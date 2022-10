Mit dem verdienten 2:1-Heimsieg über den tapferen Tabellenvorletzten SV Guntamatic Ried ist der SK Sturm Graz nunmehr seit 9 Spielen in der ADMIRAL Bundesliga unbesiegt, blieb im für die Elf von Chefcoach Christian Ilzer "Goldenen Oktober" wettbewerbsübergreifend in Europa League (2x Remis vs. Lazio Rom, 1:0-Sieg über Feyenoord), ÖFB-Cup (1:0 vs. GAK 1902) und Liga in 9 Pflichtpartien unbesiegt. Nachfolgend Statements aus dem Lager der Steirer & Innviertler.

"Mannschaft ist hungrig und will weitere Erfolge"

Christian Ilzer (Trainer SK Sturm Graz) über...

…das Spiel: „Wir haben von der 1. Minute an das Spielgeschehen dominiert. Wir sind in Führung gegangen und haben es dann verabsäumt nachzulegen. Die 2. Hälfte war dann wesentlich ausgeglichener. Wir müssen das 1:1 hinnehmen, aber nach dem 2:1 war es wieder komplett unter Kontrolle.“



…die Entwicklung der Mannschaft: „Wir nehmen viel Selbstvertrauen mit. Es war ein goldener Oktober. Die Mannschaft ist nach einem Sieg nicht zufrieden. Sie ist hungrig und will weitere Erfolge. Wir haben eine unglaubliche Bank, aber haben aktuell ein bisschen zu kämpfen mit angeschlagenen Spielern. Die Spieler sind im Rhythmus drinnen, international zu spielen. Es war heute das letzte Heimspiel und die Fans waren wieder unglaublich. Sie haben uns durch diese bisherige Saison getragen.“



…sein Trainerteam: „Ich habe ein fantastisches Trainerteam – Topexperten und menschlich überragend. Das spürt auch die Mannschaft untereinander. Die Spieler arbeiten interaktiv mit dem Trainerteam zusammen und das ist sicher ein Teil des Erfolges.“

Der 19-jährige Sturm Graz-Angreifer William Bøving im Laufduell mit dem 22-jährigen Deutschen Michael Martin von der SV Guntamatic Ried.

"Werde mich wieder rantasten"

Jakob Jantscher (SK Sturm Graz) über

…das Spiel und sein Tor: „Der Sieg hätte viel höher ausfallen müssen. Der Tormann von Ried hat einen sehr guten Tag erwischt und hat Ried sehr lange im Spiel gehalten. Das Tor tut immer gut, aber es ist wichtig, dass wir das Spiel gewonnen haben, dass wir dranbleiben und den Flow mitnehmen und wir schauen, dass wir am Donnerstag nachlegen.“



…das kommende Spiel gegen FC Midtjylland: „Wir haben in den letzten Wochen bewiesen, dass wir einen sehr guten Kader und viel Selbstvertrauen haben. Wir strotzen vor Selbstvertrauen und werden versuchen, dort zu gewinnen.“



…seine persönliche Fitness: „Ich bin froh, dass ich wieder fit bin. Die Wade hält, das ist das Wichtigste und ich werde mich wieder rantasten.“



Otar Kiteishvili (SK Sturm Graz) über das Spiel und seine Verfassung: „Wir mussten dieses Spiel gewinnen und das haben wir geschafft. Ich habe es sehr genossen, heute wieder in der Startelf zu stehen. Wir hatten eine super 1. Hälfte und hätten in der 2. Hälfte höher gewinnen können. Es war schwierig, aber wir haben gewonnen und wir sind auf einem sehr guten Weg. Es war ein bisschen die letzte Konsequenz, die gefehlt hat. Es läuft gut und ich werde hart weiterarbeiten.“

Ließ mit seinem platzierten Distanzschuss und ersten Saisontor beim 1:1-Ausgleich zwischenzeitlich Hoffnung für die Rieder aufkommen: der gebürtige Steirer Stefan Nutz. Der Schussball wurde noch von Mitspieler Seifedin Chabbi unglücklich für Sturm-Schlussmann Siebenhandl abgefälscht.

„Wenn man Kräfteverhältnisse zwischen uns und Sturm vergleicht, gibt es keine größere Diskrepanz“

Christian Heinle (Trainer SV Guntamatic Ried) über...

…das Spiel: „Wenn man die Kräfteverhältnisse zwischen uns und Sturm vergleicht, gibt es keine größere Diskrepanz momentan. Trotzdem war der Auftritt von uns sehr ordentlich. Es muss alles passen und war ein unglückliches 1:2, aber natürlich geht das in Ordnung über das Spiel gesehen. Man hat gesehen, dass wir uns ein paar Mal befreit haben, aber wir investieren sehr viel, um Situationen zu kreieren, um vorne hineinzukommen. Einige gute Ansätze hat man gesehen. Das Wichtigste war, dass wir in die Spur kommen. Jetzt ist es wichtig, dass wir in den verbleibenden zwei Spielen etwas mitnehmen und gut in die Wintervorbereitung kommen.“



…die Leistung von Samuel Sahin-Radlinger: „Überragend. Bei der Qualität von Sturm brauchst du einen ‚Sami‘ in Überform.“

„Am Ende hat man den Klassenunterschied gemerkt“

Keeper Samuel Sahin-Radlinger (SV Guntamatic Ried) über

…das Spiel: „Es war heute schon eine verdiente Nummer. In der 1. Halbzeit haben wir uns nicht so viel zugetraut und haben zu viele Chancen zugelassen. Wir kommen dann wieder zurück in die Partie und dann haben wir uns mutig hinausgespielt und genau zu dem Zeitpunkt bekommen wir das zweite Tor. Dann war es brutal schwer und am Ende hat man den Klassenunterschied gemerkt.“



…die momentane Tabellensituation: „Es ist natürlich extrem bitter. Die Tabellensituation ist alles andere als schön für uns. Für uns gilt es, an den guten Phasen des Spiels anzuknüpfen.“

Wir gewinnen knapp, aber verdient mit 2:1 und schließen das letzte Heimspiel des Jahres mit einem Sieg ab! Sehr stark, Jungs! 🫶⚫️⚪️ #sturmgraz #AdmiralBL #STUSVR

STU 2:1 SVR | ⏱️ 90+3' pic.twitter.com/ZolccJ9HXb — SK Sturm Graz (@SKSturm) October 30, 2022

"Er ist der kreative Kopf im Team"

Alfred Tatar (Sky Experte) über...

…die Leistung von SV Ried: „Ich habe eine Rieder Mannschaft gesehen, die in Ordnung ist vom Setting her. Man ist weder unter die Räder gekommen, noch hatte man nicht die Chance, dass man noch etwas holen kann.“



…Otar Kiteishvili: „Er ist der kreative Kopf im Team, der das aber nur ausspielen kann, wenn er topfit ist. Auf diesem Weg muss er unterstützt werden. Man muss ihn an sein höchstes Leistungsniveau behutsam ranführen.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL