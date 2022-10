Wie am 7. August beim 1:1 in Hütteldorf gab es auch im Rückspiel zwischen SC Austria Lustenau vs. SK Rapid Wien keinen Sieger. "Einspruch"....! Zum einen darf sich der Fußball-Zuschauer dieser packenden Partie und des 3:3-Torspektakel als Sieger fühlen, Dramaturgie inklusive. "Gefühlter Sieg" auch für Rapid, das nach dreimaligem Rückstand zurückkam und in der 10. (!) Min. der Nachspielzeit noch einen Punkt rettete. Dem Sieg bereits zum Greifen nahe verzeichnete der Aufsteiger zumindest einen Aufwärtstrend und "Joker" Teixeira darf sich mit seinem Doppelpack persönlich auch als Gewinner fühlen. Statements bitte...

Das hälst du im Kopf nicht aus...Markus Mader erlebte mit Austria Lustenau in einer Partie, die an Dramaturgie kaum zu überbieten ist, ein Wechselbad der Gefühle und quas "last second" einen verpassten Sieg.

„Waren ganz knapp vor der Sensation“

Markus Mader (Trainer SC Austria Lustenau) über...

…das Spiel: „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, wie sie heute gegen einen starken Gegner aufgetreten ist. 3 Tore gegen Rapid sind überragend, aber mir tut die Mannschaft einfach ein wenig leid, weil sie jetzt bitter enttäuscht in der Kabine sitzen. Wir waren eben ganz knapp vor der Sensation. Ob es schlussendlich ein verdienter Sieg gewesen wäre, lassen wir aufgrund der Entscheidungen einmal dahingestellt. Jetzt gilt es einmal, die Jungs wieder aufzubauen, weil sie brutal enttäuscht sind.“

…Bryan Teixeira: „Er macht zwei Tore, also kann man sagen, der Plan hat geklappt. Wir haben ihn gereizt, das mag er anscheinend nicht und das ist auch gut so. Trotzdem müssen wir ihn jetzt aufbauen, weil er trotz seiner zwei Tore sicher auch gerne gewonnen hätte.“

…die aktuelle Performance: „Wenn man die Leistungen der letzten Spiele betrachtet, bin ich schon der Meinung, dass wir momentan einen Aufwärtstrend haben. Auch das Spiel letzte Woche gegen Ried war schon viel besser als die Spiele davor und auch heute haben wir einen wirklich couragierten Auftritt gezeigt. Klar war Rapid von der Optik her überlegen, aber wir können auch gefährlich sein und den Gegner Nerven. Das haben wir heute auch gemacht.“

Was für rassige Duelle in einer packenden Partie mit einer speziellen Nachspielzeit. Dem 19-jährigen Berliner Torben Rhein (re.) gelang in seinem 11. BL-Einsatz für die Vorarlberger der erste Assist. Links Aleksa Pejic, dem ein Treffer aberkannt wurde, und Christoph Knasmüller.

"Es ist müßig, darüber zu diskutieren"

Zoran Barišić (Trainer SK Rapid Wien) über...

…das Spiel: „Die Mannschaft hat nie aufgesteckt und eine tolle Moral gezeigt. Wir waren vom Anfang bis zum Schluss sehr dominant und offensiv ausgerichtet. Der größte Wermutstropfen ist, dass wir aus der Vielzahl an Möglichkeiten noch immer zu wenige Tore erzielt haben, aber ich muss meiner Mannschaft trotzdem zum erzwungenen Punkt gratulieren. Es wäre wirklich schlimm gewesen, wenn wir dieses Spiel verloren hätten. Das hätte sich die Mannschaft einfach nicht verdient.“

…die Schiedsrichterentscheidungen: „Vor dem 1. Tor war es möglicherweise ein Foul und stattdessen gab es Eckball für den Gegner. Über den Elfmeter will ich gar nicht diskutieren, genauso wie über das nicht gegebene Tor von Pejic. Es ist müßig, darüber zu diskutieren.“

…das Last-Minute-Tor zum 3:3: „Kompliment an Bernhard Zimmermann, der ein Cut abbekommen hat und sich trotzdem nicht hat auswechseln lassen. Er wollte unbedingt weiterspielen und hat sich das Tor auch verdient. Gratulation an den jungen Burschen.“

…die mentale Komponente des späten Ausgleichs: „Es zeigt, dass wir auch Jungs in das Spiel bringen können, die uns eine gewisse Energie bringen und über Qualität verfügen. Egal wer von der Bank kommt. Das scheint die Mannschaft jetzt auch sukzessive verinnerlicht zu haben, dass wir wieder nachlegen können und das spricht für das gesamte Team.“

…seine Zusammensetzung der Mannschaft: „Wir hatten jetzt sehr viele Spiele innerhalb kurzer Zeit. Da kannst du natürlich inhaltlich nicht so viel verändern. Es gibt aber gewisse Stellschrauben, an denen wir gedreht haben und drehen werden. Wir haben jetzt einmal eine komplette Trainingswoche, um uns auf den nächsten Gegner vorzubereiten. Alle Spieler bei uns haben einen tollen Charakter und in letzter Zeit war einfach oft die Frage, wer frisch ist und wer uns gewisse Momente bringt, wenn er eingewechselt wird. Wichtig ist, dass wir als gesamtes Team Lösungen finden die uns zum Erfolg führen.“

…mögliches längerfristiges Engagement als Rapid-Trainer: „Im Moment genieße ich es, mit der Mannschaft und dem kompletten Team zu arbeiten. Es ist auch schön zu sehen, was für ein Potential in dieser Truppe steckt und ich werde alles unternehmen, um gegenwärtig mit meinem Team alles heraus zu kitzeln. Es gibt kein Nein, aber wir wissen, wie die Situation bei uns ist. Am 26.11 wird das neue Präsidium präsentiert und dann werden die Weichen für die Zukunft bei Rapid gestellt."

"Normalerweise müssen wir aber 3 Punkte mitnehmen"

3:3-Ausgleichstorschütze Bernhard Zimmermann (SK Rapid Wien) über...

…das Spiel: „Dass wir kämpfen können, haben wir heute bewiesen. Normalerweise müssen wir aber 3 Punkte mitnehmen und das tut natürlich schon sehr weh. Mental war das aber wichtig und wir werden weiter hart arbeiten.“

…die Mannschaft als Einheit unter Zoran Barišić: „Ich würde nicht sagen, dass die Mentalität unter Ferdinand Feldhofer so schlecht war. Natürlich geht bei einem Trainerwechsel ein gewisser Schwung durch die Mannschaft, aber jetzt haben wir auch oft das Spielglück, das wir am Anfang der Saison vielleicht nicht hatten. Wir müssen jetzt einfach liefern. Punkt für Punkt holen, um schlussendlich in der Meistergruppe zu sein.“

AUUUUUSGLEICH!#Hedl köpft einen Einwurf so gut, dass die Lustenauer nur mehr auf der Linie klären können, #Zimmermann übernimmt den Ball aber eiskalt und verwandelt.

90’| Austria Lustenau 3:3 SK Rapid#SCR2022 | #ALUSCR — SK Rapid (@skrapid) October 29, 2022

„Rapid ist mit einer unglaublichen Moral zurückgekommen“

Marc Janko (Sky Experte) über...

…Austria Lustenau: „Für sie ist es natürlich ganz bitter, weil es nach diesem Spielverlauf eine gefühlte Niederlage ist. Vor dem Spiel hätte jeder ein X unterschrieben, aber so ist es einfach bitter.“

…SK Rapid: „Wenn man es negativ sieht, kann man natürlich sagen, dass man der 3 Punkte beraubt wurde. Wenn man es aber positiv sieht, kann man sagen, dass sie kurz davor waren, das Spielfeld als Verlierer zu verlassen, und dann sind sie aber mit einer unglaublichen Moral zurückgekommen. Das kann man so werten, dass die Mannschaft richtig lebt und dass Zoran Barisic die richtigen Charaktere auf dem Feld hat, um das Schiff wieder auf Kurs zu bringen.“

