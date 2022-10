Neuauflage im Kärnten-Tirol-Krimi zwischen Austria Klagenfurt vs. WSG Tirol. Mit im 4. Anlauf erstmaligen Happyend für die Gäste aus dem "Heiligen Land". Wahnsinn Wattens! Wie im Hinspiel am Tivoli wieder mit 2:0-Führung gegen die Kärntner Violetten, die am 7. August noch per Doppelpack in der Nachspielzeit den 2:2-Endstand schaffen. Diesmal gelang der Pacult-Elf die Aufholjagd samt 2:2-Ausgleich früher, doch die Tiroler hatten im Finish noch einen LuckyPunch. In Person von Valentino Müller, der diesmal der WSG den späten und damit 3. Sieg in Folge bescherte. Nachfolgend die "Kritiken" zum Krimi vom Wörthersee.

"Wenn das einer Knabenmannschaft passiert, schimpft man als Trainer"

Peter Pacult (Trainer SK Austria Klagenfurt) über...

…das Spiel: „Die Spiele gegen die WSG sind einfach immer eng. Gerade in der 1. Halbzeit haben wir nicht das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben. Wenn du nach eineinhalb Minuten ein absolut vermeidbares Tor bekommst, dann waren einige wahrscheinlich noch in der Kabine. So darfst du diese Chance nicht verteidigen. Dann läufst du hinterher. Auch das 0:2 war wieder kurios. Nach einer Standardsituation laufen sie in einen Konter mit fünf Mann Übergewicht.

In der Halbzeit habe ich gesagt, wenn das in einer Knabenmannschaft passiert, schimpft man als Trainer. Durch den schnellen Anschlusstreffer sind wir aber in das Spiel zurückgekommen und zweite Halbzeit hatten wir dann unsere Möglichkeiten, haben Druck gemacht und sind verdient zum Ausgleich gekommen. Wie wir uns dann in den letzten Minuten wieder verhalten, geht nicht. Wenn wir schon den Ausgleich machen, müssen wir dieses X zuhause auch retten. Dass der ein oder andere Spieler dann nicht mehr den Rückwärtsgang findet, ist schade.“

„Es gab viele Stimmen gegen mich"

…seine Vertragsverlängerung (Anm.: bis 2025): „Ich kann mich nur für das Vertrauen von Matthias Imhof und der Geschäftsführer 2020 bedanken. Es gab viele Stimmen gegen mich, aber trotzdem haben wir gut gearbeitet, vor allem die Mannschaft. Zuerst in der 2. Liga, dann in der Bundesliga und jetzt weiter. Ich hoffe natürlich, dass das so weitergeht.“

Erzielte die letzten drei Treffer (alle per Kopfball) für die Kärntner Violetten: Markus Pink, dessen zweiter Doppelpack in dieser BL-Saison jedoch nicht reichte, um gegen die WSG Tirol zu punkten. Immerhin ist der 31-jährige Klagenfurter mit 10 Treffern jetzt führend in der Torschützenliste.

Matthias Imhof (Geschäftsführer Sport SK Austria Klagenfurt) über...

…die Vertragsverlängerung mit Peter Pacult: „Natürlich war er damals ein Feuerwehrmann, aber wir wussten trotzdem, dass wir von ihm Disziplin, Einsatz und noch vieles mehr bekommen. Ich kenne ihn jetzt schon seit 1993 und deshalb konnte ich das Bild in Österreich über ihn damals, als wir ihn geholt haben, nicht verstehen. Er ist komplett in die Mannschaft integriert. Die Spieler vertrauen ihm, die Spieler folgen ihm und er bringt auch eine Stimmung in die Mannschaft. Es gab keine anderen Angebote und das ganze Gespräch hat drei Minuten gedauert. Davon waren zwei Minuten Smalltalk. Er hat keine Ausstiegsklausel im Vertrag.“

