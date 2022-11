Es gibt durchaus Fußball-Fans in der ADMIRAL Bundesliga, die "Pink" mögen...wohlgemerkt nicht auf den Dressen, sondern im Dress: Markus Pink. Der 31-jährige Torgarant ist der Quoten-Hit bei Austria Klagenfurt und mit 10 Treffern nach 14 Runden nicht nur Führender der Torschützenliste, sondern der gebürtige Klagenfurter war damit auch für 42% aller Tore der Kärntner Violetten verantwortlich. Das ist der Spitzenwert im österreichischen Profifußball. Schon am Samstag beim Gastspiel des Fünftplatzierten beim Vorletzten SV Guntamatic Ried will der Austria-Kapitän nachlegen - ab 17 Uhr im im Ligaportal-LIVETICKER.

"War schon immer ein Typ, der schnell ins Grübeln kommt"

Mit einem Doppelpack brachte Markus Pink sein Team zuletzt in der 28 BLACK Arena gegen die WSG Tirol nach 0:2-Rückstand zurück ins Spiel, hätte beinahe ein 3. Mal zugeschlagen, kam nach einem Querpass von Simon Straudi aber eine Fußspitze zu spät. Statt voll anzuschreiben, musste das Team von Peter Pacult in letzter Minute sogar noch die bittere 2:3 -Niederlage hinnehmen, nachdem die Kärntner beim Hinspiel in Innsbruck in der Nachspielzeit per Doppelschlag noch ein 2:2 rettete.

„Jeder Stürmer lebt von Toren, schließlich wird man vor allem daran gemessen und beurteilt. Wenn ich treffe, stärkt das auch mein Selbstvertrauen, zumal ich schon immer ein Typ war, der schnell ins Grübeln kommt. Aber so richtig darüber freuen konnte ich mich am Ende trotzdem nicht, da immer nur der Erfolg der Mannschaft zählt“, stellte der BL-Toptorjäger fest - siehe auch Torschützenliste.

Doch eines ist klar: Wenn der 1,88 Meter-Mann weiterhin in dieser Regelmäßigkeit zuschlägt, stehen die Chancen der Waidmannsdorfer gut, einen Platz im oberen Playoff zu ergattern und damit das Saisonziel Klassenerhalt wie in der vergangenen Serie frühzeitig zu fixieren. 8 Spiele stehen noch bevor (2 vor der Winterpause), die Austria hält auf dem 5. Platz, hat 2 Zähler Vorsprung auf Rang 7 und Rapid Wien und spielt vor der fast 3-monatigen Winterpause noch bei der SV Gunatamatic Ried und daheim gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg (Sonntag, 13.11., 14:30 Uhr).

Szene aus dem Hinspiel am 13. August, das Kosmas Gkezos (re.) und Austria Klagenfurt mit 1:0 gegen die SV Guntamatic Ried gewann.

"Haben bisher noch nichts erreicht"

Markus Pink: „Wir liegen ordentlich im Rennen, haben uns auch im Vergleich zum letzten Jahr als Mannschaft weiterentwickelt, sind reifer geworden. Aber der Trainer hat es richtig gesagt: Wir haben bisher noch nichts erreicht, der Weg ist lang und voller Hürden, die es zu überwinden gilt. Jedes Spiel bedeutet einen harten Kampf, den wir voll annehmen und bestehen müssen."

Schon am Samstag (17 Uhr, josko Arena Ried) geht’s für die Kärntner Violetten zur SV Ried (siehe auch Vorbericht der Gastgeber), die zwar mit 12 Punkten am vorletzten Platz steht und Sonntag beim Tabellenzweiten und Vizemeister SK Sturm Graz eine 1:2-Niederlage kassierte, davor aber dreimal in Serie ungeschlagen blieb. In Wolfsberg (2:1) und gegen Rapid Wien (1:0) gewann, dazu ein 0:0 bei Austria Lustenau auswärts.

Die Duelle mit den „Wikingern“ sind immer heiß umkämpft. Das Pacult-Team setzte sich in der Hinrunde des Grunddurchgangs Mitte August nach einem Treffer von Jonas Arweiler in der 73. Minute knapp durch. In der vergangenen Saison endeten beide Partien mit 1:1.

Pink: „Wichtig ist, dass wir aus dem Tirol-Match die Lehren ziehen und von Beginn an hellwach sind.“

Fotocredit: Josef Parak und GEPA-ADMIRAL