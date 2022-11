Mit Rückenwind & Rekordjagd! 3 Siege in Serie in der ADMIRAL Bundesliga und nun in den verbleibenden beiden Partien im Kalenderjahr ein Heimspiel-Doppel vor der Brust, die breit ist bei der WSG Tirol. Rang 4 ist ein starkes Statement! Klar, dass die Kristallkicker auf den Geschmack gekommen sind und vor der langen Winterpause gegen die Eurofighter von Austria Wien und die SV Guntamatic Ried (Samstag, 12.11., 17 Uhr) nachlegen wollen. Zunächst gegen die Wiener Austria! Revanche inklusive... das Hinspiel verlor Wattens mit 2:1. Das Rückspiel findet kommenden Sonntag ab 14:30 Uhr statt - im Ligaportal-LIVETICKER.

Torraumszene aus dem Hinspiel mit den deutschstämmigen WSGlern - Keeper Ferdinand Oswald und Abwehrspieler Kofi Schulz - sowie Reinhold Ranftl (re.), Leihspieler bei Austria Wien vom deutschen Bundesligisten FC Schalke 04.

WSG Tirol will nächstes Kapitel schreiben

4 Bundesliga-Siege in Serie gab’s bei der WSG noch nie. Gegen den derzeit Tabellen-6. Austria Wien, der nur einen Zähler hinter dem Vierten aus Tirol liegt, winkt ein Rekord. Doch die Gäste aus Wien waren bisher im Herbst meist besser, als es die Resultate am Ende zeigten. Das weiß die Schmid-Elf. Und das weiß auch WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger.

Der 49-jährige WSG-Langzeitcoach geht im Glauben an die eigene Stärke dennoch zuversichtlich in den Schlagabtausch mit den Veilchen. Silberberger ist davon überzeugt, dass nach der Bundesligapremiere von drei WSG-Siegen in Folge gegen die Austria das nächste Kapitel in der Vereinsgeschichte geschrieben werden kann. Aller guten Dinge sind doch 4, oder?

"Für uns ist die Tür jetzt weit offen"

WSG-Coach Thomas Silberberger über...

… ob nach 3- BL-Siegen in Serie aller guten WSG-Dinge 4 wären (schmunzelnd): „Aller guten Dinge sind fünf, sechs, sieben oder acht. Das ist ein Bausatz, jederzeit erweiterbar. Aber Scherz beiseite. Für uns ist die Tür jetzt weit offen. Mit einem Heimsieg über die Austria überwintern wir fix in den Top-6. Das hätte uns vor der Saison keiner zugetraut. Wir sind aktuell auf Platz 4. Da wollen wir so lange wie möglich bleiben.“

…Erwartungshaltung an Spiel gegen Austria Wien: „Wir treffen auf die Wiener Austria. Der Name sagt eigentlich alles. Die Austria ist meiner Meinung nach auch in der Liga sehr gut unterwegs. Sie haben die Meisterschaft mit drei Minuspunkten gestartet, wären also vor uns. Wir wollen an die letzten Wochen nahtlos ansetzen. Da ist für uns jede Woche eine Tür aufgegangen. Mit dem Sieg gegen Lustenau war die rote Laterne weg. Mit dem Sieg gegen Hartberg wurde die Tür aufgemacht, dass wir gegen Klagenfurt in die Top-6 gehen können. Und mit dem Sieg in Klagenfurt ging die Tür auf, dass wir mit einem Sieg gegen die Wiener Austria in den Top-6 überwintern. Diese Tür wollen wir jetzt durchschreiten. Mir ist aber klar, dass da ein paar violette Türstehen stehen, die das verhindern wollen."

"Das war ein Betriebsunfall"

…Conference League-Leistung der Austria in Israel: „Das war ein Betriebsunfall – mit ungünstigen Voraussetzungen. Sie waren bereits ausgeschieden, der Gegner musste unbedingt gewinnen.“

… wie breit die Brust seiner Spieler derzeit ist: „Selbstvertrauen definiert sich über Erfolg. Ich kenne keinen Spieler, der drei Spiele in Serie verliert und dann vor Selbstvertrauen strotzt. Umgekehrt geht es schneller. Aber wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Ich habe die Mannschaft nach dem gestrigen Auftritt der Wiener Austria davor gewarnt, sie auch nur ansatzweise zu unterschätzen. Es wird am Sonntag extrem knackig. Aber wenn wir an die letzten Wochen anschließen können, wird es für uns gut ausgehen.“

"Mein Handy wurde an Mauer geworfen"

…wieweit 1:2-Hinspiel-Niederlage (nach 60 Min. in Überzahl) noch präsent ist: „Die Erinnerung daran liegt neben mir – mein Handy ist seitdem kaputt. Weil es an die Mauer geworfen wurde. Die Erinnerungen sind allgegenwärtig, täglich. Das war ein klassischer Selbstfaller. Da haben wir hoffentlich unsere Lehren daraus gezogen. Das darf uns so nicht mehr passieren.“

… Fitness seiner Mannschaft „Die Fitness ist seit Wochen top. Wir sind in allen Laufwerten gegenüber unseren Gegnern im grünen Bereich.“

…mögliche Startelf-Veränderungen: „Was soll ich groß ändern? Ein paar Spieler machen im Training extremen Druck. Aber das hat man zuletzt auch bei den Wechselspielern gesehen: Tim Prica und Žan Rogelj. Auch Osarenren (Anm.: Okungbowa) hat es gut gemacht, auch wenn er beim Tor nicht gut ausgeschaut hat. Aber die machen Druck und das ist gut so. Und die Startelf macht Druck, in dem sie weiterhin Gas gibt.“

DATEN & FAKTEN

Top-Torjäger: Die Toptorjäger der WSG Tirol sind Tim Prica und Nik Prelec mit je 5 Saisontoren, gefolgt von Žan Rogelj und Sandi Ogrinec mit je drei. Der Toptorschütze der Austria aus Wien heißt Dominik Fitz mit 6 Saisontreffern, davon zwei zuletzt gegen den SCR Altach.

Gelbe Gefahr: Bei der Wiener Austria fehlt Lucas Galvao aufgrund einer Gelb-Sperre. Reinhold Ranftl und Dominik Fitz sind in Gefahr, bei einer weiteren Gelben Karte den Saisonabschluss gegen den WAC zu verpassen. Bei der WSG Tirol sind Lukas Sulzbacher und Valentino Müller mit vier Mal Gelb bereits ‚angezählt‘.

