Mit der 8. Niederlage nach 14 Runden in der ADMIRAL Bundesliga hat der WAC weiter an Boden auf den 1. Platz "über dem Strich" verloren. 5 Zähler Rückstand auf den 5. Austria Wien. Wie beim 1:5 im Hinspiel daheim kassierten die Kärntner auch beim LASK mit 4:1 eine Klatsche, haben mit 32 Gegentoren die meisten der Liga. Mit 9 allein fast ein Drittel gegen die Linzer, die nach Zuljs Hattrick nach 23 Minuten praktisch schon früh als Sieger feststanden. Für die Elf von Chefcoach Robin Dutt dagegen die 4. Niederlage in Serie. Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann fragte nach im Wölfe-Rudel.

"Sitzfußball" mit dem Triplepacker Robert Zulj, der selbst am Boden und mit geschlossenen Augen nicht vom Ball zu trennen war. Rechts Konstantin Kerschbaumer.

"Wir müssen mehr vom Nachdenken wieder ins Tun kommen"

Abwehrspieler Michael Novak über...

...Auf und Ab, Zwischenhoch von 3 Siegen, jetzt 4 Niederlagen in Serie: "Ich denke grad nach und kenne das beim WAC nicht. In meiner Zeit, die ich jetzt da bin, war es meist immer ganz gut. Dass wir so auf und abgehen ist mir neu. Schwierig. Momentan merkt man, dass alle nachdenken und während wir nachdenken, läuft das Spiel an uns vorbei. Und bis wir irgendwie realisiert haben, sind wir 3:0 hinten.

Wir müssen mehr vom Nachdenken wieder ins Tun kommen, mehr ins Fußball spielen, mehr an unsere Stärken glauben und unsere Fähigkeiten. Dann werden wir da wieder rausfinden."

"Haben ja letzte 3 Wochen nicht Fußballspielen verlernt"

...ob es nur Kopfsache ist, weil auch Griffigkeit fehlte und zu weit weg von Gegenspielern: "Ja, aber das ist natürlich die Sekunde, wo du überlegst, gehöre ich dorthin oder dahin. Dann ist es schon zu spät. Und der nächste überlegt auch, gehöre ich dorthin oder dahin. Dann ist es schon zu spät. Und am Ende summiert sich das und du bist dann zwei Schritte zu spät. Dann kriegst du die Tore, weil der LASK das natürlich mit seiner Qualität ausnützt. Das sind feine Sachen. Wir haben ja nicht die letzten 3 Wochen das Fußball spielen verlernt. Sondern es ist einfach zu kopflastig und zu wenig im Tun. Dann passieren diese Dinge."

...ob Standard-Qualitäten vom LASK nicht vorher thematisiert wurden: "Wenn ein mal ein Freistoß gepfiffen ist und wir hatten ja da die ersten beiden, dann ist das schwer zu verhindern. Da können wir noch 27 Mal sagen sie machen es so gut, wenn sie ihn dann so treffen. Da dürfen halt nicht die Freistöße passieren. Wenn du natürlich die ganze erste Halbzeit praktisch in unserer Hälfte verbringst, dann passieren Freistöße. Und der Corner ist immer so eine Aufmerksamkeits-Geschichte. Und da sind wir wieder bei dem...ich denk nach, ich denk nach und versäume die Sekunde, wo mein Gegenspieler läuft und verlängert...der nächste hinten denkt die Sekunde zu langsam und schon ist der Ball im Tor. Das ist dann im Endeffekt das selbe Problem."

...Ausblick Heimspiel Salzburg, auswärts Austria Wien: "Wir müssen Spiele gewinnen, wurscht wer da kommt und wo wir sind. Auf die Basics konzentrieren, wieder ins Tun kommen. In unserer momentanen Verfassung ist es nochmehr wurscht, wer da her kommt. Salzburg ist überhaupt das Beste, was uns passieren kann. Schärfer können die Sinne nicht geschärft sein im Moment."

"Wie viele Gegentore wir kriegen ist schon kritisch"

Torhüter Hendrick Bonmann über...

...Ursachenforschung der Niederlage und die drei frühen Standard-Gegentore: "Ja, wie soll man das erklären. Ist eine gute Frage. 3 Standard-Tore. Guter Eckball, gute Freistöße. Da haben sie sich offensichtlich was überlegt. Muss man natürlich trotzdem besser verteidigen. Den direkten Freistoß zum 1:0 macht er rein, was soll man da machen. Aber grundsätzlich...wie viele Gegentore wir kriegen ist schon kritisch."

...mit 32 Gegentoren die meisten der Liga, wo Hebel anzusetzen: "Eigentlich haben wir unter der Woche schon den Hebel angesetzt und was neues versucht. Uns zusammengesetzt und was besprochen. Das hat nicht funktioniert heute. Da geht es auch um die individuelle Zweikampf-Quote, die momentan nicht stimmt. Auch heute nicht. Daran müssen wir ansetzen. Jeder einzelne Zweikampf...dass man den gewinnen will. Das ist das erste, was jetzt kommt, bevor es irgendwo um Taktik geht."

...dass die Basics fehlen und man nicht griffig ist: "Ja, gute Frage, stell ich mir auch. Ganz erklären kann man es nicht. Es waren dann auch 3 Standardtore und nicht aus dem Spiel, von daher haben wir nicht alles schlecht verteidigt. Aber so ganz kann ich es nicht erklären, können wir nicht, sonst würden wir es schneller abstellen."

