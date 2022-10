Selbst wenn in der 14. Rd. der ADMIRAL Bundesliga der WAC nach 3 Niederlagen in Folge nicht gerade mit breiter Brust nach Pasching kam, war eine erneute Klatsche, wie beim 1:5 in Wolfsberg, nicht zu erwarten. Auch nicht unbedingt, dass es beim verdienten 4:1 des LASK der Sonntag des Robert Žulj werden würde. Zulj zelebrierte mit seinem rechten "Zauberfuss" zwei Freistoßbälle und erzielte als zwischenzeitliche Zugabe aus nächster Nähe ein weiteres Tor beim 12-Minuten-Hattrick. Der 30-jährige Welser äußerte sich hernach ebenso bei Ligaportal wie Peter Michorl, Jubiliar René Renner & Chefcoach Dietmar Kühbauer

Der heutige "König" und sein "Kronprinz": Robert Žulj & Sascha Horvath, der nach Eckball von Peter Michorl per Kopfball verlängerte und dem Dreifach-Torschützen das 2:0 auf dem "Silbertablett servierte".

"Lasse trotzdem gern unseren Stürmern Vorrang"

Robert Žulj über...

...wo sein 12-Min.-Hattrick in stolzer Fußball-Vita einzustufen ist: "Ganz weit oben, weil das erst mein 2. Hattrick war. Aber ich sag´s ganz ehrlich, ich bin sehr froh, dass wir nach 2 Monaten endlich mal wieder Zuhause gewonnen haben. Mit einer sehr guten Leistung. Haben viele Torchancen herausgespielt. Gut verteidigt als Mannschaft. Genau so müssen auch nächste Woche bei Rapid spielen."

...warum man heute erst in dieser Saison seine phantastische Standard-Qualität sah: "So viele Chancen hatte ich da noch nicht. Heißt jetzt aber nicht, dass ich jeden so rein mache. Klar versuche ich bei so einer Entfernung immer ein Tor zu machen, gelingt nicht immer."

...beim Hinspiel 4er-Pack Ljubicic, heute auch für Zulj möglich, doch bei 3 Toren die einfachste Chance zum 4. ausgelassen: "Ja...(lacht und gerät ins Stocken)...das stimmt. Ich lasse trotzdem gern unseren Stürmern den Vorrang. Die sollen die Tore machen. Ich möchte natürlich auch meine Tore machen, aber glaub mir, mir ist viel wichtiger, dass wir als Mannschaft gewonnen haben. Ob ich dann drei oder vier Tore mache, ist mir nicht so wichtig."

...was außer den 3 Tore nach Standards heute entscheidend war, LASK ja in allen Belangen überlegen: "Dass wir dominant am Ball waren. Das was uns oft fehlt, wenn wir in Rückstand geraten oder in einer schweren Phase des Spiels einfach wieder mehr den Ball haben. Genau dann kannst du die Torchancen herausspielen und das war ein richtiger Schritt heute."

...erstmaliges Offensiv-Mittelfeld-Trio Nakamura, Zulj und Horvath in Startelf: "Dass jeder seine Qualität hat, sieht man Woche für Woche. Der Trainer entscheidet dann am Ende des Tages wer bzw. wie wir spielen. Unser Job ist es dann am besten zu performen. Wenn es dann so klappt wie heute, dann freuen wir uns natürlich."

...wann vor dem Match klar war, dass in dieser 3er-Formation gespielt wird: "Für mich war gar nichts klar. Der Trainer hat das heute erst oder vlt. früher entschieden, wir haben es aber heute erst erfahren. Aber alle haben es gut gemacht."

...wann erfahren: "Heute in der Teambesprechung."

...ob 3. Platz für die Winterpause zementiert ist: "Finde ich nicht. Wenn man sieht, dass wir heute nicht gewonnen hätten, kommt jeder ran. Nach der Punkteteilung sind es ein oder zwei Punkte, und verlierst du dann ein Spiel bist du Vierter oder Fünfter. Von daher war das heute schon wichtig. Wir sollten uns da nicht blenden lassen. Wir müssen nächste Woche wieder Vollgas geben, gegen Rapid und dann Sturm. Highlightspiele. Da gibt es kein Platz 3 einzementiert."

War wieder Denker & Lenker im LASK-Spiel: Peter Michorl, der an zwei Standard-Toren beteiligt war und selbst mit einem Pfostenschuss (mit seinem "schwächeren" rechten) Pech hatte.

"Vom Kopfball-Ungeheuer bis zum Dosenöffner"

Peter Michorl über..

...wieviel Zusatzeinheiten es für Standards unter der Woche gab: "Die selben Einheiten wie immer. Heute hat unser Kopfball-Ungeheuer, der Sascha Horvath, den Ball gut verlängert und einen guten Laufweg gemacht. Glaube die Bälle kommen nie schlecht, ist halt auch immer eine Frage des Durchsetzungsvermögens in der Box. Das ist jetzt kein Vorwurf an die Spieler in der Box, ist nicht immer einfach. Es gibt Phasen, da funktioniert es und du machst 3 Tore in einem Spiel und dann wieder welche, da machst du über eine lange Zeit nichts. Heut ist es gelungen. Wir freuen uns darüber, weil es ein Dosenöffner heute war."

...9 Tore und 6 Punkte im Herbst gegen den WAC, der neue LASK-Lieblingsgegner: "Wir haben auch in der Vergangenheit immer gute Spiele gegen den WAC gezeigt. Heute haben wir einen sehr guten Tag erwischt über 90 Minuten. Das Gegentor ist bei 4:1 ein bisschen ärgerlich. Wir hätten gern zu Null gespielt. Aber heute kann man darüber hinwegsehen."

...Ausblick für Restpartien 2022 bei Rapid und gegen Sturm: "Da gibt so ein Spiel wie heute Selbstvertrauen, weil wir es über 90 Minuten kontrolliert haben, 4 Tore gemacht und Chancen auf weitere gehabt."

"Können heute erstmal beruhigt schlafen"

René Renner über...

...den ersehnten Sieg nach 4 Partien ohne Heimerfolg und seinem 150. BL-Spiel: "Ein schöner Sieg. Wir haben es sehr gut gemacht. Genau das umgesetzt, was wir die letzten Wochen nicht umgesetzt haben, die Chancen schnell genutzt und waren kaltschnäuzig vor dem Tor. Dann kann ein Spiel mal so ausgehen."

...wieviel Zusatzeinheiten es für Standards unter der Woche gab: "Der Robby hat den Fuß heute gut eingesteckt gehabt. Den ersten Freistoß hat er wunderschön rein geschossen und den zweiten ins lange Eck. Da muss man ihm zum Hattrick gratulieren."

...Ausblick für Restpartien 2022 bei Rapid und gegen Sturm: "Auf die Tabelle braucht man jetzt noch nicht schauen. Natürlich ist es schön, dass wir da oben mit dabei sind. Es sind zwei wichtige Spiele, wo wir uns Punkte für die Frühjahrssaison rausholen können. Wir gehen da mit einem positiven Gefühl rein in die Spiele und können heut erstmal beruhigt schlafen."

"Für Kopf war das Spiel heute sehr wichtig"

Chefcoach Dietmar Kühbauer über...

...das Spiel: „Für uns ist der heutige Sieg immens wichtig, wir bleiben damit oben dabei. Aber nicht nur tabellarisch, auch für den Kopf war das Spiel heute sehr wichtig – wir haben in den letzten Wochen immer wieder gute Leistungen zuhause gezeigt und trotz vieler guter Möglichkeiten keine Siege eingefahren. Heute ist uns das endlich wieder gelungen – von Minute eins bis 90 hat man den Jungs angesehen, dass sie die Partie unbedingt gewinnen wollen. Das freut mich heute am meisten.“

...Entscheidung für Offensiv-Trio Nakamura, Zulj und Horvath und Goiginger ausnahmsweise nicht in Startelf: "Man schläft über Entscheidungen. Am Tag davor war es nicht so. Wir haben dann anders trainiert. Trotzdem habe ich mir schon überlegt, wo wer Vorteile haben könnte. Was der Goigi (Anm.: Thomas Goiginger) nicht hat und was der Sascha hat. Nachträglich war es dann die richtige Entscheidung.

...Auswechslungs-"Panne"...Luca Wimhofer stand schon bereit zur Einwechslung, doch dann kam Nemanja Celic: "Das war keine Panne. Ursprünglich war es so, dass wir Ziereis und Stojkovic austauschen wollten, weil sie Kleinigkeiten gehabt haben. Dann ist Robert (Zulj) dazwischen gefunkt und sagte, dass er Probleme habe. Ich hatte gehofft, dass wir ihn durchbringen können, doch es ging laut ihm nicht mehr. Wäre schön gewesen für Luca Wimhofer, dass er rein kommt. Andererseits geht es im Fußball nicht um Sentimentalitäten. Wir mussten dann schauen, dass wir das dann noch stabil halten."

...Robert Žulj: "Die 3 Tore waren für ihn sehr wichtig, ist sein 1. Hattrick bei uns gewesen. Ich denke, dass er uns im Frühjahr noch viel mehr helfen wird und immer noch nicht auf 100 ist. Trotzdem ist er ein Spieler, der Bälle gut sichern und Räume gut bespielen kann. Bin froh, dass wir ihn haben und es wird ihn genauso freuen, dass wes wichtige Tore für uns waren."

"Sturm ist Salzburg sehr nahe"

...Ausblick letzten beiden Spiele 2022 bei Rapid und gegen Sturm: "Wir haben uns grundsätzlich in eine gute Position gebracht. Das 1. Ziel von uns ist, dass wir im oberen Playoff sind. Das ist das Wichtigste für uns. Ich glaube, da muss es mit dem Teufel zu gehen, dass wir das jetzt nicht schaffen würden.

Trotzdem sind jetzt noch zwei Spiele. Rapid hat gestern immer wieder Herz bewiesen, sie sind immer wieder zurück gekommen. Und Sturm ist in dieser Saison aufgrund vom Kader und egal, wen sie eintauschen, nicht eine Sekunde schlechter werden, Salzburg sehr nahe. Das sind für uns zwei Spiele, die wir beide gewinnen und auch verlieren können. Wenn Platz 3 am Ende des Jahres drin wäre, würden wir ihn wahrscheinlich nehmen. Aber wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir wollen jetzt erst mal den heutigen Sieg genießen."

