hatte beim 0:0 gar ein Torchancen-Plus. Der Vizemeister ist mit 28 Punkten Tabellenzweiter und hat vor dem Duell mit den Innviertlern das schwere Spiel in der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam mit dem Ex-Rieder Gernot Trauner. Es ist davon auszugehen, dass die Steirer zwischen den beiden bedeutsamen Europa League-Partien gegen Feyenoord und beim FC Midtjylland, wo für Sturm ider ausgeglichenen Gruppe noch alles drin ist, rotieren werden.

"Fahren mit viel Selbstvertrauen nach Graz"

Kingsley Michael mit dem Ausblick: „Im Fußball kann man nichts vorhersagen. Wir haben jetzt in der Meisterschaft drei Spiele gepunktet und fahren mit viel Selbstvertrauen nach Graz. Sturm zählt zu den Top-Teams in Österreich, aber es spielen immer elf gegen elf und da kann immer alles passieren. Das Wichtigste ist, dass wir an uns glauben. Dann ist auch gegen Sturm Graz alles möglich.“

SVR-Coach Christian Heinle: „Sturm Graz auswärts ist momentan keine einfache Aufgabe. Graz ist in diesem Spiel der haushohe Favorit. Sie spielen sowohl in der Meisterschaft als auch im Europacup hervorragend. Die Ausgangslage ist damit klar. Aber wir haben ihnen zuhause einen Punkt abgeknöpft und wir werden uns wieder so vorbereiten, dass wir auch in Graz die eine oder andere Möglichkeit haben, Sturm weh zu tun.

Wir brauchen dazu Kompaktheit und eine herausragende Verteidigungsarbeit. Wir werden versuchen, wieder Nadelstiche zu setzen. Unser großes Ziel bis zur Winterpause ist es, dass wir noch den einen oder anderen Punkt mitnehmen.“

Das letzte Aufeinandertreffen

In der 3. Runde der laufenden Saison der Admiral Bundesliga trennten sich die SV Guntamatic Ried und Sturm Graz (rotierte damals auch wg. Champions League-Quali) am 6. August 2022 in der „josko ARENA“ mit einem 1:1. Für die SV Ried traf Christoph Monschein (77., Elfer), für Sturm Graz Christoph Lang (11.).

Die Zahlen zum Spiel

In der Bundesliga trafen die SV Guntamatic Ried und SK Sturm Graz bisher 85 Mal aufeinander. Bilanz: Je 17 Siege SV Ried und Remis, 51 Siege SK Sturm - bei einer Gesamttorbilanz von 147:82 für die Grazer

