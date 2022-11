...was nicht als Appell an die Gelb-Gefährdeten zu verstehen sein soll...! Fakt ist: Wie in der Vorwoche hat auch in der anstehenden 15. und zugleich vorletzten Runde der ADMIRAL Bundesliga gleich ein Dutzend Spieler aufzupassen, ist mit jeweils 4 Gelben Karten vorbelastet und würde im Falle einer weiteren, in der letzten Runde vor der Winterpause am 2. November-Wochenende zuschauen. Die "Wiederholungs-Täter" hätten demzufolge eine noch längere Pause, die ohnehin wegen der Winter-WM in Katar schon fast 3 Monate ausmacht.

Auch Leistungsträger Dominik Fitz, der wiederholt in dieser Saison bereits den Unterschied für Austria Wien ausmachte, hat aufzupassen beim Gastspiel bei der WSG Tirol, um nicht im letzten Heimspiel des Jahres in einer Woche gegen den WAC (Sonntag, 13. November, 14:30 Uhr) Zuschauer-Gast zu sein.

Vier Violette dabei - je 2 aus Wien & Klagenfurt

Es handelt sich im Einzelnen um:

Luka Sučić (FC Red Bull Salzburg),

Jon Gorenc Stankovič (SK Puntigamer Sturm Graz),

Nicolas Wimmer und Florian Rieder (beide SK Austria Klagenfurt),

Lukas Sulzbacher und Valentino Müller (beide WSG Tirol),

Dominik Fitz und Reinhold Ranftl (beide FK Austria Wien),

Lukas Jäger und Nosa Edokpolor (beide Cashpoint SCR Altach),

Pius Grabher (SC Austria Lustenau),

Patrick Farkas (TSV Egger Glas Hartberg).

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at