Nach dem extrem bitteren Aus am Donnerstag in der Europa League, wo der SK Sturm Graz Österreich stolz vertreten hat in diesem Herbst und trotz 8 Zählern und punktgleich mit dem Gruppenersten Feyenoord Rotterdam als Vierter auf geradezu tragische Weise nicht weiter kam, folgt in der ADMIRAL Bundesliga für die Ilzer-Elf zum Abschluss des Kalenderjahres ein Auswärts-Doppel. In einer Woche zum Top-Duell beim Dritten LASK (Sonntag, 13.11., 17 Uhr) und zuvor am morgigen Sonntag beim SCR Altach - ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Emanuel Emegha (re.) schnürte beim 4:0-Hinspielsieg am 13. August gegen den SCR Altach, der damals unter Wert besiegt wurde, den Doppelpack. Links David Schnegg.

"...mit super Leistung auf das bittere Ausscheiden zu antworten"

Cheftrainer Christian Ilzer vor dem Duell mit den Altachern: "Es geht weiter, auch wenn wir es nicht schönzureden brauchen – natürlich hat das schmerzvolle Ausscheiden aus dem Europacup eine große Enttäuschung ausgelöst, die mental wahrscheinlich auch nicht komplett in der Kürze bis zum Sonntagsspiel zu verarbeiten ist. Deshalb haben wir zwei Möglichkeiten – und zwar die Enttäuschung mit ins Spiel gegen Altach zu nehmen oder die Emotionen zu kanalisieren und uns den Frust wegzuspielen, wegzulaufen und wegzufighten, um mit einer super Leistung auf das bittere Ausscheiden zu antworten!"



Ilzer weiter: "Altach hat zurecht den Anspruch, in die Top 6 kommen zu wollen, sie zeigten zuletzt sehr starke Leistungen, wirken immer eingespielter, haben mit Forson, Tibidi, Bischof oder Jurcec absolute Toptalente in ihren Reihen sowie mit Nuhiu, Jäger oder Zwischenbrugger erfahrene und charakterstarke Führungsspieler – und einen Toptrainer! Da hat im Sommer noch Werner Grabherr sehr viel richtig gemacht in der Kaderzusammensetzung – es wartet eine richtig schwere Aufgabe auf uns!"

"Wollen unser Spiel in Altach durchziehen"

Der am Donnerstag in der Europa League krankheitsbedingt fehlende Kapitän Stefan Hierländer meint: "Keine Frage, die Stimmung war nach der gestrigen Niederlage natürlich getrübt, die Enttäuschung sitzt tief. Nichtsdestotrotz wartet nun bereits wieder die nächste Hürde in der Bundesliga auf uns. Wir können uns sofort wieder auf ein neues Spiel konzentrieren und wollen natürlich in Altach wieder alles dafür geben, in der Bundesliga 3 Punkte für die Tabelle zu holen. Wir wollen unsere gewohnte Intensität auf den Platz bringen und unser Spiel durchziehen."

Fakten zum Spiel:

Als Schiedsrichter der Partie wird Manuel Schüttengruber aus Linz/OÖ fungieren.

Der SK Puntigamer Sturm Graz gewann in der ADMIRAL Bundesliga die vergangenen drei Duelle gegen den CASHPOINT SCR Altach – wie zuletzt 2015. Mehr BL-Siege in Folge feierte Sturm gegen Altach nur von November 2006 bis August 2007 (damals 4).

Der SK Puntigamer Sturm Graz traf in den vergangenen neun BL-Spielen gegen den CASHPOINT SCR Altach immer (insgesamt 19-mal) – wie zuvor nur von April 2015 bis Mai 2017 (damals 9 Spiele mit 24 Toren).

Der SK Puntigamer Sturm Graz ist in der ADMIRAL Bundesliga seit neun Spielen ungeschlagen (7S 2U) – erstmals unter Trainer Christian Ilzer und zuvor im Herbst 2016 unter Franco Foda (damals 10 Spiele) so lange.

Altachs Atdhe Nuhiu absolvierte 149 Spiele in der ADMIRAL Bundesliga, Jan Zwischenbrugger kam 199-mal in der BL in der Startelf des CASHPOINT SCR Altach zum Einsatz und Stefan Hierländer vom SK Puntigamer Sturm Graz lief 299-mal in der Bundesliga auf. An Spieltag 15 kann es also zu drei Jubiläen in diesem Spiel kommen.

Am Sonntag wollen wir im Ländle wieder zurück in die Erfolgsspur kommen und die Ungeschlagen-Serie in der @OEFBL mit einem Auswärtssieg weiter ausbauen! #sturmgraz #AdmiralBL #ALTSTU https://t.co/zCvxnzj4xO — SK Sturm Graz (@SKSturm) November 5, 2022

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL