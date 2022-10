Red Bull-Gründer Dietrich "Didi" Mateschitz ist tot. Sein Ableben sorgte in den vergangenen Tagen für große Trauer und Bestürzung. Um den Red-Bull-Gründer rankten sich bereits seit Wochen viele Gerüchte und Mythen. Fakt ist: vor seinem Tod hat er noch zwei wesentliche Änderungen vorgenommen. Ligaportal.at hat die Details:

Medienstiftung mit neuer "Etikette" plus Neo-Vorstandsmitglied

Dabei handelt es sich um die vor fünf Jahren gegründete "Quo Vadis Veritas"-Stiftung, bei der das Ursprungsziel war, unabhängigen, investigativen und objektiven Journalismus zu fördern. Mittlerweile ist der neur Name "Kunst und Kultur DM Privatstiftung", wobei DM = Dietrich Mateschitz bedeutet. Dem Vernehmen nach sollte mit der Veränderung die Finanzierung der Medienprojekte - primär ServusTV - für lange Zeit abgesichert werden. Außerdem erhielt die Stiftung im August ein neues Vorstandsmitglied.

Weil sich durch das Vorstandsmitglied und den neuen Stiftungs-Namen allerdings nichts an den Eigentumsverhältnissen beim Red Bull Media House geändert hat, dürfte in der Privatstiftung jede Menge Geld vorhanden sein. Allein die Sportrechte für den Sender ServusTV (UEFA Fußball-Champions League, Formel 1, MotoGP, Extremsportarten etc.) beinhalten horrende Summen an Millionen-Beträgen.

Übernahme vom traditionellen Hubertushof

Außerdem sei Didi Mateschitz kurz vor seinem Ableben weiters einer seiner privaten Anliegen nachgekommen: Kauf und Aufwertung von Liegenschaften von Schlössern, Restaurants und Hotels in Salzburg und der Steiermark. Z. Bsp. unlängst der Übernahme des Hubertushof (Café, Restaurant und Hotel) in Zeltweg. Das Traditionsunternehmen, das von Sigrid Ranzmaier und Michael Ranzmaier-Hausleitner geführt wird, befindet sich unweit des Red Bull Rings (Spielberg), in den und dessen Region der Red Bull-Gründer und Milliardär seit der Neueröffnung der Rennstrecke viel Investment betrieben hatte. Davon profitierte auch das Land Steiermark enorm.

Spannend wird künftig die Nachfolge von Dietrich Mateschitz bei Red Bull sein. Offiziell ist noch keine Entscheidung verlautet. Fakt ist: Die thailändische Unternehmerfamilie Yoovidhya hält 51% am Konzern hält und hat somit großen Einfluss, was sich auch im Medien-Segment Red Bull Media House (inkl. ServusTV) auswirken dürfte.

