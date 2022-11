Vor der Winter-WM in Katar sind noch 2 Runden in der ADMIRAL Bundesliga im Kalenderjahr 2022 zu absolvieren, wobei es für den FC Red Bull Salzburg jeweils nach Kärnten geht. Am Sonntag, den 13. November zu Austria Klagenfurt und bereits am morgigen Samstag ins Lavanttal zum derzeit in der Krise befindlichen RZ Pellets WAC. Der Tabellen-8. droht den Anschluss für die Quali zur Meistergruppe zu verlieren, in der die Wölfe seit Liga-Reform neben RB Salzburg und Sturm Graz immer dabei waren. Das Duell mit den Roten Bullen ab 17 Uhr gibt´s natürlich im Ligaportal-LIVETICKER. SR: Julian Weinberger.

"Unmöglich im Vorfeld was zur Aufstellung zu sagen"

Auf zwei Heimspiele gegen steirische Teams (SK Sturm Graz, TSV Hartberg) folgen für die Roten Bullen zwei Auswärtsmatches in Kärnten.

FC Salzburg-Chefcoach Matthias Jaissle (Foto) über das Wolfsberg-Match: „Das Spiel am Mittwoch hat natürlich noch mal richtig viel Kraft gekostet. Körperlich, aber auch mental. Selbst wenn ich im Vorfeld etwas zur Aufstellung sagen wollte: Es ist unmöglich. Wir müssen kurzfristig entscheiden, wer die nötige Frische mitbringt. Wir werden jetzt noch mal alle Kräfte bündeln und alles raushauen. Unser Ziel ist es, in den Spielen bis zur Winterpause das Maximum zu erreichen.“

Rechtsverteidiger Amar Dedic, ehem. WAC: „Der WAC ist momentan in einer eher schwierigen Phase, es läuft nicht wirklich rund. Aber ich kenne noch viele der Spieler aus der vergangenen Saison und weiß, dass sie es können. Für uns wird es wichtig sein, dass wir die Belastung vom Milan-Spiel rauskriegen und wieder unseren Spielstil auf den Platz bekommen. Es ist das vorletzte Spiel in diesem Jahr, wir werden auch da noch mal alles aus ins Spiel werfen und wollen unbedingt 3 Punkte mit nach Salzburg nehmen.“

Gab am 14. August gegen die Wölfe sein Bundesliga-Heimspieldebüt für die Roten Bullen: "Kämpferherz" Strahinja Pavlović. Der 21-jährige, serbische Nationalspieler (21 Einsätze, 1 Tor) erzielte beim 2:1 gegen den WAC auch sein bisher einziges Liga-Tor in dieser Saison für den FC Red Bull Salzburg.

Diverse Angeschlagene im "Bullen-Stall" und personelle Fragezeichen

Nicolas Capaldo (Knie), Fernando (Oberschenkel) und Samson Tijani (Schien- und Wadenbein) fallen aus. Etliche weitere Spieler (Lucas Gourna-Douath, Oumar Solet, Andreas Ulmer, Max Wöber, …) sind nach dem Champions League-Match gegen Milan angeschlagen, ob sie in Wolfsberg zum Einsatz kommen können, ist noch offen.

Unsere Reise geht weiter! Hey @EuropaLeague! 👋 pic.twitter.com/bZeXu6LInQ — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) November 2, 2022

DATEN & FAKTEN

Der FC Red Bull Salzburg gewann die vergangenen 5 Bundesliga-Spiele gegen den RZ Pellets WAC – erstmals. Gegen kein anderes Team verloren die Wolfsberger in der ADMIRAL Bundesliga so oft in Folge.

Die Roten Bullen sind seit 12 Bundesliga-Spielen unbesiegt (9 Siege, 3 Remis) und gewannen zuletzt 5 Auswärtsspiele in Folge. Die Mannschaft von Matthias Jaissle kassierte nur 8 Gegentore in den ersten 14 Meisterschaftsspielen – so wenige wie zuletzt in der Saison 2006/07 (damals 7).

In den letzten 16 Spielen des RZ Pellets WAC trafen sowohl die Kärntner als auch der jeweilige Gegner – eine derartige Serie gab es in der Bundesliga zuvor nur beim Wiener Sport-Club von Juni bis September 1987 und noch nie eine längere.

Die Wolfsberger scorten in jedem der ersten 14 Saisonspiele – erstmals in der Klubhistorie. Die Ausbeute von 27 Toren nach den ersten 14 Spielen übertraf der WAC in der Bundesliga nur 2019/20 (34 Tore).



Die letzten 5 Bundesliga-Duelle beider Klubs:

14.08.2022 FC Red Bull Salzburg – RZ Pellets WAC 2:1 (2:0)

08.05.2022 FC Red Bull Salzburg – RZ Pellets WAC 4:0 (3:0)

20.03.2022 RZ Pellets WAC – FC Red Bull Salzburg 1:4 (0:3)

20.02.2022 FC Red Bull Salzburg – RZ Pellets WAC 2:0 (0:0)

25.09.2021 RZ Pellets WAC – FC Red Bull Salzburg 0:2 (0:1)

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty