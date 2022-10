Verrückte Duelle in diesem Herbst zwischen Austria Wien und dem SCR Altach, der beim Hinspiel noch nach 0:2-Rückstand per LuckyPunch durch Nuhiu einen 3:2-Heimsieg feierte. Diesmal lagen die Vorarlberger vorn, mit 1:0 zur Pause, ehe Dominik Fitz mit seinem Doppelpack den Eurofightern das Happyend bescherte. Und dabei trafen die Wiener Violetten diesmal Last-Minute zum 2:1-Siegtor...und was war das für ein cooler Elfer von Dominik Fitz. Nachfolgend Statements zu dieser Partie der 14. Runde in der ADMIRAL Bundesliga.

"Der beste Fitz, den wir bisher gesehen haben"

Manfred Schmid (Trainer FK Austria Wien) über...

...das Spiel: „Wir haben uns überlegt, wie wir spielen wollen und es hat auch ganz gut funktioniert. Wir waren im Mittelfeld in Überzahl und haben sie (die Spieler von Altach, Anm.) viel bewegt und man hat gesehen, dass sie am Ende sehr müde waren. Wir haben die richtigen Räume bespielt, sind viel über außen gekommen, aber haben die Tore nicht gemacht, das war das Problem.“



…momentane Verfassung von Dominik Fitz: „Ich habe noch keinen besseren gesehen als diesen jetzt. Im Moment ist er sicher der beste Fitz, den wir bisher gesehen haben.“

"Erlösung in Nachspielzeit war extrem wichtig"

Doppeltorschütze Dominik Fitz (FK Austria Wien) über

…das Spiel: „Wir waren über 90 Minuten gesehen die bessere Mannschaft. Wir hatten am Anfang kurz Schwierigkeiten, in die Partie reinzukommen, aber hatten dann Chance um Chance. Ich hätte in der 1. Halbzeit schon 2 Tore machen müssen, aber bin extrem glücklich, dass es am Ende gereicht hat für 3 Punkte. Wir sind 90 Minuten angelaufen und haben uns schwergetan, die Kugel hineinzubekommen. Die Erlösung in der Nachspielzeit war extrem wichtig. Jetzt gehen wir mit dem Gefühl des Sieges heraus, das ist das Wichtigste. Im Großen und Ganzen können wir stolz auf uns sein.“



…sein Elfmetertor: „Es war knapp, Tino (Casali, Anm.) ist lange stehengeblieben. Beim Jubel haben wir dann alle den Emotionen freien Lauf gelassen.“



FAK-Kapitän Lukas Mühl (FK Austria Wien) über seinen Genesungsprozess (in Halbzeitpause): „Es wird besser, aber es ist noch nicht so, dass ich spielen kann. Ich schaue von Tag zu Tag und gebe mein Bestes, dass ich noch dieses Jahr auf dem Feld stehen kann für die Austria. Ich will natürlich schon Spiele machen im Winter, aber die Gesundheit steht über allem, da muss man schon aufpassen, was man macht.“

"Tun uns schwer, wenn eine Manschaft gute Fußballer drinnen hat, mit technisch starken Spielern"

Miroslav Klose (Trainer CASHPOINT SCR Altach): „Es war so ein Spiel, wie ich es mir erwartet habe. Der Sieg für die Austria ist völlig verdient, wenn man sieht, welche Chancen sie kreiert haben. Ich habe mich entschieden, in der Halbzeit nicht zu wechseln. Meine Mannschaft hat großartig gekämpft und wenn wir das beibehalten, sind wir auf einem guten Weg.

Wir tun uns schwer, wenn eine Mannschaft gute Fußballer drinnen hat, mit technisch starken Spielern. Dann verpassen wir ein bisschen den Zeitpunkt. Bei den Ballannahmen wollen wir beim Gegner sein und das verpassen wir oft, deswegen hat es heute nicht funktioniert.“

"Altacher Trend ist aufwärtsgerichtet"

Alfred Tatar (Sky Experte) über...

…die Leistung von Altach: „Das Einzige, was sich Altach vorwerfen kann, ist, dass man im entscheidenden Moment das Spiel nicht auf seine Seite geholt hat. Der Trend ist trotz allem aufwärtsgerichtet. Das ist ein Fingerzeig, wohin es im Frühjahr gehen wird.“



…die Leistung von Austria Wien: „Man hat sehr viele Möglichkeiten benötigt, um den Sieg ins Trockene zu bringen.“



…Dominik Fitz: „Er ist aus Sicht der Austria die wichtigste Personalie heuer. Wie er schon seit Beginn der Saison dem Spiel der Austria seinen Stempel aufdrückt, ist beeindruckend.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Josef Parak