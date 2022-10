An die 3. Rd. dieser ADMIRAL Bundesliga-Saison am 7. August, speziell die 7. Min. der Nachspielzeit, zwischen WSG Tirol vs. Austria Klagenfurt erinnern sich die Wattener ungern. Die Silberberger-Elf führte durch den frühen Prica-Doppelschlag bis zur 91. Min. mit 2:1, hatte in der 92. das 2:1 kassiert und in der 97. das 2:2 durch Wimmers Elfer. Nicht die ersten Zähler, die der aktuell Tabellen-6. gegen den Vierten in der noch kurzen Bundesliga-Geschichte liegen ließ. 3 Duelle gab’s bislang! Die WSG war zwar meist das bessere Team, um sich jedoch bei 2 Niederlagen und 1 Remis nicht zu belohnen. Folgt im 4. Anlauf der erste 3er?

Violette & Grün-Weiße mit "Goldenem Oktober"

Der diesmal - Samstag, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER, gegen die Kärntner Violetten her soll. Stimmung & Formbarometer im Tiroler Lager sind günstig. Allerdings sind auch die Klagenfurter derzeit im Flow. Mit 20 Punkten aus den ersten 13 Runden ist die Elf von Coach Peter Pacult, dessen Vertrag an seinem heutigen 63. Geburtstag verlängert wurde - wir berichteten -, drauf und dran, dem LASK den Status als Nr. 3 in Österreich streitig zu machen. Von den letzten 5 Partien wurde nur eine einzige verloren, bei 4 Siegen.

Würde man sich das Spiel gönnen, eine Tabelle von den letzten 5 Bundesligarunden zu erstellen, wären die Kärntner Zweiter, 3 Punkte vor der WSG Tirol, dem SCR Altach und gar Serienmeister FC Red Bull Salzburg, und nur einen hinter der "Mannschaft der Stunde": dem SK Puntigamer Sturm Graz.

Die Tiroler sind zwar gewarnt, wollen sich vom Klagenfurter Lauf aber nicht die Schneid abkaufen lassen. Zumal auch die eigene Serie Potential hat, beim Gegner Eindruck zu schinden. Zuletzt gab’s zwei Siege in Serie. 6 Punkte, mit 8 Toren. Und davor zahlreiche Spiele, in denen Kapitän Oswald & Co. stets mehr als nur mitspielten, aber meist darauf vergaßen, die Punkte mitzunehmen. Nun soll in der Liga der 3. Sieg in Serie folgen, endlich der erste gegen Klagenfurt.

"...dann docken wir oben komplett an"

WSG Tirol-Coach Thomas Silberberger über...

...Ausblick für Spiel in Klagenfurt: „Wir sind auf einer Wolke, so wie Klagenfurt, haben die letzten beide Spiele gewonnen, uns mit 6 Punkten belohnt, dabei 8 Treffer erzielt – das spricht für sich. Ich erwarte mir ein enges Match. Alle Klagenfurt-Spiele waren bis jetzt bis zum Schlusspfiff extrem eng. Die Tabellensituation zeigt, dass es für uns schon wieder ein richtungsweisendes Spiel ist. Wenn wir in Klagenfurt gewinnen, docken wir oben komplett an.“

…damit es im 4. Anlauf endlich mit erstem Dreier gegen Klagenfurt klappt: „Wir müssen unsere individuellen Fehler abstellen, die dazu geführt haben, dass wir bisher nur einen Punkt gemacht haben. Im Heimspiel gegen Klagenfurt waren sie am Silbertablett bis zur 93. Min.! Diese Fehler müssen wir vermeiden, dann kann man gegen Klagenfurt auch einmal 3 Punkte machen. Entscheidend wird sein, wer weniger Fehler macht. Ich sehe beide Mannschaften auf Augenhöhe.“

… wie sich Kantersieg in Hartberg auf Stimmung innerhalb der Mannschaft ausgewirkt hat: „Die Stimmung war vorher schon gut. Wir analysieren ja unsere Spiele. Klar, die Ergebnisse (Anm.: Rapid und Sturm Graz in Liga sowie Rapid im Cup) waren nicht gut. Das war aber eine Ergebniskrise, keine spielerische. So gesehen war Hartberg für uns ein extremer Pusher, weil die Art und Weise unseres Auftritts sehr erfreulich war. Im Prinzip war es aber nur eine Fortsetzung der letzten Wochen.“

"Mit Sieg beim LASK ist es richtig losgegangen"

…welches das letzte schwächere Spiel seiner Mannschaft war: „Das dürfte Altach gewesen sein. Vor der Länderspielpause. Mit dem Sieg beim LASK ist es dann richtig losgegangen.“

… auf welchem Tabellenplatz er angesichts der letzten 3 Herbstspiele vs. Klagenfurt, Austria Wien und SV Ried gerne überwintern würde: „Da hängt viel von der Partie in Klagenfurt ab. Wenn wir morgen gewinnen, überwintern wir in den Top-6, davon bin ich überzeugt. Wenn wir nicht gewinnen, wird es wieder eng um den Strich. Für uns ist Klagenfurt extrem wichtig. Wir wollen uns diese Aufbruchstimmung erhalten, die jetzt entstanden ist.“

WISSENSWERTES

Austria Klagenfurt liegt in der BL-Heimtabelle nach 6 Partien mit 2 Siegen, 1 Remis und 3 Niederlagen auf Platz 6, die WSG Tirol in der Auswärtstabelle nach 7 Partien mit 3 Siegen und 4 Niederlagen auf Rang 7.

Sowohl bei der WSG Tirol als auch beim SK Austria Klagenfurt durften sich heuer in der ADMIRAL Bundesliga je 8 Kaderspieler in die Torschützenliste eintragen lassen. Topgun der Kärntner ist Markus Pink mit 8 Treffern. Die Toptorjäger der Tiroler sind Tim Prica & Nik Prelec mit jeweils 5 Treffern.

Bei den Klagenfurtern läuft Nicolas Wimmer Gefahr, bei einer fünften gelben Karte, den kommenden 15. Spieltag zu verpassen. Bei der WSG Tirol sind mit Lukas Sulzbacher und Valentino Müller zwei Spieler gelbgefährdet.

📝 Am morgigen Samstag (17 Uhr) bestreiten wir in der 28 Black Arena das letzte Auswärtsspiel des Jahres - die Vorschau auf das Duell mit @austria_sk! 🟢⚪️



🗞️ https://t.co/F3BopjOiad#SKAWSG | #WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/RV8TjB72NH — WSG Tirol (@WSGTIROL) October 28, 2022

Fotocredit: Josef Parak