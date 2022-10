Der 95-fache ÖFB-Teamspieler Toni Polster ist bekanntlich bei Austria Wien eine Legende. Der mittlerweile 58-jährige Wiener erzielte in den 80igern in 201 Pflichtpartien 167 Treffer für die Austria, traf stolze 44x im ÖFB-Team. Seit diesem Sommer haben die Violetten wieder einen Polster: Manuel Polster. Ein "zartes Veilchen", das in diesem Herbst aufblüht und am Sonntag beim LASK (2:2) auch erstmals in der Torschützenliste auftauchte. Sein Trainer Manfred Schmid süffisant zu Vergleichen der beiden: "Manuel ist im Rückwärtsgang schneller als Toni im Vorwärtsgang". Was Toni Polster nicht auf sich sitzen lässt - siehe VIDEO:

Tonis "Welt"-Angebot an Schmid & Manuel Polster

Manfred Schmid weiß natürlich, dass sein Schützling Manuel (19 Jahre und wie Toni auch in Wien geboren, 23.12.2002) an die Torquote von "Toni Doppelpack" nicht heran kommen wird: "Die bleibt natürlich unerreicht."

Während der humorvolle Toni Polster, früher ja auch in gegnerischen Strafräumen stets handlungsschnell und treffsicher, prompt reagieren ließ. Mit einer Video-Botschaft samt Angebot an die Austria sowie Schmid und Manuel Polster.

Zum Video:

Austria Wien Sonntag gegen Team von WM-Rekordtorschütze Klose

Übrigens: Austria Wien, wo Toni Polster ebenso Rekordtorschütze ist wie im österreichischen Nationalteam, trifft am kommenden Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga in Runde 14 auf den SCR Altach (ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER), wo ja Miroslav Klose Chefcoach ist. Der 44-Jährige ist mit 71 Toren Rekordtorschütze im deutschen Nationalteam und mit 16 Treffern aktueller WM-Rekordtorjäger.