…die bisherige Saison: „Natürlich ist das für uns ein Höhenflug, weil die Zielsetzung der Klassenerhalt war. Wir haben es wirklich gut geschafft, die Abgänge mit unseren neuen Spielern zu kompensieren. Die neuen Spieler wurden sofort zu Leistungsträgern und deshalb haben wir die gleiche Stärke wie letztes Jahr.“

…die restlichen Spiele vor der Winterpause: „Wir haben heute die große Chance, uns mit drei Punkten so gut hinzustellen, dass wir dann entspannt in den Winter gehen können.“

…die vielen auslaufenden Verträge: „Wir arbeiten auf Hochtouren und sind mit allen Spielern, bei denen der Vertrag ausläuft, in Austausch. Wir wollen das so schnell wie möglich durchziehen.“

Alexander Ranacher (li.), der sein erstes BL-Tor erzielte, und die WSG Tirol ließen sich diesmal nicht von Austria Klagenfurt (mit Florian Rieder) nicht aufhalten und schafften im 6. Duell (4x Bundesliga, 2x 2. Liga) den ersten Sieg gegen die Kärntner Violetten.

"Dramaturgie war diesmal auf unserer Seite"

Thomas Silberberger (Trainer WSG Tirol) über...

…das Spiel: „Es war ein richtig lässiges Match von beiden Mannschaften. Die Dramaturgie war dieses Mal auf unserer Seite, aber über 90 Minuten war es auch ein hochverdienter Sieg von uns. Wir hatten ein extremes Chancenplus. Wir sind 2:0 vorne und bekommen dann aus einem Einwurf im direkten Gegenzug das 2:1 kurz vor der Pause. Das war völlig unnötig und so haben wir den Gegner wieder retour geholt.

Dann passiert aus einer Standardsituation der Ausgleich. Darauf haben wir die ganze Woche hingewiesen, dass es da gefährlich wird. Da hatte ich kurz den Gedanken, dass die Partie kippen könnte. Wir haben das Heft dann aber wieder in die Hand bekommen.“

…das Ziel Top-6: „Das ist eine wahnsinnig coole Momentaufnahme. Wir haben jetzt noch zwei Heimspiele vor der Brust und wollen an diesen Lauf anschließen.“

"Mit dem neuen System tun wir uns richtig gut"

3:2-Siegtorschütze Valentino Müller (WSG Tirol) über...

…sein Spiel: „Gegen Klagenfurt ist es immer schwer, weil sie eine sehr disziplinierte Mannschaft sind und gut verteidigen. Uns war nach dem Anschlusstreffer kurz vor der Halbzeit bewusst, dass es sicher kein leichtes Spiel in der 2. Halbzeit wird. Nach dem 2:2 habe ich dann geglaubt, dass sich die letzten Duelle wiederholen. Da haben wir in der letzten Saison gegen sie knapp verloren oder auch im Hinspiel haben wir nach einem 2:0 noch Unentschieden gespielt. Schlussendlich ist es aber umso schöner, dass wir es doch noch gedreht haben.“

…den guten Lauf der WSG: „Zurzeit passt sehr viel. Gerade mit dem neuen System tun wir uns richtig gut. Man merkt, dass wir eine richtige Einheit auf dem Platz sind. Jeder kämpft und marschiert für jeden und gerade nach Rückschlägen hören wir nicht auf, sondern glauben an uns."

…sein Tor: „Es war ein unglaubliches Gefühl und eine extreme Erleichterung. Dass es der Siegtreffer war, ist umso schöner.“

"Ziel wird trotzdem immer Klassenerhalt sein"

Marc Janko (Sky Experte) über die WSG Tirol: „Das Ziel wird trotzdem immer der Klassenerhalt sein. Wenn du es schaffst, über den Strich zu kommen, hast du dieses Ziel natürlich relativ früh erreicht. Damit kannst du dann gut planen und dich für die neue Saison gut vorbereiten.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL