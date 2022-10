Auch wenn sich in der 14. Rd. der ADMIRAL Bundesliga Schlusslicht TSV Hartberg bei rotierenden Roten Bullen wacker wehrte, steht mit dem 0:1 beim österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg die 10. Saisonniederlage und siebte aus den vergangenen 8 Partien zu Buche. Für TSV-Chefcoach Klaus Schmidt ist folglich vor dem bevorstehenden Heimspiel-Doppel gegen Austria Lustenau und SK Rapid Wien klar: "Wir müssen liefern". Weitere Statement-Inhalte dieser Partie, die Joker Noah Okafor (Foto) mit dem "goldenen Tor" kurz nach der Pause entschied, siehe nachfolgend.

„Haben schon gemerkt, dass Partie am Mittwoch im Hinterkopf ist"

Matthias Jaissle (Trainer FC Red Bull Salzburg) über...

…Spiel vs. TSV Hartberg: „Die Pflicht erfüllt trifft es heute ganz gut. Wir haben schon gemerkt, dass die Partie am Mittwoch im Hinterkopf ist. Natürlich wünscht man sich im Trainerteam immer, dass alles reibungslos funktioniert und dass man dann noch dominanter und zielstrebiger unterwegs ist in so einem Spiel wie heute. Das Wichtigste sind die drei Punkte und das wir den Blick in Richtung Mailand heben können.“

…Spiel beim AC Milan: „Wir wollen unsere Art von Fußball auf den Platz bringen, eine andere Möglichkeit bleibt uns auch gar nicht. Wir haben es geschafft, noch so ein Endspiel zu haben und für die Jungs wird das auch etwas ganz Besonderes in diesem vollen Stadion zu spielen. Mutig und frech wie immer werden wir die Partie angehen und dann hoffen wir, etwas Zählbares mitnehmen zu können."

…die vielen Muskelverletzungen seiner Mannschaft: „Es spielen schon viele Faktoren eine Rolle, aber klar ist es auffällig. Das muss man auch kritisch hinterfragen und analysieren, wie das zustande kommen kann, dass das gerade auch immer wieder bei einem Warm-Up der Fall ist. Wir haben vielleicht so eine junge Truppe, die diese intensive Belastung auch nicht gewohnt ist. Jetzt hoffen wir, durch die letzten zwei Wochen noch gut durchzukommen und dann haben sie ein paar Tage zum Durchschnaufen."

„Fahren nach Mailand um zu gewinnen“

Matchwinner Noah Okafor (FC Red Bull Salzburg) über...

…Spiel vs. Hartberg: „Es war kein einfaches Spiel, aber wir haben alles gegeben. Klar hatten wir vielleicht schon ein wenig das Spiel in Mailand im Hinterkopf, weil da einfach etwas Großes auf uns zukommt. Am Ende war es ein souveräner Sieg und verdiente 3 Punkte.“

…das Spiel gegen Milan: „Wir haben schon genug oft gezeigt, dass wir jeden Gegner ärgern und schlagen können. Wichtig ist einfach, dass wir mit vollem Selbstvertrauen in die Partie gehen und von Anfang an nicht zurückstecken und alles hineinwerfen. Dann werden wir am Schluss sehen, ob es gereicht hat oder nicht.“

…Erwartungshaltung für das Milan-Spiel: „Im Fußball setzt man sich immer hohe Ziele und man geht immer in ein Spiel hinein, um es zu gewinnen. Unser Ziel ist es, europäisch zu überwintern. Sei es jetzt in der Champions League oder in der Europa League. Wir fahren nach Mailand, um das Spiel zu gewinnen und ich bin überzeugt davon, dass die Mannschaft genug Qualität dafür hat. Wichtig ist eine gute Vorbereitung und dann werden wir alles geben, damit wir uns am Schluss nichts vorwerfen können.“

"Haben es sauber zu Ende gespielt"

Kapitän Andreas Ulmer (FC Red Bull Salzburg) über...

…das Hartberg-Spiel: „Wir sind bis zum Schluss konzentriert geblieben. Das 1:0 war doch ein knapper Vorsprung, bei dem immer etwas passieren kann. Schlussendlich haben wir es sauber zu Ende gespielt und wir hatten Möglichkeiten, das Spiel höher zu gewinnen. Im Endeffekt sind es 3 Punkte, die nehmen wir so.“

…Spiel gegen Milan: „Die Vorfreude ist schon sehr groß, aber ich hatte das Spiel noch nicht im Kopf. Jetzt heißt es aber voller Fokus und volle Freude auf Mittwoch.“

…seinen aktuellen körperlichen Zustand: „Es waren heute einmal 45 Minuten, die in Ordnung waren und ich habe mich auch ganz gut gefühlt. Ein bisschen etwas fehlt noch auf 100%. Ob ich dann am Mittwoch beginne oder nicht, werde ich sehen.“

Hatten durchaus ihre Momente im Spiel: Abwehrspieler Marin Karamarko und der TSV Hartberg, die nach den beiden 1:5-Klatschen gegen WSG Tirol & SK Rapid Wien eine Reaktion zeigten. Rechts Rechtsverteidiger Ignace van der Brempt vom FC Red Bull Salzburg.

"Performance war beherzt und defensiv sehr gut"

Klaus Schmidt (Trainer TSV Hartberg) über...

…das Spiel: „Wir haben uns sehr teuer verkauft, aber trotzdem ist es ein 0:1 und das tut natürlich weh. Die Performance der Mannschaft war beherzt und defensiv war es sehr gut. Nach vorne hin haben wir gewusst, dass wir Möglichkeiten bekommen. Die haben wir aber leider nicht genutzt. Momentan sind wir einfach in der Kiste und da ist es schwierig heraus zu hüpfen.“

…die Defensive: „Wir müssen stabiler werden, weil wenn wir in zwei Partien zehn Tore bekommen, muss sich etwas ändern. Die Mannschaft hat heute eine klare Reaktion gezeigt und auch aufgrund der Aufstellung und der Art und Weise, wie wir gespielt haben, haben wir kompakter gewirkt und wir haben auch wenig zugelassen.“

…die Punktvorgabe des Vereins: „Natürlich sind 4 Punkte aus den letzten beiden Spielen machbar. Wir müssen jetzt liefern. Das ist uns und mir klar. Wenn wir weiter an uns glauben, dann können wir diese Situation lösen.“

…die aktuelle Situation (vor dem Spiel): „Ich spüre zum 1. Mal, dass es überall herein regnet und ich bin daran beteiligt, dass es hierhergekommen ist. In der Regel bin ich irgendwo hingekommen und das Dach war offen. Ich bin dann hingekommen und habe versucht, das irgendwie zu schließen und das ist auch immer gelungen. Jetzt bin ich daran beteiligt, dass es stürmt und schneit. Das ist die Wahrheit.“

"Momentan ist es eine Scheiß Hockn"

…seinen wackeligen Trainerstuhl: „Es wäre natürlich das Größte, wenn ich mit dieser Geschichte jetzt in die Winterpause komme und der TSV Hartberg dann sagt, wir glauben an Klaus Schmidt und geben ihm im Frühjahr die Möglichkeit weiterzuarbeiten. Dafür mache ich das und wenn es nicht ist, dann ist es das eben nicht. Ich gebe in jeder Sekunde alles, dass ich dorthin komme. Dann kann ich irgendwann zurückschauen und sagen, es war extrem mühsam, aber ich habe es geschafft. Dafür mache ich es und dafür lebe ich. Aber momentan ist es eine Scheiß Hockn.“

…seine fehlende Abgebrühtheit in einem Vorbericht: „Jeder der mich kennt weiß, dass ich mich zu 1000% mit meinem Job identifiziere und extrem auf meinen Job stehe. Wir verlieren 1:5 und es ist für mich keine Überwindung vor die Mannschaft zu treten und ihnen meine Meinung zu sagen. Das ist keine Belastung, aber die Zeit dazwischen, wo man so eine Niederlage verarbeitet, ist mühsam. Meine Nächte sind sehr kurz und die Schlafstunden kann man auf einer Hand abzählen. Das gehört aber auch einfach dazu.“

„Auftritt war so, dass man zufrieden sein kann mit dem Trainer“

Erich Korherr (Obmann und Sportlicher Leiter TSV Hartberg) über...

…das Spiel: „Das war eine sehr gute Leistung, vor allem kämpferisch. Wir haben alles gegeben und das war sehr in Ordnung.“

…die defensive Stabilität: „Das war eine klare Ansage von den Trainern und von mir, dass die Defensive stabil stehen soll. Das haben wir heute gezeigt.“

…Klaus Schmidt: „Es hat zwar keine Punkte gegeben, aber der Auftritt war so, dass man zufrieden sein kann mit dem Trainer. Ich gehe davon aus, dass er bis Winter unser Trainer ist.“

…kommende 2 Spiele: „Zumindest Lustenau ist ein Spiel gegen einen direkten Konkurrenten. Zuhause sollten wir da möglichst 3 Punkte machen. Wenn das nicht gelingt, müssen wir im Winter darüber nachdenken, was man macht. Dann muss man sich zusammensetzen, analysieren und das bestmögliche für den TSV Hartberg machen."

"Bin kein Freund davon, wenn Verantwortlicher solche Forderungen aufstellt"

Marc Janko (Sky Experte) über...

…TSV Hartberg: „Sie waren heute viel couragierter, engagierter und viel näher am Mann. Das muss man auch sehen, wenn man sich da unten herausziehen will.“

…die 4-Punkte-Forderung von Hartberg: „Ich bin kein Freund davon, wenn ein Verantwortlicher solche Forderungen aufstellt. Entweder bin ich zufrieden mit der Arbeit des Trainers oder ich bin es nicht. Dass man sich dann im Winter zusammensetzt, ist natürlich legitim, aber das macht man ja ohnehin.“

…Andreas Ulmer: „Er war immer schon ein herausragender Profi. Ich kann nichts Negatives über ihn sagen und er ist auch ein feiner Kerl.“

