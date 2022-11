Im letzten Heimspiel eines aus SK Rapid Wien-Sicht turbulenten Jahres wollen die Hütteldorfer ihre bisher in dieser Saison dürftige Heimbilanz - 2 Siegen stehen 4 Niederlagen gegenüber - aufpolieren. Doch mit dem LASK und Ex-Rapid-Coach Dietmar Kühbauer gastiert der auswärts noch unbesiegte Tabellendritte (je 3 Siege - Remis) am Sonntag im Top-Spiel der 15. Rd. der ADMIRAL Bundesliga im Allianz Stadion - ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker. Für Kühbauers langjährigen Weggefährten Zoran Barišić, Interims-Coach der Grün-Weißen, ein "unangenehmer Gegner". 15.000 Tickets wurden - Stand Freitag - im Vorfeld bereits abgesetzt.

Ein erbitterter Fight um jeden Ball und Zentimeter mit intensivem Körperkontakt, wie hier am 14. August beim Hinspiel in Pasching zwischen LASK-Toptorjäger Marin Ljubičić, der in dieser BL-Saison bereits 8 Auswärts-Tore erzielte, und Rapid-Routinier Michael Sollbauer, ist auch im Retourmatch in Hütteldorf zu erwarten.

Beide Teams zuletzt in Runde 14 in Torlaune

Nach 14 Runden liegt der LASK - siehe auch separate Vorschau über die Linzer - bereits 8 Zähler vor dem Tabellen-7. SK Rapid und habe laut Barišić zuletzt wieder "in Form gefunden". Der souveräne 4:1-Heimsieg am vergangenen Sonntag gegen den RZ Pellets WAc war ein klares Statement. Während Rapid tags zuvor bei Aufsteiger Austria Lustenau in einem an Dramaturgie nicht zu überbietenden Spiel zwar 3:3 spielte, dabei allerdings viel Moral, Wille und Comeback-Qualität bewies und nach gleich drei Rückständen un dem Last-Minute-Tor in der 10. Minute (!) der Nachspielzeit zurückkam. So sah Zoran Barišić wieder einen Schritt nach vorne: "Daran werden wir anknüpfen müssen."

Dass die Grün-Weißen sich unter dem 52-jährigen Wiener zuletzt zumeist in Torlaune präsentierten, wertet der Interimscoach als positiv. 4:1 im ÖFB-Cup in Wattens, 0:1 gegen Austria Klagenfurt, 5:1 gegen Hartberg und 3:3 in Lustenau - langweilig wurde es nur selten, wenn Rapid spielte.

Personell sieht es bei den Hütteldorfern so aus, dass laut Barišić der Ex-LASKler Kevin Wimmer wieder retour und 100-prozentig fit ist. Am Donnerstag hat sich dagegen der 18-jährige Wiener Nikolas Sattlberger am Knie verletzt. Der Rapid-Coach: "Die Diagnose lautet Kreuzbandeinriss und er wird drei Monate lang fehlen". Ansonsten hat der österreichische Rekordmeister alle Mann an Bord.

"Ich liebe Offensivfußball"

Zoran Barišić über den Ausblick für das ewig emotionale Duell gegen den LASK: "Es ist uns eigentlich egal. Es ist ein Heimspiel für uns und ich hoffe, dass die Vorfreude bei den Jungs sehr, sehr groß ist und dass sehr viele Fans ins Stadion kommen und die Jungs unterstützen. Wir werden bereit sein müssen und von der 1. Minute an Gas geben. Zunächst ein Mal hoffe ich auf eine gute Leistung und das hat die Mannschaft auch gebracht in den letzten Spielen. Ich hoffe, dass wir da anknüpfen können, dementsprechend mit dem richtigen Ergebnis für uns. Das Wichtigste ist für mich, dass wir die Leistung auf den Platz bringen."

Der Rapid-Interimscoach weiter: "Ich liebe Offensivfußball, will viele Tore meiner Mannschaft sehen. Mir ist es jedenfalls wichtig, dass wir immer eines mehr schießen als der Gegner." Und dafür sorgte zuletzt in feiner Regelmäßigkeit der langjährige Deutschland-Legionär und Rapid-Rückkehrer Guido Burgstaller.

Burgstaller trifft auf seinen "Kiez-Klub"-Mitspieler Ziereis

Der 33-jährige Villacher, der am Sonntag auf seinen letztjährigen Mannschaftskollegen vom FC St. Pauli Hamburg - LASK-Innenverteidiger Philipp Ziereis - trifft, scorte in den jüngsten zwei Partien gesamt 5 Mal und steht vor seinem 100. Bundesliga-Spiel.

Guido Burgstaller über...

...sein 100. BL-Spiel am Sonntag: "War mir nicht bewusst. Freut mich natürlich, hoffentlich kommen noch ein paar dazu. Da braucht man auch immer ein bisschen Glück, dass man nicht viel verletzt und fit ist."

...ob es von bisherigen BL-Spielen Moment gibt, der besonders im Gedächtnis blieb: "Da sind mir allgemein mit Rapid ein paar Sachen im Kopf geblieben. Aber nicht, weil am Sonntag mein 100. Spiel ist. Wenn man an Rapid denkt, vor allem an die alten Zeiten, gehen einem da einige Dinge durch den Kopf."

...ob er verfolgt habe, wie Duelle mit LASK in letzten Jahren an Brisanz gewonnen haben: "Die Spiele habe ich nicht so verfolgt in den letzten Jahre, aber ich habe schon gehört, dass das so ein kleines Prestige-Duell geworden ist in Österreich. Man sieht, dass der LASK gut drauf ist in dieser Saison. Wir wollen unbedingt eine gute Leistung abliefern und dass es dann hoffentlich nach 90 Minuten positiv für uns ausschaut."

...wie LASK einzuschätzen und worauf es für 3 Punkte ankommt: "Wir müssen auf uns schauen und unsere Leistung auf den Platz bringen. Den Plan, was wir verfolgen wollen und den über 90 Minuten durchsetzen. In den Zweikämpfen schneller und agiler sein, mehr agieren wie reagieren. Darauf wird es ankommen. Wenn wir das daheim machen, mit den Fans im Rücken, schaut es gut aus. Aber natürlich hat der LASK auch seine Stärken und hat das in der Saison schon öfters gezeigt. Von dem her müssen wir schon sehr gewarnt sein."

...wie LASK-Toptorjäger Marin Ljubičić (beide mit je 9 Toren auf Rang 2 der Torschützenliste) verfolgt und einzuschätzen: "Nicht wirklich. Das ist überhaupt nicht wichtig und entscheidend. Entscheidend ist, dass wir als Team erfolgreich sind und gewinnen. Wenn ich dann ab und zu meinen Beitrag dazu leisten kann, freut es mich um so mehr."

🗣️ Exklusiv für Mitglieder haben wir den Präsidentschaftskandidaten Alexander #Wrabetz zum Rapid TV-Interview anlässlich der Zulassung seiner Liste gebeten. Meldet Euch zum Anschauen wie gewphnt mit Euren Zugangsdaten an.https://t.co/tWaeQrrWnd#SCR2022 #skrapid pic.twitter.com/cl4vsRi5Ed — SK Rapid (@skrapid) November 4, 2022

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at