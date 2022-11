In der 15. Rd. der Admiral Bundesliga hat der Tabellenvorletzte SV Guntamatic Ried am Samstag, den 5. November, mit dem Fünftplatzierten Austria Klagenfurt einer der - wieder mal - positiven Überraschungen in dieser Herbstrunde zu Gast. Ankick in der „josko ARENA“ beim letzten Heimspiel in 2022 für die Innviertler ist um 17 Uhr - im Ligaportal-LIVETICKER.

"Niederlage schmerzt, weil kleine Serie zu Ende gegangen ist"

Die SV Guntamatic Ried kassierte in der vergangenen Runde bei der Mannschaft der Stunde - den Eurofightern vom SK Puntigamer Sturm Graz - auswärts in der Merkur Arena eine 1:2-Niederlage. Den Treffer für Ried erzielte mit seinem 1. Saisontor in diesem Herbst Stefan Nutz in der 59. Minute. Wobei SVR-Stürmer Seifedin Chabbi beim Distanzschuss noch den Rücken hinhielt und das Spielgerät touchierte.

Die Heinle-Elf steht damit nach 14 Runden bei 12 Punkten auf Rang 11.

Der gebürtige Steirer Stefan Nutz (Foto): „Unterm Strich war es gegen Sturm ein sehr knappes Ergebnis. Die Grazer hatten mehr Chancen, aber die 2. Halbzeit war sehr vielversprechend von uns. Das 1:2 war so wie der Elfmeter sehr unglücklich. Danach haben wir nicht mehr zulegen können. Es war ein guter Auftritt von uns. Die Niederlage schmerzt aber, weil eine kleine Serie damit zu Ende gegangen ist. Jetzt wollen wir wieder eine neue Serie starten.“

"Auftritt stimmt positiv für die nächsten Wochen"

Chefcoach Christian Heinle weiß: „Wir haben uns in Graz sehr teuer verkauft und sehr viele Dinge, die wir uns vorgenommen haben, auch umgesetzt. Wir haben uns auf Sturm Graz sehr gut eingestellt und waren auch gut in den Zweikämpfen drinnen. Nach der Pause waren wir mutiger mit dem Ball und haben verdient das 1:1 gemacht. Danach sind wir leider sehr unglücklich wieder in Rückstand geraten. Wir konnten dann gegen einen Gegner, der weit über uns zu stellen ist, nicht mehr zulegen. Auf das gesamte Spiel gesehen geht das Ergebnis in Ordnung. Dieser Auftritt stimmt mich positiv für die nächsten Wochen.“

Auch Austria Klagenfurt verlor in der vergangenen Runde, zuhause gegen die derzeit formstarke WSG Tirol mit 2:3. Für Klagenfurt traf der nunmehr Top-Torjäger der Liga - Markus Pink (44., 76.). Der 31-jährige, gebürtige Klagenfurter erhöhte mit dem Doppelpack sein Saison-Torkonto auf stolze 10 Treffer. Die Kärntner nehmen mit 20 Punkten den fünften Tabellenplatz ein.

"Klagenfurt ist der Favorit"

„Klagenfurt ist in diesem Spiel der Favorit. Sie liegen in der Tabelle einiges vor uns und spielen eine sehr gute Saison“, sagt Stefan Nutz. „Aber wir wissen, dass wir von der Qualität nicht weit weg sind von ihnen. Wir haben die Chance, dass wir in einem Heimspiel gegen einen guten Gegner drei Punkte holen. Gemeinsam mit den Fans können wir den Sieg schaffen. Es ist das letzte Heimspiel in diesem Jahr, deshalb hoffe ich, dass vor der langen Pause noch einmal sehr viele Fans kommen,

Christian Heinle: „Gegen Klagenfurt wird es ein irrsinnig wichtiges Spiel für uns. Wir hatten jetzt deutlich mehr Auswärtsspiele, deshalb ist es extrem wichtig, dass wir zuhause mit unseren Fans im Rücken etwas mitnehmen. Mit Klagenfurt kommt ein sehr unangenehmer Gegner. Sie sind eingespielt, sehr spielstark und abgezockt. Klagenfurt hat bereits 20 Punkte und spielt einen super Herbst. Es wird sicher nicht einfach. Wenn wir aber die Leistung der vergangenen Wochen wieder abrufen können, dann ist mit unseren Fans im Rücken einiges möglich.“

Zuletzt trafen die SV Guntamatic Ried und Austria Klagenfurt am 13. August 2022 in der 4. Runde der laufenden Saison in Kärnten aufeinander. Klagenfurt siegte durch einen Treffer vom 25-jährigen Deutschen Jonas Arweiler (73.) mit 1:0.

SV Ried will im 4. Anlauf ersten BL-Sieg gegen Kärntner Violette

In Österreichs Fußball-Belletage spielten die SV Guntamatic Ried und Austria Klagenfurt 3 Mal gegeneinander. Zuletzt gewann Klagenfurt mit 1:0, davor endeten beide Spiele in der Bundesliga-Saison 2021/22 mit einem 1:1. In der 2. Liga (2018 bis 2020) gab es in 4 Spielen einen Sieg für Klagenfurt und 3 Unentschieden. Im Cup-Viertelfinale 2021/22 war Ried zuhause mit 2:0 erfolgreich.

