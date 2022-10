Was macht Robert Ibertsberger? Der 45-jährige UEFA-Trainer-Pro-Lizenz-Inhaber wurde am 18. April nach 108 Tagen als Chefcoach bei ADMIRAL Bundesligist SV Guntamatic Ried entlassen. Nach nur 11 Pflichtpartien (4S, 3U, 4N), in denen der Seekirchener die Innviertler im ÖFB-Cup-Viertel- und Halbfinale ins Finale führte und in der BL einen 2:0-Prestige-Sieg im OÖ-Derby auswärts beim LASK feierte (2. April). Nur 16 Tage danach war das "Kapitel Ried" jäh ad acta. Im "Give-me-five-"Interview (5 Fragen = 5 Antworten) äußert sich der ehemalige ÖFB-Team-Abwehrspieler (8 Einsätze) und Ex-Italien-Legionär exklusiv auf Ligaportal.

Engagiert in der Coachingzone: Der erfahrene Bundesliga-Trainer Robert Ibertsberger bei seiner bisher letzten Station, der SV Guntamatic Ried.

"Wird wieder Zeit und kitzelt mich extrem"

Ligaportal: Hallo Robert Ibertsberger. Wie geht es Ihnen im momentanen Ruhe- oder besser Wartestand bzw. was macht ein Trainer in der Auszeit vom Profifußball-Dasein im zurückliegenden Halbjahr?

Robert Ibertsberger: Danke der Nachfrage, mir geht es gut. Natürlich ist die Auszeit jetzt schon etwas länger. Fad wird mir trotzdem nie. Speziell nach der Zeit in Ried hat bei mir schon eine Analyse stattgefunden, warum und weshalb...was waren die Probleme usw.! Ich habe mich auch mit meinem Management abgestimmt, wie es weitergehen kann, soll. In welche Richtung es geht. Im Sommer hat sich dann auch die ein und andere Möglichkeit aufgetan, was dann leider nix geworden ist. Du bereitest dich natürlich immer wieder vor, scoutest und schaust dir die Vereine und Spieler genau an. Genauso ist es jetzt im Herbst auch, wo ich immer wieder die Bundesliga und 2. Liga beobachte. Auch öfters im Stadion bin.

Sofern immer wieder Möglichkeiten rein kommen vom Management, schaust du dir natürlich den Verein, die Mannschaft und die Spieler genau an. Analysierst das Team. Natürlich bleibt auch mehr Zeit für die Familie. Wenn man im Trainergeschäft ist, bleibt das ja immer wieder auf der Strecke. Jetzt wird es aber wieder Zeit und es kitzelt mich schon extrem, um wieder bald eine Mannschaft zu trainieren und zu entwickeln. Mal sehen, was in den nächsten Wochen passiert.

Ligaportal: Angebote gab es also bereits, was sind Ihre Ziele & Perspektiven bzw. wie konkret soll die Philosophie eines kommenden Klubs aussehen, damit sie zu jener vom Trainer Robert Ibertsberger passt?

"Muss eine runde Geschichte sein"

Robert Ibertsberger: Ziel ist, mich mal längerfristig bei einem Verein beweisen zu können. Da heißt es natürlich, dass man mit dem Verein und der sportlichen Führung wirklich eins ist und einen Weg gemeinsam geht. Das ist leider, speziell bei den letzten beiden Stationen, nicht so passiert. Das Ganze war sehr instabil. D.h. es war wenig Rückendeckung da von der sportlichen Leitung.

Das wünsche ich mir und ist auf jeden Fall ein Ziel und Kriterium. Wenn ich wo eine Möglichkeit bekomme, muss das eine runde Geschichte sein. Wenn man nicht zu 100% dahinter steht und überzeugt ist, dann macht das auch keinen Sinn. Das habe ich schon auch mitgenommen aus meinen letzten Stationen. Dass das wichtig ist und sein muss. Von daher werde ich mir das sehr genau aussuchen müssen.

Ligaportal: Sie haben durchaus Referenzen beim SKN St. Pölten und auch der SV Ried, die Sie nach Amtsübernahme Anfang Jänner bis ins ÖFB-Cup-Finale führten, verpassten nur sehr knapp mit der Mannschaft die Meistergruppe, um dann im unteren Playoff einen 2:0-Prestige-Sieg beim LASK zu feiern. Dann die Entlassung! Immer noch überraschend mit zeitlichem Abstand und ein ´dunkles Kapitel´, auch weil es hieß, Sie seien als "Moderator" geholt worden?

"Gab keine sportlichen Gründe für Entlassung bei SV Ried"

Robert Ibertsberger: Ja, grundsätzlich sind die Referenzen großteils gar nicht so schlecht. Fakt ist, dass ich trotzdem immer wieder leider Gottes vom Verein nicht die Möglichkeit bekommen habe, diesen Turnaround wirklich zu schaffen bzw. hat es dann speziell in Ried nicht wirklich sportliche Gründe gegeben. Sondern es war rein eine personelle Entscheidung. Eine persönliche Entscheidung des Vereins, Christian Heinle wieder in vorderster Front sehen zu wollen. Das muss man so akzeptieren.

Das war zu Beginn meiner Entlassung schwer zu verstehen. Auch die getroffenen Aussagen mit ´wir wollten einen Moderator holen` usw.! Das habe ich damals zum 1. Mal gehört. Doch ich glaube, das kann man dann relativ schnell abhaken, weil es keine sportlichen Gründe gab. Das muss man dann akzeptieren. So was passiert nicht oft im Fußball.

Doch es gibt es leider, dass solche Entscheidungen getroffen werden. Wenn man sich entscheidet, Cheftrainer zu sein, muss man mit allen Dingen rechnen. Auch mit so etwas. Aber das haut mich jetzt nicht so wirklich aus der Bahn. Ich weiß, dass es funktioniert hat und daher war das für mich relativ schnell abgehakt.

Ligaportal: Sie verfolgen die Bundesliga weiter. Die Saison brachte in bisher 14 Runden einige Überraschungen, positiv wie negativ. Welche sind das aus Ihrer Sicht?

"Um Platz 6 werden andere Vereine rittern müssen - nicht Klagenfurt & WSG Tirol"

Robert Ibertsberger: Natürlich verfolge ich die Bundesliga weiter sehr genau. Ist schon jedes Jahr interessant, wenn man sich die nicht so gute Performance anschaut, wie z. Bsp. bei Rapid. Die es nachwievor nicht so konstant auf den Platz bringen, wie es sich der Verein und die Verantwortlichen vorstellen. Es ist sehr viel im Sommer im Kader verändert worden, aber es ist noch nicht so diese 100%-ige Einheit auf dem Platz.

Auch beim WAC, der negativ überrascht. Sie haben zwar schon kleine Veränderungen im Kader vorgenommen, aber grundsätzlich ist für mich noch ein sehr guter Stamm vorhanden, der für mich in die Top6 gehört. Da funktioniert es überhaupt nicht. Das letzte Ergebnis beim LASK (Anm.: 4:1), da waren sie speziell in der 1. Halbzeit überhaupt nicht vorhanden. Das zeigen sie immer wieder in vielen Phasen des Spiels. Da merkt man auch die Verunsicherung, die in der Mannschaft herrscht. Es wird sehr schwierig, dass sie die Top6 erreichen können.

Positiv ist für mich der LASK, mit einem unglaublichen Start in den ersten 6,7 Runden. Davon zehren sie immer noch. Sie haben mich schon überrascht, weil sie trotzdem ja viel verändert haben vom Kader her. Diese Siege zu Saisonbeginn hat die Mannschaft sehr schnell zusammen geschweißt. Das funktioniert sehr gut, was der Didi (Anm.: Trainer Kühbauer) wohl auch sehen will. Sie sind zwar immer noch Zuhause inkonstant, aber für mich auf jeden Fall eine Top3-, Top4-Mannschaft der Liga.

Sehr positiv auch Klagenfurt und die WSG Tirol, die diesen Schwung von der letzten Saison sehr gut mitnehmen konnten. Haben beide schon extrem viele Punkte gesammelt. Wenn sie so weitermachen, und das wird auch so passieren, dann werden sie auch den Sprung unter die ersten 6 auf jeden Fall schaffen. Da haben es andere Mannschaften viel schwieriger dort hinauf zu kommen, die es sich von Haus aus vorgestellt haben.

Auch Austria Wien hat viele Punkte gesammelt, sind ja mit minus 3 gestartet. Die sind mit einer sehr jungen Truppe auch sehr gut unterwegs. Der Kampf um diesen Platz 6 wird wieder sehr interessant. Da werden andere Vereine um diesen Platz rittern müssen und nicht WSG oder Klagenfurt, die für mich sicher drinnen sind.

Ligaportal: Sie haben die Champions League-Auftritte der Salzburger live im Stadion verfolgt. Wie fällt Ihre Leistungsbewertung für Trainer Jaissle und die Mannschaft in dieser Top-Gruppe E aus und was trauen Sie ihnen beim "Finale" am Mittwoch in Mailand beim AC Milan zu?

"Die Qualität hat Salzburg, um auch in Mailand was mitzunehmen"

Robert Ibertsberger: Das Resümee ist sehr positiv. Speziell in dieser Gruppe am letzten Spieltag noch die Chance zu haben, europäisch und auch in der Champions League zu überwintern. Das ist eine Top-Leistung und zollt von meiner Seite viel Respekt. Auch die Performance war richtig gut, wie im letzten Spiel gegen Chelsea, wo sie ja auch die Formation geändert haben. Speziell in der Defensive, wo sie im 4-3-3 oder im 4-2-3-1 angelaufen sind. Das hat man in den letzten Jahren selten gesehen, dass mal das System geändert worden ist. Das spricht auch für Trainer Jaissle, dass da immer auch wieder adaptiert wird. Gerade im Hinblick auf die Gegner in der Champions League. In der Liga ist es etwas weniger.

In der CL hat man sich immer wieder am Gegner orientiert, was extrem wichtig war, um positive Ergebnisse zu erzielen. Ich traue ihnen auf jeden Fall auch in Mailand etwas zu, obwohl die Situation sehr schwierig ist, dort einen Punkt oder gar Sieg zu holen. Man sieht aber, dass nicht nur Salzburg, sondern auch die Fans der Mannschaft sehr viel zutrauen gegen Milan. Da sieht man, welchen Stellenwert die Salzburger schon international haben. Vor paar Jahren hat man sich das eigentlich nicht zugetraut, dass man sagt, wir fahren nach Mailand, um dort auch zu gewinnen. Man sieht, welch großartige Entwicklung Mannschaft & Verein gemacht haben. Es ist immer möglich, mit etwas Glück, Willen und sehr viel Einsatz. Die Qualität hat Salzburg, um dort auch was mitzunehmen.

Ganz der Vater...: Lukas Ibertsberger. Der 19-jährige Linksverteidiger spielt beim ADMIRAL 2. Ligisten FC Liefering und kam aus dem Salzburger Nachwuchsbereich, wo auch Robert seine aktive Laufbahn begann. Ob Lukas mal "Oberbulle" Andreas Ulmer auf der Position beim FC Red Bull Salzburg "beerben" kann?

"Klar, Andi Ulmer wird nicht jünger"

Ligaportal: Und auswärts sind sie ja bisher in dieser CL-Saison noch unbesiegt. Eine Zugabe noch...Ihr Sohn Lukas wird auch in Mailand im Einsatz sein. Im `Vorspiel` mit den Jungbullen in der Youth League gegen die U19 vom AC Milan. Er ist Linksverteidiger. Auf der Position ist beim Serienmeister einer seit über einem Jahrzehnt "gesetzt", Phänomen Andreas Ulmer. Der gestern 37 Jahre wurde. Linksverteidiger sind dünn gesät...wie schaut´s aus, mit Lukas als Nachfolger in spe?

Robert Ibertsberger: Keine leichte Frage. Klar, Andi Ulmer wird nicht jünger. Man merkt ja jetzt schon, dass teilweise eine Wachablöse stattfindet was Wöber betrifft, der immer wieder auf der linken Abwehrseite probiert wird. Auch im Hinblick auf das ÖFB-Team, glaube ich. Bei unserem Sohn ist die Situation so, dass er im Matura-Jahr ist. Das ist natürlich wichtig abzuschließen. Ab Sommer 2023 kann er sich dann zu 100% auf Fußball konzentrieren. Natürlich wäre das ein Wunschgedanke, dass wir ihn eventuell mal ganz oben live miterleben könnten.

Aber da muss schon sehr viel zusammenpassen. Für ihn ist erstmal wichtig, dass er seine Leistung beim FC Liefering stabilisiert und so viele Spielminuten wie möglich sammeln kann. Ob das dann irgendwann mal für oben reichen wird bei Red Bull Salzburg, wird man sehen. Wir wünschen es uns. Wenn es nicht sein sollte, gibt es auf jeden Fall andere Wege in Österreich oder im Ausland. Er bringt auf jeden Fall was mit, damit er Bundesliga spielen kann. Bei welchem Verein das sein wird, da sind wir alle gespannt. Jetzt ist erstmal wichtig, gesund zu bleiben, Matura abzuschließen und dann werden wir sehen, wohin die Reise geht.

Ligaportal: Besten Dank und alles Gute für bald wieder einen neuen Trainerjob!

Zur Person: Robert Ibertsberger, geb.: 20.01.1977 in Neumarkt am Wallersee

Trainerstationen Bundesliga: SV Guntamatic Ried (01.01. - 18.04.2022), SKN St. Pölten (09.03.2020 - 05.04.2021), FK Austria Wien (Interimscoach, 11.03. - 30.06.2019), WAC (Interimscoach, 18.03. - 31.05.2018).

Erfolge als Spieler: 8 ÖFB-Team-Einsätze, 2x Österreichischer Meister mit SV Austria Salzburg (1997) und FC Tirol Innsbruck (2002, mit Trainer Joachim Löw)

Privates: Der gelernte Installateur und Landwirt absolvierte nach Beendigung seiner Fußballerlaufbahn eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Mit seiner Frau und seinen zwei Kindern bewohnt er ein Haus in Seekirchen. Sein Sohn Lukas spielt aktuell beim FC Liefering in der ADMIRAL 2. Liga.

Das Interview führt Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at