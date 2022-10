Nachdem es in Rd. 10 (1U, 5N) und 13 (3U, 3N) der ADMIRAL Bundesliga keinen Heimsieg gab, waren sie diesmal in Rd. 14 wieder da: 4 Dreier für die Gastgeber-Teams, allein alle 3 am Sonntag. An dem der LASK nach 65 Tagen mal wieder in Pasching die volle Punkteausbeute holte. Während tags zuvor Aufsteiger Austria Lustenau und Rapid Wien beim 3:3-Tor-Spektakel erlebten, dass ein Spiel eben keine 90 Minuten dauert. Und Sturm Graz im Flow bleibt und im finalen Match der Runde weiter nicht zu stoppen war, Otari Kiteishvili binnen 4 Tagen gleich 2x zum Matchwinner wurde. "Man of the Match" war auch Dominik Fitz beim 2:1-Last-Minute-Sieg von Austria Wien vs. SCR Altach, womit sich die Violetten für die 2:3-Hinspielniederlage revanchierten. Es war auch der Spieltag der Ü30-Torschützen! Weiter Wissenswertes in der nachfolgenden Nachlese mit Fakten & Daten. Das HIER könnte Sie/Euch auch interessieren.

Er trifft und trifft und trifft: Markus Pink! Wie der gute "Wein im Alter"....blüht der 31-jährige Klagenfurter in seinem "Fußball-Herbst" auf, fabriziert ein Kopfballtor nach dem anderen, und zwar mit Wucht...steht mit seinem Doppelpack gegen die Kristallkicker nun bei 50. Pflichtspieltoren für die Kärntner Violetten.

Auswärts "Sekt oder Selters" für Kristall-Kicker

SK Austria Klagenfurt – WSG Tirol 2:3 (1:2)

Markus Pink verbuchte sein 10. BL-Tor in dieser Saison – so viele waren es zuvor für ihn nur 2021/22 (12). Der 31-jährige Klagenfurter erzielte sein 5. Kopfballtor in dieser BL-Saison – eines mehr als in seinen ersten 8 BL-Saisonen zusammen - und ist jetzt Führender der Torschützenliste. Mit seinem Doppelpack erhöhte der Austria-Mittelstürmer sein Torkonto in 188 BL-Einsätzen auf 45 Treffer (plus 21 Assists). Für die Kärntner Violetten hat Pink in 88 Pflichtpartien stolze 50 Tore markiert. Sein spezieller Vorlagengeber - Sinan Karweina - lieferte seinen 4. BL-Assist ab – alle vier für seinen Kapitän & Knipser.

Thomas Sabitzer erzielte sein 11. BL-Tor – der LASK-Leihstürmer scorte erst zum 2. Mal auswärts (zuvor am 3. Oktober 2021 beim SK Rapid Wien). WSG-Außenverteidiger Alexander Ranacher traf in dieser BL-Saison erstmals und damit so oft wie in seinen ersten zwei BL-Saisonen zusammen. Der Wattener Sandi Ogrinec war erstmals in drei BL-Spielen in Folge an einem Tor direkt beteiligt.

"Wahnsinn Wattens"...die Silberberger-Schützlinge im Flow, 3. Sieg in Folge, dazu auf Rang 4...vor dem verbleibenden Heimspiel-Doppel im Kalenderjahr. Doch die Tiroler bisher auswärts erfolgreicher wie am Tivoli im Innsbruck. Je 2S, U und N im "Heiligen Land" stehen je 4 Siege und Niederlagen auswärts gegenüber.

Karamarko "Fels in der Brandung"

FC Red Bull Salzburg – TSV Egger Glas Hartberg 1:0 (0:0)

Noah Okafor erzielte sein 6. Tor in dieser BL-Saison (plus 3 in der Champions League), drei davon als Joker – nur Bernhard Zimmermann (Rapid) traf als Joker häufiger. Innenverteidiger Kamil Piatkowski hatte 118 Ballaktionen – Höchstwert in diesem BL-Spiel; "Sechser" Youba Diarra gewann 9 Zweikämpfe – Höchstwert in dieser Rubrik

Dijon Kameri und Jürgen Heil (TSV) gaben mit jeweils vier Schüssen die meisten in diesem Match ab. TSV-Abwehrspieler Marin Karamarko hatte mit sieben klärenden Aktionen den Höchstwert in diesem Duell zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht.

