3 Tage nach dem letzten Gruppenspiel in der UEFA Europa Conference League gastiert Austria Wien in der 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Sonntag um 14:30 Uhr - im Ligaportal-LIVETICKER - auswärts bei der derzeit im Flow befindlichen WSG Tirol. Die Veilchen wollen im vorletzten Spiel des Jahres und letztem Auswärts-Match 2022 noch einmal alle Kräfte mobilisieren, eine Woche später empfängt die Austria im letzten Spiel für 3 Monate den WAC in der Generali-Arena.

Im Hinspiel unterlag der Ex-Rapidler Lukas Sulzbacher (li.) mit 2:1 bei den Wiener Violetten mit Marvin Martins, der am Donnerstag in der Conference League verletzungsbedingt fehlte (Adduktoren) und auch beim Sonntag-Spiel in Innsbruck fraglich ist.

"Jetset-Leben" für Veilchen

Die Veilchen flogen Freitag-Mittag von Tel Aviv nach Salzburg, wo der Mannschaftsbus auf Manfred Fischer & Co. wartete und sie direkt weiter nach Tirol beförderte, wo die Austrianer am Samstag trainieren werden. 12 Stunden nach dem Schlusspfiff beim 0:4 in der UEFA Conference League gegen Hapoel Be’er Scheva lag der Fokus des Trainerteams & der Mannschaft bereits wieder auf dem nächsten Bundesliga-Spiel:

„Niemand verliert gerne 0:4 und schon gar nicht im Europacup, diese Niederlage nehmen wir – auch verdient – mit. Das Wichtigste ist jetzt aber, die Köpfe auf Sonntag zu richten, weil das Spiel in Tirol sehr wichtig ist“, betont Trainer Manfred Schmid, der gestern zur Halbzeitpause mit Fitz, Fischer, Ranftl und Polster vier Spieler aus der Startformation auswechselte.

Ohne Rotation in Israel würden wir "Sonntag noch mehr Probleme kriegen"

Der 51-jährige Wiener: „Ich habe gestern erstmals wirklich rotiert, weil ich auch das Gefühl hatte, dass wir sonst für Sonntag noch mehr Probleme kriegen würden.“

Marvin Martins fiel am Donnerstag mit Adduktorenbeschwerden kurzfristig aus. Wer am Sonntag fit und einsatzbereit sein wird, wird sich erst am Spieltag zeigen. Innenverteidiger Lucas Galvao fehlt gesperrt nach der fünften gelben Karte beim Heimspiel gegen den SCR Altach (2:1).

„Jetzt haben wir am Sonntag dieses wichtige Spiel, in dem wir alles reinhauen werden und die komplette Energie auf den Platz bringen wollen, weil wir danach auch mal ein paar Tage Ruhe haben und erst wieder am Wochenende spielen“, erklärt Manfred Schmid.

Unter der Woche ist nun erstmals seit vielen Wochen kein Spiel. Zum Abschluss der Herbst-Saison empfängt die Austria dann am 13.11. um 14:30 Uhr den WAC in Wien-Favoriten.

Schluss in Israel. Die Veilchen müssen sich hier letztlich leider klar mit 0:4 geschlagen geben.

Ein riesengroßes Dankeschön an die mitgereisten Austria-Fans, die bei 0:3 die Laola-Welle starteten und bis zum Schluss kräftig Party machten. Weltklasse! 💜#UECL #faklive #HBSFAK pic.twitter.com/JPR4kDL6R9 — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) November 3, 2022

