Nach der magischen Nacht in der Europa League vs. Feyenoord (1:0) folgt für den Vizemeister der Liga-Alltag! Der SK Puntigamer Sturm Graz, seit 8 Runden in der ADMIRAL Bundesliga unbesiegt (6 Siege plus 2 Mal 0:0 vs. FC Red Bull Salzburg & TSV Hartberg), empfängt in der finalen Sonntagpartie der 14. Rd. in der Merkur Arena in Graz-Liebenau den seit 3 BL-Spielen unbesiegten Tabellenvorletzten SV Guntamatic Ried. Am 30. Oktober ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Siehe auch Vorschau-Beitrag SV Ried. Freitagabend waren rd. 13.400 Tickets für das letzte Heimspiel im Kalenderjahr 2022 verkauft. SR: Harald Lechner/Wien.

Magic Moments! Das Goldene Tor last Minute von Otar Kiteishvili in der Europa League gegen Feyenoord ist unterwegs. Der 26-jährige "georgische Messi" scorte sensationell! Nach gekonnter Emegha-Ablage mit dem Rücken (!) nahm Kiteishvili den Ball mit der Brust an und mit, um die Lederkugel dann aus der Drehung durch die vielbeinige niederländische Abwehr ins rechte Eck zu platzieren. Das Traum-Tor verhalf Sturm Graz zum Happyend einer magischen Nacht in Graz.

"Schnell Spannungsbogen für Ried-Spiel aufbauen"

SK Sturm Graz-Chefcoach Christian Ilzer zur bevorstehenden Aufgabe: "Keine Frage, dieses Spiel gegen Feyenoord Rotterdam hat uns einiges an physischer und mentaler Substanz gekostet, auch dürfen wir heute noch in in den Erinnerungen und Emotionen von gestern schwelgen, aber es gilt dann auch sehr schnell wieder den Spannungsbogen für unser nächstes Bundesligaspiel gegen Ried aufzubauen.

Es bleibt nicht lange Zeit, um zu regenerieren und um das Spiel vorzubereiten, aber wir sind diesen Rhythmus gewohnt und erwarten uns alle von uns selbst eine sehr konzentrierte und starke Leistung vor unseren Fans. Ried hat sich zuletzt mit starken Leistungen aus dem Tabellenkeller herausgearbeitet, es wird keine einfache Aufgabe am Sonntag, aber wir wollen Salzburg auf den Fersen bleiben – dafür gilt es diese Spiele zu gewinnen!"

Erst Feyenoord-Fight - jetzt erst gegen Erkältungssymptome

Der 45-Jährige Coach zur Personalsituation: "Neben dem einen oder anderen Akteur mit kleineren Blessuren durch das intensive Europa League-Spiel am Donnerstag kämpfen auch mehrere Spieler mit Erkältungssymptomen. Wir werden uns bis zum Sonntag ein klares Bild über die einzelnen Situationen machen und nach dem Abschlusstraining entscheiden, wer die elf richtigen Spieler für die Startaufstellung sind. Natürlich brauchen wir auch wieder entschlossene und frische Finisher, die wir von der Bank bringen können. Entscheidend wird aber sein, dass sich jeder einzelne Spieler mit vollstem Fokus auf die Aufgabe SV Ried konzentriert."



Der im Herbst stets überzeugende Linksverteidiger Amadou Dante zum Duell am Sonntag: „Ein extrem intensives Spiel wie das gegen Feyenoord ist natürlich weitaus einfacher und angenehmer zu verarbeiten, wenn es so endet. Wir ziehen daraus noch einmal richtig Kraft und werden am Sonntag, wenn wir das letzte Mal vor der langen Winterpause vor unserem eigenen fantastischen Publikum auflaufen, alles auf dem Platz lassen. Das klare Ziel ist natürlich ein Heimsieg und 3 Punkte für die Tabelle."

Noch kein Saison-Sieg gegen OÖ-Teams - 3 Auswärts-Pflichtpartien als Restprogramm

Nach dem Match gegen die Innviertler stehen für den derzeitigen Tabellenzweiten im Kalenderjahr 2022 noch drei Pflichtpartien auf dem Programm. Allesamt auswärts. Erst im "Finale" in der Europa League-Gruppe F beim FC Midtjylland (Donnerstag, 3.11., 18:45 Uhr) und danach jeweils sonntags in der ADMIRAL Bundesliga in Altach (6.11., 14:30 Uhr) und beim LASK (13.11., 17 Uhr). Im Hinspiel in Ried Anfang August hatte sich Sturm Graz nach 1:0-Führung (Lang) am Ende mit einem 1:1 zu begnügen, nachdem Monschein per Elfer für die zu diesem Zeitpunkt dezimierten Innviertler noch der Ausgleich gelang.

Gegen Teams aus Oberösterreich wartet Sturm somit noch auf den ersten Sieg in dieser Saison, nachdem die einzige Heimniederlage Ende August gegen den LASK (0:1) war.

Ein Spielbericht, der versucht, die magische Momentaufnahme des gestrigen Abends wiederzugeben. Aber sind wir uns ehrlich, diese Schlussphase war so einzigartig und emotional, dass sie nicht in Worten wiedergegeben werden kann! 🥹🫶#sturmgraz #UEL #STUFEY https://t.co/VVR6L3zLVr — SK Sturm Graz (@SKSturm) October 28, 2022