Abklatschen für Guido Burgstaller, der binnen vier Tagen fünf Tore in zwei Spielen erzielte und nun dicht dran ist am Spitzenreiter der Torschützenliste - Markus Pink. Ü30-Tor-Parade der beiden Routiniers. Rechts Rapid-Sommerneuzugang Ante Bajic, der in Lustenau als Assistgeber aufzeigte.

"De ja vus" für SK Rapid Wien mit 3 Toren in Nachspielzeit

SC Austria Lustenau – SK Rapid Wien 3:3 (1:0)

Was für ein Spektakel, welch Dramaturgie. Austria Lustenau 3x vorn, Rapid 3x "come back" mit dem Ausgleich, dazu 3 Tore der Partie in der Nachspielzeit. Am Ende wieder ein Remis wie im Hinspiel in Hütteldorf (1:1). 3 Tore in der Nachspielzeit der 2. Hälfte gab es in einem BL-Spiel seit detaillierter Datenerfassung (2013/14) zuvor nur bei FC Red Bull Salzburg – SK Rapid Wien am 21. Februar 2021.

Lustenaus serbischer Stürmer Stefano Surdanovic erzielte sein 5. BL-Tor, zwei davon gegen Rapid. Der 23-jährige Welster erzielte sein drittes Tor in dieser BL-Saison - eines mehr als in der Vorsaison (damals zwei für FC Flyeralarm Admira). Bryan Teixeira hatte seine 10. Torbeteiligung in dieser BL-Saison, seine ersten seit der 8. Runde. Gegen den SK Rapid Wien war der 22-jährige Nationalspieler von Kap Verde in beiden Duellen an mindestens einem Tor direkt beteiligt.

Die "englische Woche" bei Rapid wurde zu jener von Guido Burgstaller. Der 33-jährige Villacher begab sich auf die Überholspur in der BL-Torschützenliste, katapultierte mit 5 Toren binnen 4 Tagen von 4 auf 9 Saisontore – so oft traf der Sturmtank in der Liga zuvor nur 2013/14 (11 Tore). Der ehemalige ÖFB-Teamstürmer (25 Einsätze, 2 Tore) erzielte erstmals in zwei aufeinanderfolgenden BL-Spielen einen Mehrfachpack.

Bernhard Zimmermann erzielte seinen 4. Joker-Treffer in dieser BL-Saison – Liga-Höchstwert.

Ein Goldener Oktober-Sonntag "zum Träumen" für Robert Žulj, der den Ball selbst im Sitzen und mit verbundenen Augen gegen Konstantin Kerschbaumer behauptet. Fast ein Foto mit Symbolcharakter. Der LASK war dem WAC in allen Belangen überlegen, die Wölfe aus Kärnten in diesem Spiel überwiegend ohne Biss & Zugriff.

Nach 14 Runden machte Robert Žulj den Anfang in der Liga

LASK – RZ Pellets WAC 4:1 (3:0)

Der auswärts - wie Sturm Graz - einzig in dieser BL-Saison noch unbesiegte LASK gewinnt also doch auch noch in der Raiffeisen Arena in Pasching und ging in nunmehr 13 von 14 Partien mit 1:0 in Führung. Nach 4 Spielen ohne Dreier (je 2 Remis + Niederlagen) und 2 Monaten feiert die Kühbauer-Elf einen Dreier. Den 4. Heimsieg in dieser Saison.

Bei dem Robert Žulj in den ersten 23 Minuten binnen 12 Minuten einen lupenreinen Hattrick erzielte – früher gelang das in der BL nur Zoltan Kereki für den FC Wacker Innsbruck am 4. Mai 1985 (erste 14 Min.) und Patson Daka für den FC Red Bull Salzburg am 4. April 2021 (11 Minuten). In seinem 116. Spiel erzielte der 30-jährige Welser seinen ersten Dreierpack. Der langjährige Deutschland-Legionär traf als erster Spieler dieser BL-Saison per direktem Freistoß.

Keito Nakamura erzielte sein 8. BL-Tor in dieser Saison – zwei mehr als in der gesamten Vorsaison. Mit seiner 11. Torbeteiligung baute der 22-jährige Japaner ebenfalls seinen persönlichen Bestwert weiter aus (7 in der Vorsaison). LASK-Spielmacher Peter Michorl lieferte seinen 4. Assist in dieser BL-Saison ab – gleich viele wie in der gesamten Vorsaison.

Maurice Malone, 22-jährige Leihspieler vom deutschen Bundesligisten FC Augsburt und an diesem Oktober-Sonntag einer der wenigen Lichtblicke bei den Lavanttalern, erzielte sein 3. BL-Tor – alle drei auswärts.

"Diamant" Dominik Fitz glänzt mit Superlativen

FK Austria Wien – CASHPOINT SCR Altach (2:1)

Es "fitzt" beim FAK. Matchwinner und Doppelpacker Dominik Fitz ist gereift, war in jedem seiner letzten 4 BL-Spiele in der ADMIRAL Bundesliga an einem Tor direkt beteiligt – das gelang dem 23-jährigen Wiener nie zuvor. Der mittlerweile zum "Unterschiedsspieler" mutierte Offensivakteur erzielte seinen 2. BL-Doppelpack – beide in Heimspielen und gegen den SCR Altach (20. Februar 2021).

Der Rechtsfuß, der noch Vertrag bis Juni 2026 bei den Wiener Violetten hat, war an 14 Schüssen (7 Schüsse, 7 Schussvorlagen) direkt beteiligt – seit detaillierter Datenerfassung (ab 2013/14) nur Jonatan Soriano in einem BL-Spiel an mehr (15 am 26. September 2015).

Auch Youngster Manuel Polster liefert, war in 2 BL-Spielen in Folge an einem Tor direkt beteiligt, nachdem der 19-jährige Wiener in den ersten 3 Spielen ohne Torbeteiligung blieb.

Altachs Amankwah, 19-jähriger Leihspieler vom FC Red Bull Salzburg und aus Ghana stammend, erzielte in seinem 15. BL-Spiel sein Debüt-Tor...und das trotz Wegrutschen beim Abschluss vom 16-er. Für den SCR Altach war es das erste direkte Freistoßtor in der Bundesliga seit dem 14. März 2021 (Manuel Thurnwald).

Immer wieder ein Genuss: das geniale Gold-Tor vom Grazer Georgier Otari Kiteishvili Last-Minute in der Europa League gegen Feyenoord (1:0). Und das nächste Siegtor folgte zugleich: am Sonntag legte der 26-jährige Sturm-Mittelfeldspieler nach und bescherte dem Vizemeister mit dem 2:1 den nächsten Dreier, diesmal in der Liga. Nach langwieriger Verletzung nach seinem Syndesmosebandriss in der vergangenen Saison und Achillessehnenblessur in dieser Spielzeit, ist es dem 1,73 Meter großen georgischen Nationalspieler (27 Einsätze) mehr wie zu gönnen!

Janschers Elfer-Konstanz - Kiteishvilis Krönung nach langer Leidenszeit

SK Puntigamer Sturm Graz – SV Guntamatic Ried 2:1 (1:0)

Sturm Graz performt pausenlos! Alle (Be-) Achtung! Was wür Wahnsinns-Werte im nahezu perfekten Oktober: 9 Pflichtpartien wettbewerbsübergreifend unbesiegt! 13 Punkte aus 5 BL-Spielen (Höchstwert!). 5x zu Null für Siebenhandl & Co. (14:6 Tore).

Und zwei langjährige Leistungsträger, die auf eine Leidenszeit zurück blicken, sind "back" und melden sich eindrucksvoll zurück: Jakob Jantscher & Otar Kiteishvili. Nach bisher 3 Kurzeinsätzen in dieser BL-Saison, spielte Jantscher diesmal über 60 Minuten und erzielte sein 1. BL-Tor in diesem Herbst. Der 33-jährige, gebürtige Grazer trat seit seiner Rückkehr zu den "Blackies" bisher zu 6 BL-Elfmetern an und verwandelte alle!

Otar Kiteishvili, am Donnerstag in der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam mit dem "Goldenen Tor" mit Millionen-Wert, erzielte sein 2. BL-Tor in dieser Saison. Der "georgische Messi" traf in den letzten 2 BL-Heimspielen und damit bereits häufiger als in der gesamten Vorsaison (1 Tor), in der er allerdings auch monatelang verletzt war.

Albian Ajeti gab mit 4 Torschüssen die meisten in diesem Match ab. Mitspieler Ivan Ljubic gewann 7 Zweikämpfe – Höchstwert in diesem BL-Spiel.

Der gebürtige Steirer Stefan Nutz (Judenburg) erzielte sein 1. BL-Tor in dieser Saison, wobei der Distanzschuss den Weg zum zwischenzeitlichen 1:1 über den "Buckel" von Seifedin Chabbi fand. Der Rieder Regisseur erzielte sein letztes Tor zuvor auch gegen Sturm Graz (6. März 2022).

Informations-Quelle: Bundesliga + Ligaportal

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL, Harald Dostal/www.sport-bilder.at und IMAGO/Box to Box Pictures