"Müssen mit aller Macht versuchen vor Weihnachten noch Punkte zu kriegen"

...Auf und Ab der Saison, mal 3 Siege in Serie, jetzt wieder 4 Niederlagen, Blick voraus gegen Salzburg und Austria Wien: "Der Ausblick ist momentan Stand heute nicht gut. Deswegen müssen wir morgen den Mund abwischen, so schlecht sich das anhört, weil es ein widerlicher Spruch ist. Es tut mir weh den zu sagen, aber es stimmt leider. Dann wieder nach vorne blicken.

Gegen Salzburg haben wir in unserer momentanen Situation wenig zu verlieren. Vielleicht spielen wir da befreit auf und schaffen es. Bei Austria Wien gilt das Gleiche. Wir müssen mit aller Macht irgendwie versuchen vor Weihnachten noch Punkte zu kriegen."

"Nicht die Nerven verlieren und die Ruhe bewahren"

Chefcoach Robin Dutt über...

...wie zu erklären, dass Griffigkeit und Basics fehlten: "Da müssten wir jetzt Spieler für Spieler durchgehen. Ein junger Spieler macht Fehler aufgrund seiner Unerfahrenheit. Ein anderer Spieler nach 3 Niederlagen aufgrund seiner Unsicherheit. So müssten wir jetzt jeden Spieler durchgehen. Doch dafür ist die Analysesitzung für die Mannschaft da."

...wie man aus der prekären Situation wieder rauskommt: "Erst mal nicht die Nerven verlieren und die Ruhe bewahren. Die Spieler, die in so Situationen in den Arm genommen werden müssen, in den Arm nehmen. Und die Spieler, die vlt. nochmal eine etwas deutlichere Ansprache brauchen, deutlich ansprechen. Kein Pauschalurteil über die komplette Mannschaft fällen. Sondern jeden Spieler als einzeln zu sehen. Das ist für mich der persönlich richtige Weg bei jedem einzelnen zu finden."

...defensivere Ausrichtung gegenüber bisherigen Spielen: "Ich habe schon vorher geahnt, dass kann ich aber nicht belegen, wenn wir zu defensiv spielen dadurch zu weit von unseren Stärken wegkommen. Die die Offensive ist. Wir hatten vor dem Spieltag die zweitmeisten Tore geschossen. Ich bin jetzt bestätigt darin. Wir wären es lieber gewesen, wenn wir andersherum eine Lösung gehabt hätten. Aber ich glaube wir sind halt eine Mannschaft, die defensiv nicht stabil ist und die, wenn wir zu defensiv spielen, offensiv keine Tugenden mehr haben.

"Ich weiß, was zu tun ist"

Deswegen haben wir in der 2. Halbzeit gesagt, jetzt stellen wir auf Null, auf neu. Spielen wieder das System, wie wir es kennen. Offensives, hohes Pressing...nehmen in Kauf, dass wir Torchancen zulassen. Da haben wir ja dann auch welche zugelassen, aber nicht ganz so viele wie in der 1. Halbzeit. Aber was viel entscheidender war...wir selber hatten nun Chancen. In all meinen Jahren als Trainer...wenn mich jemand frägt, ob ich mich hinten verkrieche und verliere oder mit wehenden Fahnen...dann verliere ich lieber mit wehenden Fahnen und habe den Eindruck, das Spiel selbst in die Hand genommen zu haben. Das war heute die Entscheidung, hinter der stehe ich. Doch Ratlosigkeit ist keine, ich weiß, was zu tun ist."

...weiter dazu: "Defensiv gut zu stehen heißt ja nicht, dass du stehst. Da gilt es Zweikämpfe zu führen und die haben wir heute nicht gut geführt. Und die Standards waren ja nicht von irgendwo oder 40 Metern, sondern 20 Metern vor dem Tor. Und da ist der Zulj verdammt stark. Unser Plan ging heute nicht auf."

Thierno Ballo, vor Jahren bei Chemie Linz und dem LASK in der Jugend ausgebildet, und der WAC lbieben meist nur "2. Sieger" und liefen Branko Jovicic und dem LASK hinterher.

Weitere Statements bei Sky Sport Austria nachfolgend.

"Hätten heute gegen jeden Zweitligisten oder Regionalligisten verloren"

Dominik Baumgartner: „Die 1. Halbzeit war katastrophal. Ich glaube, schlechter geht es nicht mehr. In der 2. Halbzeit haben wir dann zumindest versucht, unser Gesicht zu wahren. Zumindest die 2. Halbzeit haben wir nicht verloren, aber die erste war katastrophal. Katastrophal, es gibt gar kein anderes Wort. Passiver als wir kann man nicht sein. Wenn man so auftritt wie wir in der 1. Halbzeit, wird man jedes Spiel in der Bundesliga verlieren. Wir hätten heute gegen jeden Zweitligisten oder Regionalligisten verloren, von daher war es eine absolut verdiente Niederlage. Wir werden versuchen, die Köpfe in die Höhe zu bekommen, aber es wird nicht leichter.“

Kapitän Mario Leitgeb: „Wir haben viel probiert diese Woche und umgestellt. Aber wie wir in der ersten Halbzeit reagiert haben, wirkte wahrscheinlich ein wenig planlos und es hat sich auch am Spielfeld ganz schlecht angefühlt. Wir hatten überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel. Sie hätten Hösche mit uns spielen können, wenn sie wollen. Da können wir noch viel reden, es wird nicht besser.“



Konstantin Kerschbaumer: „Wir wollten kompakter agieren. Das kippt dann natürlich durch drei Standardtore. Es ist überhaupt nicht optimal verlaufen und der Plan ging nicht auf, wie wir es vorgehabt haben.“

Nichts zu holen in Linz. pic.twitter.com/PG2pxUsJKW — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) October 30, 2022

Spiel-FILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at