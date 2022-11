In seinem letzten Auswärtsspiel des Jahres gastiert der in der Fremde in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga noch unbesiegte LASK in Runde 15 am Sonntag, den 6. November beim SK Rapid Wien - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Gastspiele in Wien-Hütteldorf erwiesen sich in den Vorjahren als schwere Aufgabe für die Linzer, die das Hinspiel der laufenden Saison in der Raiffeisen Arena in Pasching allerdings am 14. August verdientermaßen mit 2:1 gewonnen haben.

Ist mit dem LASK in dieser Saison bisher auf einem guten Weg: Coach Didi Kühbauer, der am Sonntag im Top-Spiel der 15. Runde mit den Athletikern auf seinen Ex-Klub SK Rapid Wien trifft. Wird´s ein schwerer Gang für den 51-jährigen Burgenländer werden?

Letzter Linzer Auswärtssieg in Hütteldorf vor drei Jahren

Das letzte Auswärtsspiel des Jahres führt die Linzer Athletiker in die Bundeshauptstadt. In der laufenden Saison ist der LASK auswärts noch ungeschlagen, je drei Siege und Unentschieden stehen bislang zu Buche. Diesmal wartet mit dem SK Rapid Wien der Tabellensiebte auf die Linzer. Gastspiele in Hütteldorf erwiesen sich für den LASK in der jüngeren Vergangenheit als schwere Aufgabe, der letzte Auswärtssieg gegen Rapid gelang im August 2019 (2:1).

Grund zur Zuversicht gibt jedoch das Ergebnis des Hinspiels: In der 4. Runde feierte der LASK einen 2:1-Heimsieg und kletterte damals vorübergehend an die Tabellenspitze. Auch der souveräne 4:1-Erfolg über den WAC vom vergangenen Wochenende ist dem schwarz-weißen Selbstvertrauen mit Sicherheit zuträglich. Wesentlich dramatischer gestaltete sich die letzte Bundesliga-Runde für Rapid: Im Auswärtsspiel gegen Aufsteiger Austria Lustenau holten die Wiener nach einem irren Finish und dem Ausgleichstreffer in der 10. Minute der Nachspielzeit ein 3:3.

Kurioses Detail am Rande: Rapid-Interimstrainer Zoran Barisic betreute die Grün-Weißen bereits im Juli 2013, als der LASK – damals Regionalligist – den Bundesligisten in der ersten ÖFB-Cup-Runde herausforderte. Nach torlosen 120 Minuten setzte sich der Linzer Underdog mit 5:4 im Elfmeterschießen durch.

Personelles: Anselm, Boller, Letard, Twardzik und Wiesinger fehlen

"Sind auf energische Rapid vorbereitet"

LASK-Chefcoach Didi Kühbauer: „Gegen Rapid sind’s immer enge Partien, bei denen Kleinigkeiten entscheiden. Beide Teams werden voll auf Sieg gehen – wer am Ende mehr auf den Platz bringt und sich weniger Fehler leistet, wird belohnt werden.

Wir erwarten jedenfalls eine energische Rapid, darauf sind wir vorbereitet.“

Gästetickets vor Ort erhältlich

All jene LASK-Fans, die die Schwarz-Weißen nach Wien begleiten, können Gästesektor-Tickets am Spieltag direkt an der Gästekassa des Allianz Stadions kaufen. Die Kassa öffnet am Sonntag um 15.30 Uhr.

Robert #Zulj hat es nach seinem lupenreinen Hattrick gegen den WAC ins FIFA 23-"Team of the Week“ geschafft! Er durfte heute seine #TOTW-Karte von @EAFussball entgegennehmen 😍 Gratuliere, Robert! 👏 pic.twitter.com/PEpP0r3hYx — LASK (@LASK_Official) November 4, 2022

