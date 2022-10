ÖFB-Präsident Gerhard Milletich sieht sich mit dem Vorwurf konfrontiert, sein Ehrenamt beim Fußball-Bund für das Lukrieren von Inseraten in seinem privaten Unternehmen genutzt zu haben. Milletich ist als Geschäftsführer des Bohmann-Verlages Herausgeber und Key-Account-Manager des Schau-Magazins in einem. Und tatsächlich: Die Inserate von vier namhaften ÖFB-Sponsoren sind in der Juni-Ausgabe seiner Zeitschrift zu finden. Nur ein Zufall? Oder benutzt der höchste Fußballfunktionär des Landes tatsächlich sein Ehrenamt, um mit seinem Unternehmen Geschäfte zu machen, so der Vorwurf des "Kurier"? Der ÖFB-Boss wehrt sich nun via Pressemeldung vehement:

"Die in der heutigen Ausgabe des KURIER erhobenen Behauptungen sind unrichtig und auf das Schärfste zurückzuweisen. Im Rahmen meiner Tätigkeit als Verleger habe ich mich nachweislich bereits seit Jahren bzw. Jahrzehnten - also vor meinem Amtsantritt als ÖFB-Präsident - in Geschäftsbeziehungen mit Firmen befunden, die auch ÖFB-Partner sind. Diese Geschäftsbeziehungen sind völlig transparent und nachvollziehbar und stehen in keinerlei Zusammenhang mit meiner ehrenamtlichen ÖFB-Präsidentschaft. Derzeit werden rechtliche Schritte aufgrund der erhobenen unrichtigen Behauptungen gegen das Medium und den Autor von meinen Anwälten geprüft", so Gerhard Milletich.

Foto: ÖFB/Kelemen